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Зеленский заявил о готовящейся встрече глав стран "нормандской четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие на встречу на... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:26
2020-09-15T14:36
ситуация в днр и лнр
"нормандская четверка"
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 15 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что все лидеры стран-участниц <a href="https://ria.ru/organization_Normandskaja_chetverka/" target="_blank">"нормандского формата"</a> (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников."Будет встреча. Я знаю, что в течение - не могу обещать, но мне кажется, в течение десяти дней будет еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча уже лидеров "нормандской четверки". По крайней мере все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече", - сказал Зеленский во вторник в ходе брифинга в <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a>. Трансляцию вел офис президента Украины в Facebook.
Сон приснился хороший, вот и спешит поделиться.
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украина
РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, "нормандская четверка", владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский заявил о готовящейся встрече глав стран "нормандской четверки"

14:26 15.09.2020 (обновлено: 14:36 15.09.2020)
1339
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 15 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников.
"Будет встреча. Я знаю, что в течение - не могу обещать, но мне кажется, в течение десяти дней будет еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча уже лидеров "нормандской четверки". По крайней мере все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече", - сказал Зеленский во вторник в ходе брифинга в Австрии. Трансляцию вел офис президента Украины в Facebook.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
06110233
Обсудить 5
Ситуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сон приснился хороший, вот и спешит поделиться.
15 сентября, 14:44
Василий П.Василий П.
820000
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