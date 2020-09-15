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Скорая высадила жительницу Волгограда в другом городе
Комитет здравоохранения Волгоградской области начал проверку после того, как медики скорой помощи оставили больную с симптомами ОРВИ на улице города Волжского,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:51
2020-09-15T15:19
волгоград
волгоградская область
волжский
происшествия
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<strong>ВОЛГОГРАД, 15 сен - РИА Новости.</strong> Комитет здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a> начал проверку после того, как медики скорой помощи оставили больную с симптомами ОРВИ на улице города <a href="http://ria.ru/location_Volzhskijj/" target="_blank" data-auto="true">Волжского</a>, куда ее привезли для госпитализации из <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограда</a>, сообщили РИА Новости в ведомстве.Житель Волгограда Максим Гелунов ранее разместил пост в своем аккаунте в соцсети Facebook о том, что сестре его жены, у которой была высокая температура и другие признаки ОРВИ, участковый врач выписала направление в больницу города Волжского, который находится в 30 километрах от Волгограда. По словам Гелунова, женщина вызвала "скорую", ее привезли в Волжский из Волгограда, но в госпитализации отказали, так как не было мест. В итоге бригада скорой помощи высадила женщину на улице Волжского, и домой ей пришлось добираться на такси, утверждает мужчина.В областном комитете здравоохранения РИА Новости подтвердили, что такой инцидент действительно произошел. "Специалистами облздрава проводится проверка", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20200904/morg-1576801002.html
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волгоград
волгоградская область
волжский
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волгоград, волгоградская область, волжский, происшествия

Скорая высадила жительницу Волгограда в другом городе

12:51 15.09.2020 (обновлено: 15:19 15.09.2020)
10239
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛГОГРАД, 15 сен - РИА Новости. Комитет здравоохранения Волгоградской области начал проверку после того, как медики скорой помощи оставили больную с симптомами ОРВИ на улице города Волжского, куда ее привезли для госпитализации из Волгограда, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Житель Волгограда Максим Гелунов ранее разместил пост в своем аккаунте в соцсети Facebook о том, что сестре его жены, у которой была высокая температура и другие признаки ОРВИ, участковый врач выписала направление в больницу города Волжского, который находится в 30 километрах от Волгограда. По словам Гелунова, женщина вызвала "скорую", ее привезли в Волжский из Волгограда, но в госпитализации отказали, так как не было мест. В итоге бригада скорой помощи высадила женщину на улице Волжского, и домой ей пришлось добираться на такси, утверждает мужчина.
В областном комитете здравоохранения РИА Новости подтвердили, что такой инцидент действительно произошел. "Специалистами облздрава проводится проверка", - сообщили в ведомстве.
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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31184212
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