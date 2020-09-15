Эксперт оценил фото американского военного с АК на плакате Трампа
10:14 15.09.2020 (обновлено: 10:16 15.09.2020)
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© AP Photo / Gregory BullСолдаты армии США на военно-воздушной базе в Афганистане
© AP Photo / Gregory Bull
Солдаты армии США на военно-воздушной базе в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Американские военные во время действий в Афганистане иногда отдавали предпочтение российским автоматам Калашникова, а не винтовкам М16, вполне возможно, что там и была сделана фотография, которая затем стала частью предвыборного плаката Трампа, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.
Рекламная кампания штаба Дональда Трампа с российскими самолетами
Рекламная кампания штаба Дональда Трампа с российскими самолетами
"Известный факт, когда в Афганистане американский спецназ, идя на боевые задания, действительно отказывался от М16 и брал с собой автоматы Калашникова именно российского, а не китайского производства, поскольку в условиях боевых действий и погодно-климатических условий этой страны Калашников более эффективен и надежен", - рассказал Коротченко.
Он отметил, что не исключает того, что креативщики предвыборного штаба Трампа взяли за основу фотографию американского спецназовца с автоматом Калашникова, сделанную именно в Афганистане.
Появление на плакате истребителей МиГ-29 Коротченко назвал "забавным курьезом", который связан с тем, что дизайнеры слабо представляют себе отличия российского истребителя от его американского аналога F-16, поэтому взяли наиболее распространенное фото самолета из сети. В то же время эксперт пошутил, что теперь конкурент Трампа на выборах Джо Байден может заявить, что действующий президент таким образом "подтвердил, что он российский агент влияния".
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