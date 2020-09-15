https://ria.ru/20200915/ryba-1577242441.html

Россияне снижают потребление рыбы, рассказали эксперты

Распространение коронавируса в России привело к изменениям в приоритетах россиян с точки зрения спроса на рыбу: граждане переходят на минтай, при этом общее... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T08:31

2020-09-15T08:31

2020-09-15T08:31

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Распространение коронавируса в России привело к изменениям в приоритетах россиян с точки зрения спроса на рыбу: граждане переходят на минтай, при этом общее потребление рыбной продукции в стране снижается, рассказали РИА Новости эксперты рыбного рынка.Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев указал, что, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, среднедушевое потребление рыбы и рыбной продукции в России в 2015-2017 годы составляло порядка 21,5 килограмма в год, в 2018 году выросло до 21,7 килограмма, а в 2019 году - до 21,9 килограмма."Но, по нашим оценкам, по итогам этого года этот показатель снизится до 21 килограмма. Изменение положительной динамики - это последствия эпидемии COVID-19. Пандемия показала, что рыба и морепродукты относятся к наиболее уязвимой группе товаров, от которой потребители, в случае сокращения расходов, отказываются в первую очередь", - сказал собеседник агентства.По мнению управляющего партнера консалтингового агентства Agro and Food Communications Ильи Березнюка, фактическое потребление рыбной продукции может быть еще меньше."Некоторое время назад Рыбный союз приводил данные, согласно которым потребление рыбопродукции в России за пять лет снизилось на 30%, до 13 килограмм на человека в год. Я с этими выводами согласен. Если брать за основу для расчетов не сырье, а так называемую "рыбу потрошеную без головы", то есть не учитывать то, что у нас не потребляют, то потребление рыбной продукции не превышает 14-15 килограмм на человека в год", - пояснил эксперт.Президент ВАРПЭ также отметил, что трендом текущего года стала смена потребительских приоритетов: покупатели рыбы во всем мире переходят на более дешевую продукцию. В свою очередь Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) сообщает, что в первом полугодии 2020 года российские рыбопромышленники поставили на внутренний рынок 120 тысяч тонн продукции из минтая - это наивысший показатель за прошедшие пять лет. По сравнению с январем-июнем прошлого года поставки выросли на 32%.Глава ассоциации Алексей Буглак объясняет подобный рост увеличением спроса на минтаевую продукцию среди россиян. "По прогнозам АДМ, тренд на увеличение поставок и потребления на внутреннем рынке будет укрепляться в течение ближайших нескольких лет. Пандемия коронавируса ударила по доходам населения", - отметил Буглак.При этом, продолжает руководитель ассоциации, на данный момент российские рыбаки полностью закрывают потребности внутреннего рынка, а доля импорта не превышает 2-3%. В свою очередь отпускные цены на минтай с начала года снизились на 30%.Управляющий партнер Agro and Food Communications Березнюк подтверждает: выводы АДМ логичны. "Россияне из-за падения доходов переходят на более дешевые виды рыб, а минтай - самый дешевый из всех. Поэтому такая тенденция имеет место. Другой тренд - переход на консервированную рыбу, продукцию с более длительным сроком хранения. При этом снижается потребление красной рыбы, учитывая ее дороговизну", - сказал он.

https://ria.ru/20200911/myaso-ryba-1577103821.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/ryba-1577027068.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика