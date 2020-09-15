https://ria.ru/20200915/syrus-1577232046.html

В записи альбома Майли Сайрус приняли участие Дуа Липа и Билли Айдол

Майли Сайрус рассказала в интервью новозеландскому радио The Edge radio, что в работе над ее предстоящим альбомом приняли участие Дуа Липа и Билли Айдол. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T04:23

2020-09-15T04:23

2020-09-15T08:55

культура

дуа липа

майли сайрус

музыка

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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости</strong>. Майли Сайрус <a href="https://omny.fm/shows/dom-meg-randell-podcast-the-edge-1/dom-meg-randell-catchup-monday-14-september-2020" target="_blank">рассказала</a> в интервью новозеландскому радио The Edge radio, что в работе над ее предстоящим альбомом приняли участие Дуа Липа и Билли Айдол."Вы подумаете, что я шучу, но это не так. На моей пластинке действительно есть Билли Айдол и Дуа Липа", — рассказала исполнительница.Когда ее спросили о предполагаемой дате выхода, она не дала никаких четких сроков, но сказала, что ей бы хотелось, чтобы премьера альбома "состоялась на каком-нибудь фестивале". "Я так давно работаю над ним проектом, что мне бы очень хотелось раскрыть весь его потенциал", — добавила она. В августе Майли Сайрус <a href="https://ria.ru/20200817/1575776836.html" target="_blank">выпустила</a> первый сингл "Midnight Sky" из нового альбома, а в недавнем интервью французской радиостанции NRJ она <a href="https://www.nme.com/news/music/miley-cyrus-says-new-album-will-be-reflective-of-who-i-am-2751601" target="_blank">поделилась</a>, что в этой пластинке "рассуждает над тем, кем она является".

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575895073.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дуа липа, майли сайрус, музыка