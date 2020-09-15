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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200915/sud-1577248700.html
Юрист оценил намерение Цепкало привлечь Лукашенко к суду в Гааге
Намерение бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало обратиться в международный суд в Гааге для привлечения белорусского лидера... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:40
2020-09-15T10:40
протесты в белоруссии
светлана тихановская
анатолий капустин
международный уголовный суд
белоруссия
оон
сша
испания
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Намерение бывшего претендента на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерия Цепкало</a> обратиться в международный суд в Гааге для привлечения белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> к ответственности не имеет перспектив, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права, юрист-международник <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Kapustin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Капустин</a>.Цепкало заявил ранее, что группа зарубежных юристов готовит документы для привлечения белорусского лидера Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге. По его словам, сейчас идет сбор свидетельств людей, которые пострадали в первые дни после президентских выборов, когда протесты жестко подавлялись силовиками."Перспективы этого намерения такие: они так и будут собираться и платить деньги. Юристов, которые напишут заявление, сколько угодно. Деньги они получают с Запада, платить будут западным юристам. Это бесперспективно, никчемно. Это либо способ давления на власть, либо это обычное жульничество и обман: деньги получают, им надо показать, что тратят деньги на дело", - сказал юрист РИА Новости.Капустин обратил внимание, что в <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гааге</a> существует несколько судов. "В данном случае, видимо, речь идет о двух судах. Первом - <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_ugolovnyjj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Международном уголовном суде</a>, участником которого <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> не является, соответственно привлекать каких-либо лиц из числа руководства Белоруссии к суду в Гааге невозможно в силу того, что они не участвуют в этом договоре", - пояснил Капустин.Второй суд - Международный суд <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> - не примет к своему рассмотрению дело без согласия Белоруссии. "В Международный суд ООН может обращаться только государство. Кто в данном случае будет обращаться против Белоруссии?", - отметил эксперт.По его словам, применение полиции для разгона демонстрантов - обычная практика сегодня в мире. "Мы видим это в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a>, в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Никто из них не собирается обращаться в Международный суд ООН в Гаагу. С какой стати будет принимать дело к рассмотрению суд ООН, если нет для этого оснований?", - заявил Капустин.Он пояснил, что "какие-либо вопросы, связанные с полицейскими операциями, когда силы правопорядка выходят за рамки дозволенного, регулируются внутренним уголовным законодательством". "Кроме прокуратуры и Следственного комитета Белоруссии, никто другой у них больше заявлений не примет", - сказал Капустин.Кроме того, по словам юриста, международный суд в Гааге создан для пресечения серьезных нарушений международного гуманитарного права - военных преступлений, геноцида, преступлений против человечности. "Я не видел в Белоруссии актов геноцида, военных преступлений. Ни один из материальных составов, которыми занимается суд в Гааге, там не предусмотрено", - указал Капустин.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200915/tikhanovskaya-1577241915.html
https://ria.ru/20200911/lukashenko-1577097824.html
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белоруссия
сша
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светлана тихановская, анатолий капустин, международный уголовный суд, белоруссия, оон, сша, испания, в мире

Юрист оценил намерение Цепкало привлечь Лукашенко к суду в Гааге

10:40 15.09.2020
889
© REUTERS / Kacper PempelВалерий Цепкало
Валерий Цепкало - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© REUTERS / Kacper Pempel
Валерий Цепкало. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Намерение бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало обратиться в международный суд в Гааге для привлечения белорусского лидера Александра Лукашенко к ответственности не имеет перспектив, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права, юрист-международник Анатолий Капустин.
Цепкало заявил ранее, что группа зарубежных юристов готовит документы для привлечения белорусского лидера Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге. По его словам, сейчас идет сбор свидетельств людей, которые пострадали в первые дни после президентских выборов, когда протесты жестко подавлялись силовиками.
"Перспективы этого намерения такие: они так и будут собираться и платить деньги. Юристов, которые напишут заявление, сколько угодно. Деньги они получают с Запада, платить будут западным юристам. Это бесперспективно, никчемно. Это либо способ давления на власть, либо это обычное жульничество и обман: деньги получают, им надо показать, что тратят деньги на дело", - сказал юрист РИА Новости.
Капустин обратил внимание, что в Гааге существует несколько судов. "В данном случае, видимо, речь идет о двух судах. Первом - Международном уголовном суде, участником которого Белоруссия не является, соответственно привлекать каких-либо лиц из числа руководства Белоруссии к суду в Гааге невозможно в силу того, что они не участвуют в этом договоре", - пояснил Капустин.
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Второй суд - Международный суд ООН - не примет к своему рассмотрению дело без согласия Белоруссии. "В Международный суд ООН может обращаться только государство. Кто в данном случае будет обращаться против Белоруссии?", - отметил эксперт.
По его словам, применение полиции для разгона демонстрантов - обычная практика сегодня в мире. "Мы видим это в Германии, во Франции, Италии, Испании, в США. Никто из них не собирается обращаться в Международный суд ООН в Гаагу. С какой стати будет принимать дело к рассмотрению суд ООН, если нет для этого оснований?", - заявил Капустин.
Он пояснил, что "какие-либо вопросы, связанные с полицейскими операциями, когда силы правопорядка выходят за рамки дозволенного, регулируются внутренним уголовным законодательством". "Кроме прокуратуры и Следственного комитета Белоруссии, никто другой у них больше заявлений не примет", - сказал Капустин.
Кроме того, по словам юриста, международный суд в Гааге создан для пресечения серьезных нарушений международного гуманитарного права - военных преступлений, геноцида, преступлений против человечности. "Я не видел в Белоруссии актов геноцида, военных преступлений. Ни один из материальных составов, которыми занимается суд в Гааге, там не предусмотрено", - указал Капустин.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАнатолий КапустинМеждународный уголовный судБелоруссияООНСШАИспанияВ мире
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