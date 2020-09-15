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https://ria.ru/20200915/tramp-1577241477.html
Штаб Трампа решил сделать Америку "великой" с помощью МиГ-29 и АК-74
Предвыборный штаб Дональда Трампа использовал в своей рекламной кампании, приуроченной к предстоящим в ноябре выборам в США, фотографию с изображением... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T07:13
2020-09-15T09:27
ак-74
дональд трамп
миг-29
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Предвыборный штаб <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> использовал в своей рекламной кампании, приуроченной к предстоящим в ноябре выборам в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета <a href="https://www.politico.com/" target="_blank">Politico</a>.На плакате с призывом "поддержи наши войска" изображены несколько силуэтов военных с оружием, на фоне которых летят три истребителя.Опрошенные газетой эксперты пришли к выводу, что на иллюстрации изображены <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-29</a> российского производства, а в руках у одного из военнослужащих — автомат <a href="http://ria.ru/product_AK-74/" target="_blank" data-auto="true">АК-74</a>.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, действующий глава государства Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.
https://ria.ru/20200912/tramp-1577143508.html
У нас тоже бывают казусы к дню победы, когда рекламщики в поисках качественных снимков на плакатах публикуют солдат или танки вермахта.
31
Вмешательство в предстоящие выборы начинается с малого... Какие вам ещё нужны доказательства?🤣🤣🤣
28
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сша
РИА Новости
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ак-74, дональд трамп, миг-29, джо байден, сша, в мире

Штаб Трампа решил сделать Америку "великой" с помощью МиГ-29 и АК-74

07:13 15.09.2020 (обновлено: 09:27 15.09.2020)
13949
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Предвыборный штаб Дональда Трампа использовал в своей рекламной кампании, приуроченной к предстоящим в ноябре выборам в США, фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
На плакате с призывом "поддержи наши войска" изображены несколько силуэтов военных с оружием, на фоне которых летят три истребителя.
Рекламная кампания штаба Дональда Трампа с российскими самолетами
Рекламная кампания штаба Дональда Трампа с российскими самолетами - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Рекламная кампания штаба Дональда Трампа с российскими самолетами
Опрошенные газетой эксперты пришли к выводу, что на иллюстрации изображены МиГ-29 российского производства, а в руках у одного из военнослужащих — автомат АК-74.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, действующий глава государства Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 17:36
Трамп назвал российское "вмешательство" в выборы обманом Америки
673577527
Обсудить 14
АК-74Дональд ТрампМиГ-29Джо БайденСШАВ мире
Популярные комментарии
У нас тоже бывают казусы к дню победы, когда рекламщики в поисках качественных снимков на плакатах публикуют солдат или танки вермахта.
15 сентября, 07:26
Pawel ZverevPawel Zverev
1441318
Вмешательство в предстоящие выборы начинается с малого... Какие вам ещё нужны доказательства?🤣🤣🤣
15 сентября, 07:18
Семен СеменычСемен Семеныч
8190100
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