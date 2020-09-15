https://ria.ru/20200915/sdelka-1577286891.html

Трамп уверен, что заключит сделку с Ираном в случае победы на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в ноябре он в короткие сроки заключит сделку с Ираном. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T19:54

2020-09-15T19:54

2020-09-15T19:54

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

дональд трамп

совет безопасности оон

евросоюз

джо байден

оаэ

иран

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что в случае победы на президентских выборах в ноябре он в короткие сроки заключит сделку с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>."Посмотрим, что будет с Ираном. После выборов, думаю, через неделю, может, через месяц, но за очень короткое время вы увидите, что Иран придет и скажет, что они хотят сделки. Они хотят сделки, но больше хотят ее заключить с "Сонным Джо" (<a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>, соперником Трампа на выборах - ред.), чем со мной, потому что моя сделка будет более справедливой. Просто дождитесь, когда пройдут выборы. Если мы выиграем, то мы заключим сделку с Ираном", - сказал Трамп на встрече с министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, отвечая на вопросы журналистов.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>.Договоренность, в том числе, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200914/iran-1577218611.html

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оаэ

иран

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, совет безопасности оон, евросоюз, джо байден, оаэ, иран, сша, в мире