https://ria.ru/20200915/ssha-1577243154.html

Генпрокурор Южной Дакоты случайно сбил человека, которого принял за оленя

Генеральный прокурор американского штата Южная Дакота Джейсон Равнсборг сообщил, что в субботу вечером сбил на своей машине оленя, на следующее утро оказалось,... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T08:59

2020-09-15T08:59

2020-09-15T08:59

южная дакота

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Генеральный прокурор американского штата <a href="http://ria.ru/location_StateofSouthDakota/" target="_blank" data-auto="true">Южная Дакота</a> Джейсон Равнсборг сообщил, что в субботу вечером сбил на своей машине оленя, на следующее утро оказалось, что это был мужчина, сообщает газета <a href="https://www.politico.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Politico</a>.Как сообщает издание со ссылкой на департамент общественной безопасности штата, Равнсборг сообщил местному шерифу округа, что в субботу после столкновения около 22.30 (воскресенье, 6.30 мск) он сбил оленя. Однако на следующее утро около места аварии на проселочной дороге было обнаружено тело пешехода. Позднее он был идентифицирован как 55-летний Джозеф Бовер из города Хаймор. Сам генпрокурор в аварии не пострадал.Департамент общественной безопасности штата продолжает расследование инцидента."Это трагический несчастный случай, и генеральная прокуратура выражает глубокое сочувствие и соболезнования семье мистера Бовера. Генеральный прокурор и наше ведомство в полной мере сотрудничают с текущим расследованием данного происшествия и продолжат это делать", - заявил начальник канцелярии генпрокурора Тим Борманн.

https://ria.ru/20200620/1573228179.html

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южная дакота

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная дакота, в мире