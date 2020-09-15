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Туризм
https://ria.ru/20200915/tailand-1577266311.html
В Таиланде введут новый тип туристических виз на фоне COVID-19
Правительство Таиланда во вторник на очередном заседании в Бангкоке одобрило план выпуска новой категории таиландской визы для туристов, позволяющей находиться... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:36
2020-09-15T14:37
туризм
коронавирус covid-19
новости - туризм
таиланд
в мире
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<strong>БАНГКОК, 15 сен – РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланда</a> во вторник на очередном заседании в <a href="http://ria.ru/location_Bangkok/" target="_blank" data-auto="true">Бангкоке</a> одобрило план выпуска новой категории таиландской визы для туристов, позволяющей находиться в стране непрерывно в течение 270 дней, сообщила после заседания кабмина журналистам заместитель пресс-секретаря правительства Трайсули Трайсаранкун.С предложением о временном введении в действие новой долгосрочной категории туристической визы в кабмин обратилось министерство туризма и спорта Таиланда, сообщила она."Введение новой категории туристической визы должно способствовать оздоровлению туристической отрасли Таиланда, которая сильно пострадала от пандемии COVID-19 и ограничительных мер, введенных для борьбы с ней", - заявила Трайсаранкун.По ее словам, долгосрочная туристическая виза будет предоставляться иностранным гражданам, имеющим намерение провести в Таиланде длительное время, согласным соблюдать все эпидемиологические требования властей, включая обязательный 14-дневный карантин в одной из сертифицированных властями карантинных гостиниц за свой счет, и предоставившим властям подтверждение адреса долгосрочного пребывания в Таиланде (гостиничного ваучера, контракта на аренду кондоминиума или согласия на долгосрочное пребывание по адресу их регистрации от родственников или друзей, живущих в Таиланде).Виза будет предоставляться на 90 дней с правом двукратного продления (по 90 дней) без необходимости выезжать для ее продления из Таиланда. Стоимость оплаты госпошлины за выдачу визы определена в размере 2 тысяч таиландских бат (около 64 долларов), каждое продление предполагает оплату дополнительной пошлины в том же размере. В целом иностранный гражданин может находиться по специальной туристической визе на территории страны непрерывно в течение 270 дней, сообщила заместитель пресс-секретаря правительства.Новая категория туристической визы вводится в действие как временная мера на срок с момента официального опубликования постановления кабинета министров о ее введении до 30 сентября 2021 года, сказала она.Трайсаранкун не сообщила, когда именно постановление правительства о долгосрочных туристических визах будет опубликовано в Royal Government Gazette, официальном издании для публикации новых законов, указов и подзаконных актов Таиланда. С момента публикации в этом издании программа выпуска специальных туристических виз будет считаться официально начавшейся.Также ни о каких решениях кабинета министров, которые бы отменяли или изменяли условия действующего в Таиланде с 26 марта 2020 года запрета на въезд иностранных граждан, Трайсаранкун не сообщила.В настоящее время исключения из запрета предоставляются дипломатам, сотрудникам международных организаций ООН, лицам, имеющим разрешение на работу в Таиланде, лицам, состоящим в браке или кровном родстве с гражданами Таиланда и учащимся таиландских учебных заведений.В публикациях таиландских СМИ о вероятном введении новой категории туристических виз назывались различные сроки начала программы их использования: от 1 октября до начала ноября.В 2017–2019 годах туризм создавал до 20% ВВП Таиланда, соревнуясь с более крупными секторами экономики, такими как промышленность (более 40%), и составляя почти половину от объема всей сферы обслуживания в стране. В 2020 году из-за пандемии COVID19 и ограничительных мер по борьбе с пандемией таиландский туризм может потерять до 47 миллиардов долларов дохода.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, новости - туризм, таиланд, в мире

В Таиланде введут новый тип туристических виз на фоне COVID-19

14:36 15.09.2020 (обновлено: 14:37 15.09.2020)
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Пляж на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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БАНГКОК, 15 сен – РИА Новости. Правительство Таиланда во вторник на очередном заседании в Бангкоке одобрило план выпуска новой категории таиландской визы для туристов, позволяющей находиться в стране непрерывно в течение 270 дней, сообщила после заседания кабмина журналистам заместитель пресс-секретаря правительства Трайсули Трайсаранкун.
С предложением о временном введении в действие новой долгосрочной категории туристической визы в кабмин обратилось министерство туризма и спорта Таиланда, сообщила она.
"Введение новой категории туристической визы должно способствовать оздоровлению туристической отрасли Таиланда, которая сильно пострадала от пандемии COVID-19 и ограничительных мер, введенных для борьбы с ней", - заявила Трайсаранкун.
По ее словам, долгосрочная туристическая виза будет предоставляться иностранным гражданам, имеющим намерение провести в Таиланде длительное время, согласным соблюдать все эпидемиологические требования властей, включая обязательный 14-дневный карантин в одной из сертифицированных властями карантинных гостиниц за свой счет, и предоставившим властям подтверждение адреса долгосрочного пребывания в Таиланде (гостиничного ваучера, контракта на аренду кондоминиума или согласия на долгосрочное пребывание по адресу их регистрации от родственников или друзей, живущих в Таиланде).
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Виза будет предоставляться на 90 дней с правом двукратного продления (по 90 дней) без необходимости выезжать для ее продления из Таиланда. Стоимость оплаты госпошлины за выдачу визы определена в размере 2 тысяч таиландских бат (около 64 долларов), каждое продление предполагает оплату дополнительной пошлины в том же размере. В целом иностранный гражданин может находиться по специальной туристической визе на территории страны непрерывно в течение 270 дней, сообщила заместитель пресс-секретаря правительства.
Новая категория туристической визы вводится в действие как временная мера на срок с момента официального опубликования постановления кабинета министров о ее введении до 30 сентября 2021 года, сказала она.
Трайсаранкун не сообщила, когда именно постановление правительства о долгосрочных туристических визах будет опубликовано в Royal Government Gazette, официальном издании для публикации новых законов, указов и подзаконных актов Таиланда. С момента публикации в этом издании программа выпуска специальных туристических виз будет считаться официально начавшейся.
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Также ни о каких решениях кабинета министров, которые бы отменяли или изменяли условия действующего в Таиланде с 26 марта 2020 года запрета на въезд иностранных граждан, Трайсаранкун не сообщила.
В настоящее время исключения из запрета предоставляются дипломатам, сотрудникам международных организаций ООН, лицам, имеющим разрешение на работу в Таиланде, лицам, состоящим в браке или кровном родстве с гражданами Таиланда и учащимся таиландских учебных заведений.
В публикациях таиландских СМИ о вероятном введении новой категории туристических виз назывались различные сроки начала программы их использования: от 1 октября до начала ноября.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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