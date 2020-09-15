https://ria.ru/20200915/ssha-1577291717.html

Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов

Власти американского города Луисвилл (штат Кентукки) выплатят 12 миллионов долларов семье афроамериканки Брионны Тейлор, погибшей в марте в результате действий... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T22:50

2020-09-15T22:50

2020-09-15T23:42

кентукки

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576838010_0:49:1280:769_1400x0_80_0_0_1ac20abf90a7a44346c21df6dc5ffc18.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости.</strong> Власти американского города Луисвилл (штат <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofKentucky/" target="_blank" data-auto="true">Кентукки</a>) выплатят 12 миллионов долларов семье афроамериканки Брионны Тейлор, погибшей в марте в результате действий полицейских, сообщил мэр города Грег Фишер."...Данное соглашение включает выплату в размере 12 миллионов долларов наследникам Брионны Тейлор", - заявил Фишер в ходе пресс-конференции.Адвокат семьи Бен Крамп назвал данную сумму беспрецедентной."...Насколько я понимаю, это крупнейшая сумма, выплаченная за неправомерную смерть чернокожей женщины, убитой полицией в Америке", - подчеркнул Крамп в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал <a href="https://www.cbs.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CBS</a>.Телеканал отмечает, что Грег Фишер также анонсировал ряд изменений, которые коснутся работы полиции. В частности, в отдельных случаях сотрудникам правоохранительных органов смогут помогать в исполнении обязанностей социальные работники. Кроме того, в рамках реформы полицейских смогут в обязательном порядке проверять на наркотики раз в год, выбор тестируемых будет произвольным. Также ряд изменений коснется процедуры исполнения ордеров на обыск.Тейлор, 26-летняя сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом.

https://ria.ru/20200903/temnokozhiy-1576672659.html

3

кентукки

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кентукки, сша, в мире