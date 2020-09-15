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Глава ПНС Ливии намерен объявить об отставке, сообщил Блумберг
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж намерен объявить о своей отставке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:39
2020-09-15T14:03
правительство национального согласия ливии (пнс)
файез ас-саррадж
ливия
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_nacionalnogo_soglasija_Livii_PNS" target="_blank">Правительства национального согласия</a> (ПНС) <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> <a href="https://ria.ru/person_Fajjez_as-Sarradzh" target="_blank">Файез Саррадж</a> намерен объявить о своей отставке, сообщает агентство <a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Блумберг</a> со ссылкой на информированных чиновников.Сообщается, что Саррадж обсуждал планы о своей отставке с ливийскими и международными партнерами. По данным ряда источников агентства, он объявит о своем решении к концу недели. Агентство отмечает, что Саррадж продолжит исполнять свои обязанности вплоть до переговоров в Женеве в следующем месяце.Файез Саррадж занимает пост главы ПНС Ливии с 31 марта 2016 года.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
https://ria.ru/20200907/liviya-1576885915.html
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правительство национального согласия ливии (пнс), файез ас-саррадж, ливия, в мире

Глава ПНС Ливии намерен объявить об отставке, сообщил Блумберг

13:39 15.09.2020 (обновлено: 14:03 15.09.2020)
1750
© AP PhotoФаез Саррадж
Фаез Саррадж - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж намерен объявить о своей отставке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированных чиновников.
Сообщается, что Саррадж обсуждал планы о своей отставке с ливийскими и международными партнерами. По данным ряда источников агентства, он объявит о своем решении к концу недели. Агентство отмечает, что Саррадж продолжит исполнять свои обязанности вплоть до переговоров в Женеве в следующем месяце.
Файез Саррадж занимает пост главы ПНС Ливии с 31 марта 2016 года.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
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