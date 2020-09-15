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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200915/sezonnost-1577249526.html
Глава Роспотребнадзора заявила о сезонности коронавируса
На сегодняшний день COVID-19 приобретает сезонный характер, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:52
2020-09-15T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> На сегодняшний день COVID-19 приобретает сезонный характер, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."У нас сезонность обретает COVID. Мне кажется, что это пока что прогноз, но достаточно объективный", - сказала Попова на заседании президиума РАН.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Глава Роспотребнадзора заявила о сезонности коронавируса

10:52 15.09.2020 (обновлено: 11:02 15.09.2020)
261
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. На сегодняшний день COVID-19 приобретает сезонный характер, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас сезонность обретает COVID. Мне кажется, что это пока что прогноз, но достаточно объективный", - сказала Попова на заседании президиума РАН.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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