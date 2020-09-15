https://ria.ru/20200915/tigr-1577236832.html

В Приморье в фотоловушку попала самая большая в мире кошка

Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал снимки амурского тигра, попавшего в объектив фотоловушек. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T01:56

2020-09-15T01:56

2020-09-15T01:56

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национальный парк "земля леопарда"

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приморский край

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Национальный парк "Земля леопарда" <a href="https://www.instagram.com/p/CFGvT0Jh8kX/" target="_blank">опубликовал</a> снимки амурского тигра, попавшего в объектив фотоловушек. "У этого амурского тигра есть весомый повод для уверенности в себе, — поясняют сотрудники нацпарка. — Ведь амурские тигры — самые большие в мире кошки! Вес взрослого самца может достигать 220 килограммов при длине тела больше 190 сантиметров (и это — не считая хвоста)".

https://ria.ru/20200831/koshka-1576445214.html

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, туризм, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край