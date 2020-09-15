https://ria.ru/20200915/tramp-1577241477.html

Штаб Трампа решил сделать Америку "великой" с помощью МиГ-29 и АК-74

Предвыборный штаб Дональда Трампа использовал в своей рекламной кампании, приуроченной к предстоящим в ноябре выборам в США, фотографию с изображением... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T07:13

2020-09-15T07:13

2020-09-15T09:27

ак-74

дональд трамп

миг-29

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Предвыборный штаб <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> использовал в своей рекламной кампании, приуроченной к предстоящим в ноябре выборам в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета <a href="https://www.politico.com/" target="_blank">Politico</a>.На плакате с призывом "поддержи наши войска" изображены несколько силуэтов военных с оружием, на фоне которых летят три истребителя.Опрошенные газетой эксперты пришли к выводу, что на иллюстрации изображены <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-29</a> российского производства, а в руках у одного из военнослужащих — автомат <a href="http://ria.ru/product_AK-74/" target="_blank" data-auto="true">АК-74</a>.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, действующий глава государства Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.

https://ria.ru/20200912/tramp-1577143508.html

Pawel Zverev У нас тоже бывают казусы к дню победы, когда рекламщики в поисках качественных снимков на плакатах публикуют солдат или танки вермахта. 31

Семен Семеныч Вмешательство в предстоящие выборы начинается с малого... Какие вам ещё нужны доказательства?🤣🤣🤣 28

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ак-74, дональд трамп, миг-29, джо байден, сша, в мире