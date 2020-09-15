https://ria.ru/20200915/tramp-1577246696.html

Эксперт оценил фото американского военного с АК на плакате Трампа

Американские военные во время действий в Афганистане иногда отдавали предпочтение российским автоматам Калашникова, а не винтовкам М16, вполне возможно, что там РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:14

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ак-74

f-16

игорь коротченко

миг-29

джо байден

афганистан

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости.</strong> Американские военные во время действий в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a> иногда отдавали предпочтение российским автоматам Калашникова, а не винтовкам М16, вполне возможно, что там и была сделана фотография, которая затем стала частью предвыборного плаката Трампа, заявил РИА Новости российский военный эксперт <a href="http://ria.ru/person_Igor_Korotchenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Коротченко</a>.Ранее газета Politico сообщила о том, что на одном из предвыборных плакатов Трампа видны российские истребители <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-29</a>, а в руках одного из военнослужащих – автомат <a href="http://ria.ru/product_AK-74/" target="_blank" data-auto="true">АК-74</a>."Известный факт, когда в Афганистане американский спецназ, идя на боевые задания, действительно отказывался от М16 и брал с собой автоматы Калашникова именно российского, а не китайского производства, поскольку в условиях боевых действий и погодно-климатических условий этой страны Калашников более эффективен и надежен", - рассказал Коротченко.Он отметил, что не исключает того, что креативщики предвыборного штаба Трампа взяли за основу фотографию американского спецназовца с автоматом Калашникова, сделанную именно в Афганистане.Появление на плакате истребителей МиГ-29 Коротченко назвал "забавным курьезом", который связан с тем, что дизайнеры слабо представляют себе отличия российского истребителя от его американского аналога <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a>, поэтому взяли наиболее распространенное фото самолета из сети. В то же время эксперт пошутил, что теперь конкурент Трампа на выборах <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> может заявить, что действующий президент таким образом "подтвердил, что он российский агент влияния".

https://radiosputnik.ria.ru/20200915/ssha-1577243949.html

https://ria.ru/20200911/tramp-1577110733.html

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афганистан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ак-74, f-16, игорь коротченко, миг-29, джо байден, афганистан, в мире