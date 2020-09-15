https://ria.ru/20200915/sammit-1577265682.html

Зеленский заявил о готовящейся встрече глав стран "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие на встречу на... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T14:26

2020-09-15T14:26

2020-09-15T14:36

ситуация в днр и лнр

"нормандская четверка"

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 15 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что все лидеры стран-участниц <a href="https://ria.ru/organization_Normandskaja_chetverka/" target="_blank">"нормандского формата"</a> (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников."Будет встреча. Я знаю, что в течение - не могу обещать, но мне кажется, в течение десяти дней будет еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча уже лидеров "нормандской четверки". По крайней мере все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече", - сказал Зеленский во вторник в ходе брифинга в <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a>. Трансляцию вел офис президента Украины в Facebook.

Василий П. Сон приснился хороший, вот и спешит поделиться. 10

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украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, "нормандская четверка", владимир зеленский, украина, в мире