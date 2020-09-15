https://ria.ru/20200915/skoraya-1577257903.html

Скорая высадила жительницу Волгограда в другом городе

Комитет здравоохранения Волгоградской области начал проверку после того, как медики скорой помощи оставили больную с симптомами ОРВИ на улице города Волжского,... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:51

2020-09-15T12:51

2020-09-15T15:19

волгоград

волгоградская область

волжский

происшествия

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<strong>ВОЛГОГРАД, 15 сен - РИА Новости.</strong> Комитет здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a> начал проверку после того, как медики скорой помощи оставили больную с симптомами ОРВИ на улице города <a href="http://ria.ru/location_Volzhskijj/" target="_blank" data-auto="true">Волжского</a>, куда ее привезли для госпитализации из <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограда</a>, сообщили РИА Новости в ведомстве.Житель Волгограда Максим Гелунов ранее разместил пост в своем аккаунте в соцсети Facebook о том, что сестре его жены, у которой была высокая температура и другие признаки ОРВИ, участковый врач выписала направление в больницу города Волжского, который находится в 30 километрах от Волгограда. По словам Гелунова, женщина вызвала "скорую", ее привезли в Волжский из Волгограда, но в госпитализации отказали, так как не было мест. В итоге бригада скорой помощи высадила женщину на улице Волжского, и домой ей пришлось добираться на такси, утверждает мужчина.В областном комитете здравоохранения РИА Новости подтвердили, что такой инцидент действительно произошел. "Специалистами облздрава проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20200904/morg-1576801002.html

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волгоградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, волгоградская область, волжский, происшествия