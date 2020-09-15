https://ria.ru/20200915/sammit-1577265682.html
Зеленский заявил о готовящейся встрече глав стран "нормандской четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие на встречу на... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:26
2020-09-15T14:26
2020-09-15T14:36
ситуация в днр и лнр
"нормандская четверка"
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915811_0:0:2644:1487_1400x0_80_0_0_e5928dd17ce4b726ab1623f62ed77314.jpg
<strong>КИЕВ, 15 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что все лидеры стран-участниц <a href="https://ria.ru/organization_Normandskaja_chetverka/" target="_blank">"нормандского формата"</a> (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников."Будет встреча. Я знаю, что в течение - не могу обещать, но мне кажется, в течение десяти дней будет еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча уже лидеров "нормандской четверки". По крайней мере все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече", - сказал Зеленский во вторник в ходе брифинга в <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a>. Трансляцию вел офис президента Украины в Facebook.
Василий П.
Сон приснился хороший, вот и спешит поделиться.
10
5
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915811_0:0:2644:1983_1400x0_80_0_0_22e50992d2baa383b12e25e52cd81d7b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, "нормандская четверка", владимир зеленский, украина, в мире