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РИА Наука
https://ria.ru/20200915/rogozin-1577273204.html
Рогозин рассказал о намерении отправить миссию на Венеру
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о планах отправки российской миссии на Венеру на фоне заявлений американских и британских ученых об обнаружении в... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T16:06
2020-09-15T16:41
риа наука
александр блошенко
земля
венера
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
сша
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>Глава "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> заявил о планах отправки российской миссии на Венеру на фоне заявлений американских и британских ученых об обнаружении в атмосфере планеты биомаркеров, которые могут свидетельствовать о возможном наличии жизни.По его словам, проекты миссий по исследованию Венеры есть в проекте единой госпрограммы космической деятельности России на 2021-2030 годы, которая, как сообщалось ранее, должна быть утверждена до конца этого года.Рогозин в интервью РИА Новости заявлял, что специалисты российской ракетно-космической отрасли рассказали ему о возможных вариантах доставки на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> проб грунта с Венеры."Сущий ад"Комментируя перспективы исследования Венеры, Рогозин заявил, что условия на этой планете адские.На Венере по земным меркам действительно слишком жарко. Температура на поверхности планеты достигает почти 500 градусов по Цельсию, давление — около ста атмосфер.Судьба "Венеры-Д"Ближайшая миссия на Венеру — совместный российско-американский проект "Венера-Д" — запланирована на 2027-2029 годы.Сегодня стало известно, что "Роскосмос" отказался от участия <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в этом проекте. Принято решение о реализации ранее запланированной миссии "Венера-Д", которая включает посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации.Планировалось, что в рамках проекта "Венера-Д" среди прочего изучат пробы грунта планеты и атмосферы, а также исследуют природу эволюционных процессов планеты, перенесшей ранее, как считается, климатическую катастрофу, связанную с парниковым эффектом.О том, что национальная миссия более предпочтительна, чем совместная с США, ранее в интервью РИА Новости говорил и глава "Роскосмоса".По словам Рогозина, пока непонятно, организуют ли возврат грунта с Венеры в рамках миссии "Венера-Д" либо одной из последующих миссий.На реализацию российской части проекта "Венера-Д" ученые просили свыше 17 миллиардов рублей на ближайшие десять лет. Американская часть проекта оценивалась примерно в аналогичную сумму. С российской стороны проект финансирования пока не получал.Появилась возможность"Роскосмос" заявил, что совместно с РАН проработал комплексную программу исследований Венеры, состоящую из нескольких миссий.Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович подчеркнул, что Россия способна самостоятельно профинансировать национальную миссию на Венеру с запуском в районе 2030 года.По словам Петруковича, с запуском лунных миссий "Луна-26" и "Луна-27", соответственно, в 2024 и 2025 годах, появляется возможность финансировать следующий проект.Он добавил, что в настоящее время обсуждается возможность запуска миссии на Венеру в 2029 году.Есть ли жизнь на Венере?Ранее ученые Кардиффского университета и Массачусетского технологического университета заявили, что нашли в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Известно, что на Земле это соединение вырабатывают микроорганизмы, не использующие для дыхания кислород.По словам исполнительного директора по перспективным программам и науке "Роскосмоса" <u><a href="http://ria.ru/person_aleksandr-bloshenko/">Александра Блошенко</a></u>, обнаружение в атмосфере Венеры дистанционными астрономическими наблюдениями химических веществ, которые можно отнести к химическим маркерам жизнедеятельности, не могут считаться объективными доказательствами наличия жизни на планете.Он добавил, что "достоверные научные данные на этот счет сегодня могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры".
https://ria.ru/20200915/venera-1577239860.html
https://ria.ru/20200720/1574608254.html
https://ria.ru/20200914/venera-1577223770.html
https://ria.ru/20200609/1572659296.html
https://ria.ru/20200422/1570385968.html
Венера-Д так будет называться новая яхта за 17 миллиардов
18
"Если не будет перезатрат, то к 2030 году мы сможем это реализовать", — сказал он РИА Новости. Ахахахаха)))), а затраты то вот именно будут, и огромные причем. И уйдут эти затраты не в космос, а за рубеж.
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земля
сша
РИА Новости
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александр блошенко, земля, венера, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, сша

Рогозин рассказал о намерении отправить миссию на Венеру

16:06 15.09.2020 (обновлено: 16:41 15.09.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о планах отправки российской миссии на Венеру на фоне заявлений американских и британских ученых об обнаружении в атмосфере планеты биомаркеров, которые могут свидетельствовать о возможном наличии жизни.

"У нас в программе есть тема восстановления исследования Венеры — совместно с американцами проект "Венера-Д". Мы также рассматриваем и отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера - это все-таки русская планета", — сказал журналистам Рогозин.

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По его словам, проекты миссий по исследованию Венеры есть в проекте единой госпрограммы космической деятельности России на 2021-2030 годы, которая, как сообщалось ранее, должна быть утверждена до конца этого года.
Рогозин в интервью РИА Новости заявлял, что специалисты российской ракетно-космической отрасли рассказали ему о возможных вариантах доставки на Землю проб грунта с Венеры.

"Сущий ад"

Комментируя перспективы исследования Венеры, Рогозин заявил, что условия на этой планете адские.

"Некие российские ученые утверждают, что это (научное открытие — ред.) еще не является прямым доказательством. Тем не менее, я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад", — отметил он.

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Судьба "Венеры-Д"

Ближайшая миссия на Венеру — совместный российско-американский проект "Венера-Д" — запланирована на 2027-2029 годы.
Сегодня стало известно, что "Роскосмос" отказался от участия США в этом проекте. Принято решение о реализации ранее запланированной миссии "Венера-Д", которая включает посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации.
Планировалось, что в рамках проекта "Венера-Д" среди прочего изучат пробы грунта планеты и атмосферы, а также исследуют природу эволюционных процессов планеты, перенесшей ранее, как считается, климатическую катастрофу, связанную с парниковым эффектом.
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О том, что национальная миссия более предпочтительна, чем совместная с США, ранее в интервью РИА Новости говорил и глава "Роскосмоса".
По словам Рогозина, пока непонятно, организуют ли возврат грунта с Венеры в рамках миссии "Венера-Д" либо одной из последующих миссий.
На реализацию российской части проекта "Венера-Д" ученые просили свыше 17 миллиардов рублей на ближайшие десять лет. Американская часть проекта оценивалась примерно в аналогичную сумму. С российской стороны проект финансирования пока не получал.

Появилась возможность

"Роскосмос" заявил, что совместно с РАН проработал комплексную программу исследований Венеры, состоящую из нескольких миссий.
Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович подчеркнул, что Россия способна самостоятельно профинансировать национальную миссию на Венеру с запуском в районе 2030 года.
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"Если не будет перезатрат, то к 2030 году мы сможем это реализовать", — сказал он РИА Новости.
По словам Петруковича, с запуском лунных миссий "Луна-26" и "Луна-27", соответственно, в 2024 и 2025 годах, появляется возможность финансировать следующий проект.
Он добавил, что в настоящее время обсуждается возможность запуска миссии на Венеру в 2029 году.

Есть ли жизнь на Венере?

Ранее ученые Кардиффского университета и Массачусетского технологического университета заявили, что нашли в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Известно, что на Земле это соединение вырабатывают микроорганизмы, не использующие для дыхания кислород.
По словам исполнительного директора по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александра Блошенко, обнаружение в атмосфере Венеры дистанционными астрономическими наблюдениями химических веществ, которые можно отнести к химическим маркерам жизнедеятельности, не могут считаться объективными доказательствами наличия жизни на планете.
Он добавил, что "достоверные научные данные на этот счет сегодня могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры".
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82200124
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РИА НаукаАлександр БлошенкоЗемляВенераКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинСША
Популярные комментарии
Венера-Д так будет называться новая яхта за 17 миллиардов
15 сентября, 16:43
Олег СергеевОлег Сергеев
970002
"Если не будет перезатрат, то к 2030 году мы сможем это реализовать", — сказал он РИА Новости. Ахахахаха)))), а затраты то вот именно будут, и огромные причем. И уйдут эти затраты не в космос, а за рубеж.
15 сентября, 16:51
Роман УшенинРоман Ушенин
1140002
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