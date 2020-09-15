https://ria.ru/20200915/tarzan-1577240068.html

"Обокравшая" Королеву "любовница" Тарзана опасается за свою жизнь

Актриса Анастасия Шульженко, которую Наташа Королева обвинила в краже драгоценностей у своего мужа Тарзана (Сергея Глушко), заявила, что опасается за свою... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T01:38

2020-09-15T01:38

2020-09-15T01:42

сергей глушко (тарзан)

шоу-бизнес

наташа королева (наталия порывай)

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Актриса Анастасия Шульженко, которую <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташа Королева</a> обвинила в краже драгоценностей у своего мужа Тарзана (<a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Глушко</a>), заявила, что опасается за свою жизнь. Об этом сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a>.Ранее СМИ сообщали, что пока Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения общей стоимостью около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к Тарзану якобы приходили несколько девушек. Королева и ее супруг написали заявление в полицию "по факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений".Шульженко подтвердила, что их с Тарзаном связывали отношения на протяжении определенного времени, и выразила опасения, что у звездной пары хватит связей, чтобы отправить ее в тюрьму.Актриса также обвинила Королеву в попытка "напугать или очернить" ее.Ранее девушка призналась, что беременна от своего любовника.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай)