Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/sdelka-1577286891.html
Трамп уверен, что заключит сделку с Ираном в случае победы на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в ноябре он в короткие сроки заключит сделку с Ираном. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T19:54
2020-09-15T19:54
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
дональд трамп
совет безопасности оон
евросоюз
джо байден
оаэ
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577284817_0:4:2929:1652_1400x0_80_0_0_d4ed51bad8eacba8cb829a176d5099e8.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что в случае победы на президентских выборах в ноябре он в короткие сроки заключит сделку с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>."Посмотрим, что будет с Ираном. После выборов, думаю, через неделю, может, через месяц, но за очень короткое время вы увидите, что Иран придет и скажет, что они хотят сделки. Они хотят сделки, но больше хотят ее заключить с "Сонным Джо" (<a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>, соперником Трампа на выборах - ред.), чем со мной, потому что моя сделка будет более справедливой. Просто дождитесь, когда пройдут выборы. Если мы выиграем, то мы заключим сделку с Ираном", - сказал Трамп на встрече с министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, отвечая на вопросы журналистов.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>.Договоренность, в том числе, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/iran-1577218611.html
3
оаэ
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577284817_115:0:2495:1785_1400x0_80_0_0_d4949a675a451991b2b105ad18256285.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, совет безопасности оон, евросоюз, джо байден, оаэ, иран, сша, в мире

Трамп уверен, что заключит сделку с Ираном в случае победы на выборах

19:54 15.09.2020
698
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в ноябре он в короткие сроки заключит сделку с Ираном.
"Посмотрим, что будет с Ираном. После выборов, думаю, через неделю, может, через месяц, но за очень короткое время вы увидите, что Иран придет и скажет, что они хотят сделки. Они хотят сделки, но больше хотят ее заключить с "Сонным Джо" (Джо Байденом, соперником Трампа на выборах - ред.), чем со мной, потому что моя сделка будет более справедливой. Просто дождитесь, когда пройдут выборы. Если мы выиграем, то мы заключим сделку с Ираном", - сказал Трамп на встрече с министром иностранных дел ОАЭ, отвечая на вопросы журналистов.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность, в том числе, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 15:48
"Устаревшая уловка". Иран отмахнулся от слов США про "покушение" на посла
02401310
Обсудить 3
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дональд ТрампСовет Безопасности ООНЕвросоюзДжо БайденОАЭИранСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Жители 13 развитых стран доверяют Путину больше, чем Трампу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Лавров призвал Берлин отказаться от политизации ситуации с Навальным
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
В Белоруссии рассказали, почему не приглашают председателя ОБСЕ в страну
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков жестко ответил на слова Трампа об устранении Асада
Алексей Навальный
Зеленский высказался о ситуации вокруг Навального
Здание МИД Белоруссии в Минске
МИД Белоруссии подтвердил готовность к диалогу с Евросоюзом
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Глава МИД Белоруссии прокомментировал оговорку Борреля об Украине
Михаил Боярский
Боярский потерял сознание во время медосмотра
Тель-Авив
Израиль и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Добровинский прокомментировал смену адвоката Ефремова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
Лавров дал разъяснения главе МИД Италии по ситуации с Навальным
Биньямин Нетаньяху, Абдалла бен Зейд аль-Нахайян и Абдуллатиф Аль Зайани перед подписанием договора в Белом доме США
Израиль подписал соглашения об установлении отношений с ОАЭ и Бахрейном
Алексей Навальный
Россия задала ЕС девять вопросов по ситуации с Навальным
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В ДТП на юге Москвы погиб человек
Девушка с флагом ЕС и надписью Беларусь в Минске
МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15США откажутся от использования российского двигателя РД-180
03:11СК создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма
03:09В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
Лента новостейМолния