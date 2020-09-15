Главред "России сегодня" вошла в число бизнес-лидеров страны
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны по версии Ассоциации менеджеров (АМР) и ИД "КоммерсантЪ". Он опубликован во вторник на сайте kommersant.ru.
Список номинантов на звание бизнес-лидера формируется АМР и ИД "КоммерсантЪ" c использованием рейтинга цитируемости. Экспертами выступают члены "Академии премии "Топ-1000"": все финалисты премии за прошедшие годы и действующие члены Ассоциации менеджеров (более 150 участников). Задача членов академии — верифицировать списки бизнес-лидеров. Им предлагается подтвердить кандидатуры из списка, а также предложить свои кандидатуры, обосновав исключение/добавление кандидатур.
В итоговый список входят верифицированные кандидатуры, набравшие более 25% голосов академиков, и кандидаты, не упомянутые в первоначальном списке, но набравшие более 25% упоминаний экспертов. Список составлен в алфавитном порядке.
Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За 20 лет работы ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, стоящим перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.
Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в газете "Коммерсант" в течение 21 года и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.
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