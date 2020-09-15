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"Обокравшая" Королеву "любовница" Тарзана опасается за свою жизнь
Актриса Анастасия Шульженко, которую Наташа Королева обвинила в краже драгоценностей у своего мужа Тарзана (Сергея Глушко), заявила, что опасается за свою... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T01:38
2020-09-15T01:42
сергей глушко (тарзан)
шоу-бизнес
наташа королева (наталия порывай)
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Актриса Анастасия Шульженко, которую <a href="http://ria.ru/person_Natasha_Poryvajj/" target="_blank" data-auto="true">Наташа Королева</a> обвинила в краже драгоценностей у своего мужа Тарзана (<a href="http://ria.ru/person_sergey-glushko-tarzan/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Глушко</a>), заявила, что опасается за свою жизнь. Об этом сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a>.Ранее СМИ сообщали, что пока Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения общей стоимостью около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к Тарзану якобы приходили несколько девушек. Королева и ее супруг написали заявление в полицию "по факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений".Шульженко подтвердила, что их с Тарзаном связывали отношения на протяжении определенного времени, и выразила опасения, что у звездной пары хватит связей, чтобы отправить ее в тюрьму.Актриса также обвинила Королеву в попытка "напугать или очернить" ее.Ранее девушка призналась, что беременна от своего любовника.
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РИА Новости
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сергей глушко (тарзан), шоу-бизнес, наташа королева (наталия порывай)

"Обокравшая" Королеву "любовница" Тарзана опасается за свою жизнь

01:38 15.09.2020 (обновлено: 01:42 15.09.2020)
28332
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Сергей Глушко (Тарзан)
Актер Сергей Глушко (Тарзан) - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Сергей Глушко (Тарзан) . Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Актриса Анастасия Шульженко, которую Наташа Королева обвинила в краже драгоценностей у своего мужа Тарзана (Сергея Глушко), заявила, что опасается за свою жизнь. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ранее СМИ сообщали, что пока Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения общей стоимостью около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Журналисты выяснили, что в отсутствие певицы к Тарзану якобы приходили несколько девушек. Королева и ее супруг написали заявление в полицию "по факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений".
Шульженко подтвердила, что их с Тарзаном связывали отношения на протяжении определенного времени, и выразила опасения, что у звездной пары хватит связей, чтобы отправить ее в тюрьму.
Актриса также обвинила Королеву в попытка "напугать или очернить" ее.
"Я просто боюсь за свою жизнь, за жизнь своих близких. И просто незаконное обвинение в том, чего я не совершала", - добавила Шульженко.
Ранее девушка призналась, что беременна от своего любовника.
13215106531
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Сергей Глушко (Тарзан)Шоу-бизнесНаташа Королева (Наталия Порывай)
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