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Война в Сирии
https://ria.ru/20200915/siriya-1577274215.html
Санкции США ухудшают ситуацию в Сирии, заявили в ООН
Экономические санкции США ухудшают ситуацию в Сирии и могут привести к возобновлению конфликтов в стране, говорится в докладе независимой комиссии ООН по... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T16:23
2020-09-15T16:27
война в сирии
дональд трамп
валид муаллем
башар асад
сирия
оон
сша
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 15 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Экономические санкции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ухудшают ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и могут привести к возобновлению конфликтов в стране, говорится в докладе независимой комиссии <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по расследованию в САР, обнародованном во вторник."Озабоченности, связанные с доступом к воде, электричеству и топливу, о которых говорилось ранее, усугубились быстро развивающимся экономическим кризисом, глобальной пандемией и усилением санкций. Это, в свою очередь, рискует подстегнуть основные причины конфликта, которыми были растущая бедность и неравенство", - говорится в документе.В этой связи представители комиссии призвали международное сообщество и отдельные государства снять санкции с Сирии, предоставить беспрепятственный доступ в страну для независимых гуманитарных организаций и структур, занимающихся вопросами защиты прав человека, а также обеспечить доступ к продовольствию, основным медико-санитарным материалам и средствам борьбы с COVID-19."Если вы посмотрите на Сирию сегодня, то экономика страны находится в полной разрухе. Это в большей степени результат санкций. И мы обеспокоены санкциями, и тем, что они могут усугубить страдания мирного населения", - подчеркнул член комиссии Хани Магали.В конце 2019 года президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> подписал закон, который стал известен как "Цезарь". Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башара Асада</a> и его сестра Бушра, а также 21 организация.Глава МИД Сирии <a href="http://ria.ru/person_Valid_Muallem/" target="_blank" data-auto="true">Валид Муаллем</a> заявлял, что США пытаются лишить сирийское население "последнего куска хлеба", используя санкции в качестве последнего оружия для достижения своих целей в САР. По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a> уже научился противодействовать санкциям <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> и предпринимает действия для борьбы с последствиями санкций.
https://ria.ru/20200903/oon-1576689902.html
https://ria.ru/20200812/1575712047.html
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дональд трамп, валид муаллем, башар асад, сирия, оон, сша, в мире

Санкции США ухудшают ситуацию в Сирии, заявили в ООН

16:23 15.09.2020 (обновлено: 16:27 15.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинМирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани) - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани) . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 15 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Экономические санкции США ухудшают ситуацию в Сирии и могут привести к возобновлению конфликтов в стране, говорится в докладе независимой комиссии ООН по расследованию в САР, обнародованном во вторник.
"Озабоченности, связанные с доступом к воде, электричеству и топливу, о которых говорилось ранее, усугубились быстро развивающимся экономическим кризисом, глобальной пандемией и усилением санкций. Это, в свою очередь, рискует подстегнуть основные причины конфликта, которыми были растущая бедность и неравенство", - говорится в документе.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 16:18
Шойгу рассказал ООН о негативном влиянии санкций на Сирию
В этой связи представители комиссии призвали международное сообщество и отдельные государства снять санкции с Сирии, предоставить беспрепятственный доступ в страну для независимых гуманитарных организаций и структур, занимающихся вопросами защиты прав человека, а также обеспечить доступ к продовольствию, основным медико-санитарным материалам и средствам борьбы с COVID-19.
"Если вы посмотрите на Сирию сегодня, то экономика страны находится в полной разрухе. Это в большей степени результат санкций. И мы обеспокоены санкциями, и тем, что они могут усугубить страдания мирного населения", - подчеркнул член комиссии Хани Магали.
В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон, который стал известен как "Цезарь". Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада и его сестра Бушра, а также 21 организация.
Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявлял, что США пытаются лишить сирийское население "последнего куска хлеба", используя санкции в качестве последнего оружия для достижения своих целей в САР. По его словам, Дамаск уже научился противодействовать санкциям Вашингтона и предпринимает действия для борьбы с последствиями санкций.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 19:46
Асад рассказал, как Сирия ответит на санкции США
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Война в СирииДональд ТрампВалид МуаллемБашар АсадСирияООНСШАВ мире
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