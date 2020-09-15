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Главред "России сегодня" вошла в число бизнес-лидеров страны
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны по версии Ассоциации менеджеров (АМР) и ИД "КоммерсантЪ"... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:38
2020-09-15T17:38
миа "россия сегодня"
маргарита симоньян
новости агентства
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" <a href="https://ria.ru/person_Margarita_Simonjan" target="_blank">Маргарита Симоньян</a> вошла в список бизнес-лидеров страны по версии Ассоциации менеджеров (АМР) и ИД "КоммерсантЪ". Он опубликован во вторник на сайте <u><a href="https://www.kommersant.ru/doc/4491902">kommersant.ru</a></u>.Список номинантов на звание бизнес-лидера формируется АМР и ИД "КоммерсантЪ" c использованием рейтинга цитируемости. Экспертами выступают члены "Академии премии "Топ-1000"": все финалисты премии за прошедшие годы и действующие члены Ассоциации менеджеров (более 150 участников). Задача членов академии — верифицировать списки бизнес-лидеров. Им предлагается подтвердить кандидатуры из списка, а также предложить свои кандидатуры, обосновав исключение/добавление кандидатур.В итоговый список входят верифицированные кандидатуры, набравшие более 25% голосов академиков, и кандидаты, не упомянутые в первоначальном списке, но набравшие более 25% упоминаний экспертов. Список составлен в алфавитном порядке.Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в газете "Коммерсант" в течение 21 года и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.<strong>МИА "Россия сегодня"</strong> — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: <a href="https://ria.ru/" target="_blank">РИА Новости</a>, <a href="https://rsport.ria.ru/" target="_blank">РИА Новости Спорт</a>, <a href="https://realty.ria.ru/" target="_blank">РИА Новости Недвижимость</a>, <a href="http://www.1prime.ru/" target="_blank">Прайм</a>, <a href="http://www.riarating.ru/" target="_blank">РИА Рейтинг</a>, <a href="http://inosmi.ru/" target="_blank">ИноСМИ</a>, <a href="https://sn.ria.ru/sn/" target="_blank">Социальный навигатор</a>, <a href="https://www.youtube.com/channel/UCL4TlIj2XT-KDjKgk6KSV8w" target="_blank">ТОК</a>, <a href="https://www.youtube.com/channel/UCQFx69p4H4YYM9IhFzqdqNg" target="_blank">КОТ</a>, <a href="https://baltnews.lt/" target="_blank">Baltnews</a>, <a href="https://ukraina.ru/" target="_blank">Украина.ру</a>, <a href="https://arctic.ru/" target="_blank"><u>Arctic.</u>ru</a>. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио <strong>Sputnik</strong>. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "<a href="https://t.me/zubovskiy4" target="_blank"><u>Зубовский, 4</u>"</a>.
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миа "россия сегодня", маргарита симоньян, новости агентства

Главред "России сегодня" вошла в число бизнес-лидеров страны

17:38 15.09.2020
48
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны по версии Ассоциации менеджеров (АМР) и ИД "КоммерсантЪ". Он опубликован во вторник на сайте kommersant.ru.
Список номинантов на звание бизнес-лидера формируется АМР и ИД "КоммерсантЪ" c использованием рейтинга цитируемости. Экспертами выступают члены "Академии премии "Топ-1000"": все финалисты премии за прошедшие годы и действующие члены Ассоциации менеджеров (более 150 участников). Задача членов академии — верифицировать списки бизнес-лидеров. Им предлагается подтвердить кандидатуры из списка, а также предложить свои кандидатуры, обосновав исключение/добавление кандидатур.
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В итоговый список входят верифицированные кандидатуры, набравшие более 25% голосов академиков, и кандидаты, не упомянутые в первоначальном списке, но набравшие более 25% упоминаний экспертов. Список составлен в алфавитном порядке.
Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За 20 лет работы ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, стоящим перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.
Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в газете "Коммерсант" в течение 21 года и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.
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МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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МИА "Россия сегодня"Маргарита СимоньянНовости агентства
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