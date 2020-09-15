https://ria.ru/20200915/samolety-1577291017.html
Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем
Российский Су-27 поднимался во вторник в воздух из-за патрульного самолета ВВС США над Балтийским морем, сообщает Национальный центр управления обороной... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T22:08
2020-09-15T22:08
2020-09-15T22:14
россия
военно-морские силы сша
балтийское море
ввс сша
су-27
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Российский <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> поднимался во вторник в воздух из-за патрульного самолета <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> над <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийским морем</a>, сообщает Национальный центр управления обороной <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>."Пятнадцатого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", - говорится в сообщении.Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЗВО."Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> и сопроводил его над акваторией Балтийского моря", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, после разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Нарушения госграницы России американским самолетом не допущено, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200914/samolety-1577235638.html
3
россия
балтийское море
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, военно-морские силы сша, балтийское море, ввс сша, су-27, в мире
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Российский Су-27
поднимался во вторник в воздух из-за патрульного самолета ВВС США
над Балтийским морем
, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации
.
"Пятнадцатого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЗВО.
"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США
и сопроводил его над акваторией Балтийского моря", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, после разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Нарушения госграницы России американским самолетом не допущено, добавляется в сообщении.