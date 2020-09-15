https://ria.ru/20200915/strakhovanie-1577254743.html

Страховщик рассказал о самой дорогой эвакуации из Турции

Один из самых дорогих страховых случаев произошел в этом году в Турции, расходы на лечение и эвакуацию спецбортом частной санитарной авиации в сумме 39 970... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:56

2020-09-15T12:56

2020-09-15T12:56

страхование

поволжье

анталья (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Один из самых дорогих страховых случаев произошел в этом году в Турции, расходы на лечение и эвакуацию спецбортом частной санитарной авиации в сумме 39 970 долларов взяла на себя компания, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52730.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Как рассказал представитель фирмы, туристка из России, прилетевшая на отдых в Турцию из одного из регионов Поволжья, в день обратного вылета домой потеряла сознание. Женщину срочно доставили в госпиталь, в реанимационное отделение. Врачи поставили диагноз "кровоизлияние в головной мозг". Пациентка впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).Россиянке была проведена высокотехнологичная операция. Через неделю ее состояние улучшилось, и страховая компания приступила к организации транспортировки бортом санитарной авиации из Антальи к месту дальнейшего лечения в России. В настоящий момент туристка находится в специализированном медицинском учреждении в своем регионе и продолжает получать надлежащую врачебную помощь.В компании уточнили, что расходы на организацию транспортировки путешественникцы из Турции в Россию спецбортом санавиации составили 26 700 долларов, а траты на госпитализацию в реанимационное отделение, оперативное вмешательство, диагностику и лечение — еще 13 270 долларов. В итоге общая сумма по страховому случаю оказалась почти три миллиона рублей.

https://ria.ru/20200724/1574871151.html

поволжье

анталья (провинция)

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

страхование, поволжье, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, туристы, новости - туризм, турция