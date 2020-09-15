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В Приморье в фотоловушку попала самая большая в мире кошка
Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал снимки амурского тигра, попавшего в объектив фотоловушек. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T01:56
2020-09-15T01:56
туризм
дикие животные
туризм
национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
приморский край
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Национальный парк "Земля леопарда" <a href="https://www.instagram.com/p/CFGvT0Jh8kX/" target="_blank">опубликовал</a> снимки амурского тигра, попавшего в объектив фотоловушек. "У этого амурского тигра есть весомый повод для уверенности в себе, — поясняют сотрудники нацпарка. — Ведь амурские тигры — самые большие в мире кошки! Вес взрослого самца может достигать 220 килограммов при длине тела больше 190 сантиметров (и это — не считая хвоста)".
https://ria.ru/20200831/koshka-1576445214.html
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дикие животные, туризм, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край

В Приморье в фотоловушку попала самая большая в мире кошка

01:56 15.09.2020
97
© Геннадий ШаликовАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Геннадий Шаликов
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал снимки амурского тигра, попавшего в объектив фотоловушек.
"У этого амурского тигра есть весомый повод для уверенности в себе, — поясняют сотрудники нацпарка. — Ведь амурские тигры — самые большие в мире кошки! Вес взрослого самца может достигать 220 килограммов при длине тела больше 190 сантиметров (и это — не считая хвоста)".
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