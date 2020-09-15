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https://ria.ru/20200915/semya-1577249320.html
Правительство поддержало законопроект об ограничении изъятия детей
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект депутата Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса об ограничении изъятия... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:47
2020-09-15T11:06
россия
елена мизулина
госдума рф
андрей клишас
павел крашенинников
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект депутата <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павла Крашенинникова</a> и сенатора <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank">Андрея Клишаса</a> об ограничении изъятия ребенка, но указала на необходимость доработать его.Ранее парламентарии внесли в Госдуму документ с изменениями нескольких законов и кодексов во исполнение принятых поправок в Конституцию о защите семьи. В частности, в нем предлагалось ограничить внесудебный порядок изъятия детей, переведя этот вопрос в ведение суда, проходящего в закрытом режиме. Закон могут принять уже в осеннюю сессию, уточнил Крашенинников РИА Новости.Согласно законопроекту органы внутренних дел наделяются дополнительными полномочиями, что может повлечь за собой увеличение нагрузки на полицейских. "При этом в финансово-экономическом обосновании к законопроекту отсутствует оценка объемов и источников финансирования расходов, необходимых для реализации вносимых изменений. Правительство <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний", — говорится в отзыве комиссии (есть у РИА Новости).Также на рассмотрении <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> находится пакет законопроектов, который внесли сенаторы во главе с <a href="http://ria.ru/person_Elena_Mizulina/" target="_blank" data-auto="true">Еленой Мизулиной</a>. В одном из них есть схожее предложение — принудительно разлучать ребенка с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.
https://ria.ru/20200723/1574793753.html
https://ria.ru/20200714/1574353922.html
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россия, елена мизулина, госдума рф, андрей клишас, павел крашенинников, общество

Правительство поддержало законопроект об ограничении изъятия детей

10:47 15.09.2020 (обновлено: 11:06 15.09.2020)
331
© РИА Новости / Виталий БелоусовДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Дом Правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект депутата Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса об ограничении изъятия ребенка, но указала на необходимость доработать его.
Ранее парламентарии внесли в Госдуму документ с изменениями нескольких законов и кодексов во исполнение принятых поправок в Конституцию о защите семьи. В частности, в нем предлагалось ограничить внесудебный порядок изъятия детей, переведя этот вопрос в ведение суда, проходящего в закрытом режиме. Закон могут принять уже в осеннюю сессию, уточнил Крашенинников РИА Новости.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
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Согласно законопроекту органы внутренних дел наделяются дополнительными полномочиями, что может повлечь за собой увеличение нагрузки на полицейских.
"При этом в финансово-экономическом обосновании к законопроекту отсутствует оценка объемов и источников финансирования расходов, необходимых для реализации вносимых изменений. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний", — говорится в отзыве комиссии (есть у РИА Новости).
Также на рассмотрении Госдумы находится пакет законопроектов, который внесли сенаторы во главе с Еленой Мизулиной. В одном из них есть схожее предложение — принудительно разлучать ребенка с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.
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В России предложили изменить правила изъятия детей у родителей
2300011
Обсудить 2
РоссияЕлена МизулинаГосдума РФАндрей КлишасПавел КрашенинниковОбщество
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