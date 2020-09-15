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Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
Власти американского города Луисвилл (штат Кентукки) выплатят 12 миллионов долларов семье афроамериканки Брионны Тейлор, погибшей в марте в результате действий... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T22:50
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кентукки
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости.</strong> Власти американского города Луисвилл (штат <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofKentucky/" target="_blank" data-auto="true">Кентукки</a>) выплатят 12 миллионов долларов семье афроамериканки Брионны Тейлор, погибшей в марте в результате действий полицейских, сообщил мэр города Грег Фишер."...Данное соглашение включает выплату в размере 12 миллионов долларов наследникам Брионны Тейлор", - заявил Фишер в ходе пресс-конференции.Адвокат семьи Бен Крамп назвал данную сумму беспрецедентной."...Насколько я понимаю, это крупнейшая сумма, выплаченная за неправомерную смерть чернокожей женщины, убитой полицией в Америке", - подчеркнул Крамп в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал <a href="https://www.cbs.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CBS</a>.Телеканал отмечает, что Грег Фишер также анонсировал ряд изменений, которые коснутся работы полиции. В частности, в отдельных случаях сотрудникам правоохранительных органов смогут помогать в исполнении обязанностей социальные работники. Кроме того, в рамках реформы полицейских смогут в обязательном порядке проверять на наркотики раз в год, выбор тестируемых будет произвольным. Также ряд изменений коснется процедуры исполнения ордеров на обыск.Тейлор, 26-летняя сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом.
https://ria.ru/20200903/temnokozhiy-1576672659.html
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кентукки
сша
РИА Новости
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кентукки, сша, в мире

Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов

22:50 15.09.2020 (обновлено: 23:42 15.09.2020)
4086
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в американском Луисвилле
Участники акции протеста в американском Луисвилле - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Власти американского города Луисвилл (штат Кентукки) выплатят 12 миллионов долларов семье афроамериканки Брионны Тейлор, погибшей в марте в результате действий полицейских, сообщил мэр города Грег Фишер.
"...Данное соглашение включает выплату в размере 12 миллионов долларов наследникам Брионны Тейлор", - заявил Фишер в ходе пресс-конференции.
Адвокат семьи Бен Крамп назвал данную сумму беспрецедентной.
"...Насколько я понимаю, это крупнейшая сумма, выплаченная за неправомерную смерть чернокожей женщины, убитой полицией в Америке", - подчеркнул Крамп в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал CBS.
Телеканал отмечает, что Грег Фишер также анонсировал ряд изменений, которые коснутся работы полиции. В частности, в отдельных случаях сотрудникам правоохранительных органов смогут помогать в исполнении обязанностей социальные работники. Кроме того, в рамках реформы полицейских смогут в обязательном порядке проверять на наркотики раз в год, выбор тестируемых будет произвольным. Также ряд изменений коснется процедуры исполнения ордеров на обыск.
Тейлор, 26-летняя сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом.
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 12:28
В США умер афроамериканец, которому полицейские надели на голову мешок
3254319
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