https://ria.ru/20200915/semya-1577249320.html
Правительство поддержало законопроект об ограничении изъятия детей
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект депутата Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса об ограничении изъятия... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:47
2020-09-15T10:47
2020-09-15T11:06
россия
елена мизулина
госдума рф
андрей клишас
павел крашенинников
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект депутата <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павла Крашенинникова</a> и сенатора <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank">Андрея Клишаса</a> об ограничении изъятия ребенка, но указала на необходимость доработать его.Ранее парламентарии внесли в Госдуму документ с изменениями нескольких законов и кодексов во исполнение принятых поправок в Конституцию о защите семьи. В частности, в нем предлагалось ограничить внесудебный порядок изъятия детей, переведя этот вопрос в ведение суда, проходящего в закрытом режиме. Закон могут принять уже в осеннюю сессию, уточнил Крашенинников РИА Новости.Согласно законопроекту органы внутренних дел наделяются дополнительными полномочиями, что может повлечь за собой увеличение нагрузки на полицейских. "При этом в финансово-экономическом обосновании к законопроекту отсутствует оценка объемов и источников финансирования расходов, необходимых для реализации вносимых изменений. Правительство <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний", — говорится в отзыве комиссии (есть у РИА Новости).Также на рассмотрении <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> находится пакет законопроектов, который внесли сенаторы во главе с <a href="http://ria.ru/person_Elena_Mizulina/" target="_blank" data-auto="true">Еленой Мизулиной</a>. В одном из них есть схожее предложение — принудительно разлучать ребенка с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.
https://ria.ru/20200723/1574793753.html
https://ria.ru/20200714/1574353922.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, елена мизулина, госдума рф, андрей клишас, павел крашенинников, общество