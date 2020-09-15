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Туризм
https://ria.ru/20200915/strakhovanie-1577254743.html
Страховщик рассказал о самой дорогой эвакуации из Турции
Один из самых дорогих страховых случаев произошел в этом году в Турции, расходы на лечение и эвакуацию спецбортом частной санитарной авиации в сумме 39 970... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:56
2020-09-15T12:56
страхование
поволжье
анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
турция
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Один из самых дорогих страховых случаев произошел в этом году в Турции, расходы на лечение и эвакуацию спецбортом частной санитарной авиации в сумме 39 970 долларов взяла на себя компания, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52730.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Как рассказал представитель фирмы, туристка из России, прилетевшая на отдых в Турцию из одного из регионов Поволжья, в день обратного вылета домой потеряла сознание. Женщину срочно доставили в госпиталь, в реанимационное отделение. Врачи поставили диагноз "кровоизлияние в головной мозг". Пациентка впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).Россиянке была проведена высокотехнологичная операция. Через неделю ее состояние улучшилось, и страховая компания приступила к организации транспортировки бортом санитарной авиации из Антальи к месту дальнейшего лечения в России. В настоящий момент туристка находится в специализированном медицинском учреждении в своем регионе и продолжает получать надлежащую врачебную помощь.В компании уточнили, что расходы на организацию транспортировки путешественникцы из Турции в Россию спецбортом санавиации составили 26 700 долларов, а траты на госпитализацию в реанимационное отделение, оперативное вмешательство, диагностику и лечение — еще 13 270 долларов. В итоге общая сумма по страховому случаю оказалась почти три миллиона рублей.
https://ria.ru/20200724/1574871151.html
поволжье
анталья (провинция)
турция
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страхование, поволжье, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, туристы, новости - туризм, турция

Страховщик рассказал о самой дорогой эвакуации из Турции

12:56 15.09.2020
660
© Flickr / Matt PerreaultМашина турецкой скорой помощи
Машина турецкой скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Flickr / Matt Perreault
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Один из самых дорогих страховых случаев произошел в этом году в Турции, расходы на лечение и эвакуацию спецбортом частной санитарной авиации в сумме 39 970 долларов взяла на себя компания, сообщает АТОР.
Как рассказал представитель фирмы, туристка из России, прилетевшая на отдых в Турцию из одного из регионов Поволжья, в день обратного вылета домой потеряла сознание. Женщину срочно доставили в госпиталь, в реанимационное отделение. Врачи поставили диагноз "кровоизлияние в головной мозг". Пациентка впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Россиянке была проведена высокотехнологичная операция. Через неделю ее состояние улучшилось, и страховая компания приступила к организации транспортировки бортом санитарной авиации из Антальи к месту дальнейшего лечения в России. В настоящий момент туристка находится в специализированном медицинском учреждении в своем регионе и продолжает получать надлежащую врачебную помощь.
В компании уточнили, что расходы на организацию транспортировки путешественникцы из Турции в Россию спецбортом санавиации составили 26 700 долларов, а траты на госпитализацию в реанимационное отделение, оперативное вмешательство, диагностику и лечение — еще 13 270 долларов. В итоге общая сумма по страховому случаю оказалась почти три миллиона рублей.
Район Эминёню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля, 15:38Туризм
Эксперт рассказал о новых правилах отдыха российских туристов в Турции
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ТуризмСтрахованиеПоволжьеАнталья (провинция)Ассоциация туроператоров России (АТОР)ТуризмтуристыНовости - ТуризмТурция
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