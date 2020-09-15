https://ria.ru/20200915/tarzan-1577240068.html
"Обокравшая" Королеву "любовница" Тарзана опасается за свою жизнь
Актриса Анастасия Шульженко, которую Наташа Королева обвинила в краже драгоценностей у своего мужа Тарзана (Сергея Глушко), заявила, что опасается за свою... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T01:38
2020-09-15T01:38
2020-09-15T01:42
сергей глушко (тарзан)
шоу-бизнес
наташа королева (наталия порывай)
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Актриса Анастасия Шульженко, которую <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташа Королева</a> обвинила в краже драгоценностей у своего мужа Тарзана (<a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Глушко</a>), заявила, что опасается за свою жизнь. Об этом сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a>.Ранее СМИ сообщали, что пока Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения общей стоимостью около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к Тарзану якобы приходили несколько девушек. Королева и ее супруг написали заявление в полицию "по факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений".Шульженко подтвердила, что их с Тарзаном связывали отношения на протяжении определенного времени, и выразила опасения, что у звездной пары хватит связей, чтобы отправить ее в тюрьму.Актриса также обвинила Королеву в попытка "напугать или очернить" ее.Ранее девушка призналась, что беременна от своего любовника.
3
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай)
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Актриса Анастасия Шульженко, которую Наташа Королева
обвинила в краже драгоценностей у своего мужа Тарзана (Сергея Глушко
), заявила, что опасается за свою жизнь. Об этом сообщает РЕН ТВ
.
Ранее СМИ сообщали, что пока Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения общей стоимостью около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к Тарзану якобы приходили несколько девушек. Королева и ее супруг написали заявление в полицию "по факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений".
Шульженко подтвердила, что их с Тарзаном связывали отношения на протяжении определенного времени, и выразила опасения, что у звездной пары хватит связей, чтобы отправить ее в тюрьму.
Актриса также обвинила Королеву в попытка "напугать или очернить" ее.
"Я просто боюсь за свою жизнь, за жизнь своих близких. И просто незаконное обвинение в том, чего я не совершала", - добавила Шульженко.
Ранее девушка призналась, что беременна от своего любовника.