Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20200915/sanaviatsiya-1577251391.html
В Ивановской области начала работу служба санитарной авиации
Служба санитарной авиации на системной основе заработала в Ивановской области впервые за последние 30 лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:22
2020-09-15T11:22
ивановская область
станислав воскресенский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155807/13/1558071358_0:111:3250:1939_1400x0_80_0_0_ddca0f1acf042b920bdc5656341febd7.jpg
<strong>ИВАНОВО, 15 сен – РИА Новости</strong>. Служба санитарной авиации на системной основе заработала в Ивановской области впервые за последние 30 лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, в минувшие выходные медики спасли двух жителей региона: время транспортировки в обоих случаях составило на полтора-два часа – меньше, чем если бы пациентов перевозили на автомобилях "скорой помощи".Технические возможности службы санавиации накануне оценил губернатор Ивановской области <a href="https://ria.ru/person_Stanislav_Voskresenskijj" target="_blank">Станислав Воскресенский</a>. Он дал поручение профильному департаменту произвести все необходимые расчеты и продолжить развитие службы санитарной авиации в регионе, в том числе обеспечить финансированием работу нескольких медико-санитарных бригад, оснастить всем необходимым оборудованием.Сегодня в составе службы санитарной авиации Ивановской области – вертолет "Ансат", который пилотируют летчики "Национальной службы санитарной авиации", и пять специализированных реанимобилей.
https://ria.ru/20200908/tsifrovizatsiya-1576948189.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155807/13/1558071358_260:0:2991:2048_1400x0_80_0_0_68bbfdd8542c4317ec8be9ad664cf37e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
станислав воскресенский

В Ивановской области начала работу служба санитарной авиации

11:22 15.09.2020
89
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовый вертолет Национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ
Новый вертолет Национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Новый вертолет Национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 15 сен – РИА Новости. Служба санитарной авиации на системной основе заработала в Ивановской области впервые за последние 30 лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"На первом этапе работы с помощью санитарной авиации планируется эвакуация тяжелобольных пациентов в федеральные клиники. Всего в этом году будет произведено около ста вылетов, на эти цели выделено 44 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов", – сказал собеседник агентства.
По его словам, в минувшие выходные медики спасли двух жителей региона: время транспортировки в обоих случаях составило на полтора-два часа – меньше, чем если бы пациентов перевозили на автомобилях "скорой помощи".
Технические возможности службы санавиации накануне оценил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Он дал поручение профильному департаменту произвести все необходимые расчеты и продолжить развитие службы санитарной авиации в регионе, в том числе обеспечить финансированием работу нескольких медико-санитарных бригад, оснастить всем необходимым оборудованием.
Солнечная электростанция в Волгограде - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 17:13Ивановская область
В Ивановской области займутся цифровизацией электроэнергетики
Сегодня в составе службы санитарной авиации Ивановской области – вертолет "Ансат", который пилотируют летчики "Национальной службы санитарной авиации", и пять специализированных реанимобилей.
000000
Обсудить 0
Ивановская областьСтанислав Воскресенский
Рекомендуем
Алексей Навальный
Нарышкин опроверг наличие яда в организме Навального при вылете в Берлин
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции No 34 в Москве одевает средства индивидуальной зашиты перед посещением пациента с подозрением на коронавирус
В Москве впервые с 30 июня выявили свыше 700 зараженных COVID-19
Работа коммунальных служб
Реконструкцию электросетей проведут в селях Забайкалья
Пляжный отдых в Сочи
В Ростуризме рассказали о планах по развитию велотуризма в России
Мужчина в медицинской повязке на улице Нью-Йорка
В США за сутки выявили более 33 тысяч новых случаев COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин в режиме телеконференции откроет медцентры в Псковской области
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова рассказала о первом этапе распространения COVID-19 в России
Алексей Навальный
В Кремле исключают встречу с Навальным после его возвращения в Россию
Работа Информационного центра Центральной избирательной комиссии России
В Кремле оценили появление новых партий в стране
Мужчина напал на сотрудников милиции в Минске. Кадры МВД Белоруссии
В Минске задержали мужчину, распылившего газ во время митинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Глава Роспотребнадзора заявила о сезонности коронавируса
Шихан Куштау
БСК представит план действий по дальнейшей разработке Шахтау
Коронавирус
Вирусолог оценил вероятность заразиться от переболевшего COVID-19
Мы должны вас беречь: Володин убеждает Терешкову работать удаленно
Володин попросил Терешкову и Чилингарова уйти на удаленку
Строительство Белорусской АЭС
В Минэнерго Белоруссии ответили на сообщения о "банкротстве" БелАЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11СК создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма
03:09В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
Лента новостейМолния