https://ria.ru/20200915/tigr-1577236832.html
В Приморье в фотоловушку попала самая большая в мире кошка
Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал снимки амурского тигра, попавшего в объектив фотоловушек. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T01:56
2020-09-15T01:56
2020-09-15T01:56
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национальный парк "земля леопарда"
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приморский край
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Национальный парк "Земля леопарда" <a href="https://www.instagram.com/p/CFGvT0Jh8kX/" target="_blank">опубликовал</a> снимки амурского тигра, попавшего в объектив фотоловушек. "У этого амурского тигра есть весомый повод для уверенности в себе, — поясняют сотрудники нацпарка. — Ведь амурские тигры — самые большие в мире кошки! Вес взрослого самца может достигать 220 килограммов при длине тела больше 190 сантиметров (и это — не считая хвоста)".
https://ria.ru/20200831/koshka-1576445214.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дикие животные, туризм, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край