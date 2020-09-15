https://ria.ru/20200915/sanaviatsiya-1577251391.html

В Ивановской области начала работу служба санитарной авиации

Служба санитарной авиации на системной основе заработала в Ивановской области впервые за последние 30 лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:22

2020-09-15T11:22

2020-09-15T11:22

ивановская область

станислав воскресенский

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<strong>ИВАНОВО, 15 сен – РИА Новости</strong>. Служба санитарной авиации на системной основе заработала в Ивановской области впервые за последние 30 лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, в минувшие выходные медики спасли двух жителей региона: время транспортировки в обоих случаях составило на полтора-два часа – меньше, чем если бы пациентов перевозили на автомобилях "скорой помощи".Технические возможности службы санавиации накануне оценил губернатор Ивановской области <a href="https://ria.ru/person_Stanislav_Voskresenskijj" target="_blank">Станислав Воскресенский</a>. Он дал поручение профильному департаменту произвести все необходимые расчеты и продолжить развитие службы санитарной авиации в регионе, в том числе обеспечить финансированием работу нескольких медико-санитарных бригад, оснастить всем необходимым оборудованием.Сегодня в составе службы санитарной авиации Ивановской области – вертолет "Ансат", который пилотируют летчики "Национальной службы санитарной авиации", и пять специализированных реанимобилей.

https://ria.ru/20200908/tsifrovizatsiya-1576948189.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав воскресенский