https://ria.ru/20200915/tailand-1577266311.html

В Таиланде введут новый тип туристических виз на фоне COVID-19

Правительство Таиланда во вторник на очередном заседании в Бангкоке одобрило план выпуска новой категории таиландской визы для туристов, позволяющей находиться... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T14:36

2020-09-15T14:36

2020-09-15T14:37

туризм

коронавирус covid-19

новости - туризм

таиланд

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569656246_0:92:2003:1219_1400x0_80_0_0_5a7cee293cd2be77b6b0b1e42ac02f00.jpg

<strong>БАНГКОК, 15 сен – РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланда</a> во вторник на очередном заседании в <a href="http://ria.ru/location_Bangkok/" target="_blank" data-auto="true">Бангкоке</a> одобрило план выпуска новой категории таиландской визы для туристов, позволяющей находиться в стране непрерывно в течение 270 дней, сообщила после заседания кабмина журналистам заместитель пресс-секретаря правительства Трайсули Трайсаранкун.С предложением о временном введении в действие новой долгосрочной категории туристической визы в кабмин обратилось министерство туризма и спорта Таиланда, сообщила она."Введение новой категории туристической визы должно способствовать оздоровлению туристической отрасли Таиланда, которая сильно пострадала от пандемии COVID-19 и ограничительных мер, введенных для борьбы с ней", - заявила Трайсаранкун.По ее словам, долгосрочная туристическая виза будет предоставляться иностранным гражданам, имеющим намерение провести в Таиланде длительное время, согласным соблюдать все эпидемиологические требования властей, включая обязательный 14-дневный карантин в одной из сертифицированных властями карантинных гостиниц за свой счет, и предоставившим властям подтверждение адреса долгосрочного пребывания в Таиланде (гостиничного ваучера, контракта на аренду кондоминиума или согласия на долгосрочное пребывание по адресу их регистрации от родственников или друзей, живущих в Таиланде).Виза будет предоставляться на 90 дней с правом двукратного продления (по 90 дней) без необходимости выезжать для ее продления из Таиланда. Стоимость оплаты госпошлины за выдачу визы определена в размере 2 тысяч таиландских бат (около 64 долларов), каждое продление предполагает оплату дополнительной пошлины в том же размере. В целом иностранный гражданин может находиться по специальной туристической визе на территории страны непрерывно в течение 270 дней, сообщила заместитель пресс-секретаря правительства.Новая категория туристической визы вводится в действие как временная мера на срок с момента официального опубликования постановления кабинета министров о ее введении до 30 сентября 2021 года, сказала она.Трайсаранкун не сообщила, когда именно постановление правительства о долгосрочных туристических визах будет опубликовано в Royal Government Gazette, официальном издании для публикации новых законов, указов и подзаконных актов Таиланда. С момента публикации в этом издании программа выпуска специальных туристических виз будет считаться официально начавшейся.Также ни о каких решениях кабинета министров, которые бы отменяли или изменяли условия действующего в Таиланде с 26 марта 2020 года запрета на въезд иностранных граждан, Трайсаранкун не сообщила.В настоящее время исключения из запрета предоставляются дипломатам, сотрудникам международных организаций ООН, лицам, имеющим разрешение на работу в Таиланде, лицам, состоящим в браке или кровном родстве с гражданами Таиланда и учащимся таиландских учебных заведений.В публикациях таиландских СМИ о вероятном введении новой категории туристических виз назывались различные сроки начала программы их использования: от 1 октября до начала ноября.В 2017–2019 годах туризм создавал до 20% ВВП Таиланда, соревнуясь с более крупными секторами экономики, такими как промышленность (более 40%), и составляя почти половину от объема всей сферы обслуживания в стране. В 2020 году из-за пандемии COVID19 и ограничительных мер по борьбе с пандемией таиландский туризм может потерять до 47 миллиардов долларов дохода.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200901/tailand-1576571267.html

https://ria.ru/20200825/tailand-1576245009.html

https://ria.ru/20200808/1575516092.html

таиланд

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, новости - туризм, таиланд, в мире