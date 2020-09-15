https://ria.ru/20200915/sud-1577248700.html

Юрист оценил намерение Цепкало привлечь Лукашенко к суду в Гааге

Намерение бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало обратиться в международный суд в Гааге для привлечения белорусского лидера... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:40

2020-09-15T10:40

2020-09-15T10:40

протесты в белоруссии

светлана тихановская

анатолий капустин

международный уголовный суд

белоруссия

оон

сша

испания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576024472_0:49:3072:1777_1400x0_80_0_0_cdb7f2300cedcf762b530e4b17f53aad.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Намерение бывшего претендента на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерия Цепкало</a> обратиться в международный суд в Гааге для привлечения белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> к ответственности не имеет перспектив, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права, юрист-международник <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Kapustin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Капустин</a>.Цепкало заявил ранее, что группа зарубежных юристов готовит документы для привлечения белорусского лидера Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге. По его словам, сейчас идет сбор свидетельств людей, которые пострадали в первые дни после президентских выборов, когда протесты жестко подавлялись силовиками."Перспективы этого намерения такие: они так и будут собираться и платить деньги. Юристов, которые напишут заявление, сколько угодно. Деньги они получают с Запада, платить будут западным юристам. Это бесперспективно, никчемно. Это либо способ давления на власть, либо это обычное жульничество и обман: деньги получают, им надо показать, что тратят деньги на дело", - сказал юрист РИА Новости.Капустин обратил внимание, что в <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гааге</a> существует несколько судов. "В данном случае, видимо, речь идет о двух судах. Первом - <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_ugolovnyjj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Международном уголовном суде</a>, участником которого <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> не является, соответственно привлекать каких-либо лиц из числа руководства Белоруссии к суду в Гааге невозможно в силу того, что они не участвуют в этом договоре", - пояснил Капустин.Второй суд - Международный суд <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> - не примет к своему рассмотрению дело без согласия Белоруссии. "В Международный суд ООН может обращаться только государство. Кто в данном случае будет обращаться против Белоруссии?", - отметил эксперт.По его словам, применение полиции для разгона демонстрантов - обычная практика сегодня в мире. "Мы видим это в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>, в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Никто из них не собирается обращаться в Международный суд ООН в Гаагу. С какой стати будет принимать дело к рассмотрению суд ООН, если нет для этого оснований?", - заявил Капустин.Он пояснил, что "какие-либо вопросы, связанные с полицейскими операциями, когда силы правопорядка выходят за рамки дозволенного, регулируются внутренним уголовным законодательством". "Кроме прокуратуры и Следственного комитета Белоруссии, никто другой у них больше заявлений не примет", - сказал Капустин.Кроме того, по словам юриста, международный суд в Гааге создан для пресечения серьезных нарушений международного гуманитарного права - военных преступлений, геноцида, преступлений против человечности. "Я не видел в Белоруссии актов геноцида, военных преступлений. Ни один из материальных составов, которыми занимается суд в Гааге, там не предусмотрено", - указал Капустин.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200915/tikhanovskaya-1577241915.html

https://ria.ru/20200911/lukashenko-1577097824.html

7

белоруссия

сша

испания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, анатолий капустин, международный уголовный суд, белоруссия, оон, сша, испания, в мире