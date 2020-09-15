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https://ria.ru/20200915/tramp-1577246696.html
Эксперт оценил фото американского военного с АК на плакате Трампа
Американские военные во время действий в Афганистане иногда отдавали предпочтение российским автоматам Калашникова, а не винтовкам М16, вполне возможно, что там РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:14
2020-09-15T10:16
ак-74
f-16
игорь коротченко
миг-29
джо байден
афганистан
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости.</strong> Американские военные во время действий в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a> иногда отдавали предпочтение российским автоматам Калашникова, а не винтовкам М16, вполне возможно, что там и была сделана фотография, которая затем стала частью предвыборного плаката Трампа, заявил РИА Новости российский военный эксперт <a href="http://ria.ru/person_Igor_Korotchenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Коротченко</a>.Ранее газета Politico сообщила о том, что на одном из предвыборных плакатов Трампа видны российские истребители <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-29</a>, а в руках одного из военнослужащих – автомат <a href="http://ria.ru/product_AK-74/" target="_blank" data-auto="true">АК-74</a>."Известный факт, когда в Афганистане американский спецназ, идя на боевые задания, действительно отказывался от М16 и брал с собой автоматы Калашникова именно российского, а не китайского производства, поскольку в условиях боевых действий и погодно-климатических условий этой страны Калашников более эффективен и надежен", - рассказал Коротченко.Он отметил, что не исключает того, что креативщики предвыборного штаба Трампа взяли за основу фотографию американского спецназовца с автоматом Калашникова, сделанную именно в Афганистане.Появление на плакате истребителей МиГ-29 Коротченко назвал "забавным курьезом", который связан с тем, что дизайнеры слабо представляют себе отличия российского истребителя от его американского аналога <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a>, поэтому взяли наиболее распространенное фото самолета из сети. В то же время эксперт пошутил, что теперь конкурент Трампа на выборах <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> может заявить, что действующий президент таким образом "подтвердил, что он российский агент влияния".
https://radiosputnik.ria.ru/20200915/ssha-1577243949.html
https://ria.ru/20200911/tramp-1577110733.html
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Новости
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ак-74, f-16, игорь коротченко, миг-29, джо байден, афганистан, в мире

Эксперт оценил фото американского военного с АК на плакате Трампа

10:14 15.09.2020 (обновлено: 10:16 15.09.2020)
1571
© AP Photo / Gregory BullСолдаты армии США на военно-воздушной базе в Афганистане
Солдаты армии США на военно-воздушной базе в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© AP Photo / Gregory Bull
Солдаты армии США на военно-воздушной базе в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Американские военные во время действий в Афганистане иногда отдавали предпочтение российским автоматам Калашникова, а не винтовкам М16, вполне возможно, что там и была сделана фотография, которая затем стала частью предвыборного плаката Трампа, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.
Ранее газета Politico сообщила о том, что на одном из предвыборных плакатов Трампа видны российские истребители МиГ-29, а в руках одного из военнослужащих – автомат АК-74.
Рекламная кампания штаба Дональда Трампа с российскими самолетами
Рекламная кампания штаба Дональда Трампа с российскими самолетами - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Рекламная кампания штаба Дональда Трампа с российскими самолетами
"Известный факт, когда в Афганистане американский спецназ, идя на боевые задания, действительно отказывался от М16 и брал с собой автоматы Калашникова именно российского, а не китайского производства, поскольку в условиях боевых действий и погодно-климатических условий этой страны Калашников более эффективен и надежен", - рассказал Коротченко.
Он отметил, что не исключает того, что креативщики предвыборного штаба Трампа взяли за основу фотографию американского спецназовца с автоматом Калашникова, сделанную именно в Афганистане.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Трамп готов бороться на выборах "с помощью" российских МиГ и АК-74
Появление на плакате истребителей МиГ-29 Коротченко назвал "забавным курьезом", который связан с тем, что дизайнеры слабо представляют себе отличия российского истребителя от его американского аналога F-16, поэтому взяли наиболее распространенное фото самолета из сети. В то же время эксперт пошутил, что теперь конкурент Трампа на выборах Джо Байден может заявить, что действующий президент таким образом "подтвердил, что он российский агент влияния".
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 18:29
Депутат о номинации Трампа на премию мира: "Нобель перевернется в гробу"
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АК-74F-16Игорь КоротченкоМиГ-29Джо БайденАфганистанВ мире
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