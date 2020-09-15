https://ria.ru/20200915/rogozin-1577273204.html

Рогозин рассказал о намерении отправить миссию на Венеру

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о планах отправки российской миссии на Венеру на фоне заявлений американских и британских ученых об обнаружении в... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T16:06

2020-09-15T16:06

2020-09-15T16:41

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космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

сша

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>Глава "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> заявил о планах отправки российской миссии на Венеру на фоне заявлений американских и британских ученых об обнаружении в атмосфере планеты биомаркеров, которые могут свидетельствовать о возможном наличии жизни.По его словам, проекты миссий по исследованию Венеры есть в проекте единой госпрограммы космической деятельности России на 2021-2030 годы, которая, как сообщалось ранее, должна быть утверждена до конца этого года.Рогозин в интервью РИА Новости заявлял, что специалисты российской ракетно-космической отрасли рассказали ему о возможных вариантах доставки на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> проб грунта с Венеры."Сущий ад"Комментируя перспективы исследования Венеры, Рогозин заявил, что условия на этой планете адские.На Венере по земным меркам действительно слишком жарко. Температура на поверхности планеты достигает почти 500 градусов по Цельсию, давление — около ста атмосфер.Судьба "Венеры-Д"Ближайшая миссия на Венеру — совместный российско-американский проект "Венера-Д" — запланирована на 2027-2029 годы.Сегодня стало известно, что "Роскосмос" отказался от участия <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в этом проекте. Принято решение о реализации ранее запланированной миссии "Венера-Д", которая включает посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации.Планировалось, что в рамках проекта "Венера-Д" среди прочего изучат пробы грунта планеты и атмосферы, а также исследуют природу эволюционных процессов планеты, перенесшей ранее, как считается, климатическую катастрофу, связанную с парниковым эффектом.О том, что национальная миссия более предпочтительна, чем совместная с США, ранее в интервью РИА Новости говорил и глава "Роскосмоса".По словам Рогозина, пока непонятно, организуют ли возврат грунта с Венеры в рамках миссии "Венера-Д" либо одной из последующих миссий.На реализацию российской части проекта "Венера-Д" ученые просили свыше 17 миллиардов рублей на ближайшие десять лет. Американская часть проекта оценивалась примерно в аналогичную сумму. С российской стороны проект финансирования пока не получал.Появилась возможность"Роскосмос" заявил, что совместно с РАН проработал комплексную программу исследований Венеры, состоящую из нескольких миссий.Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович подчеркнул, что Россия способна самостоятельно профинансировать национальную миссию на Венеру с запуском в районе 2030 года.По словам Петруковича, с запуском лунных миссий "Луна-26" и "Луна-27", соответственно, в 2024 и 2025 годах, появляется возможность финансировать следующий проект.Он добавил, что в настоящее время обсуждается возможность запуска миссии на Венеру в 2029 году.Есть ли жизнь на Венере?Ранее ученые Кардиффского университета и Массачусетского технологического университета заявили, что нашли в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Известно, что на Земле это соединение вырабатывают микроорганизмы, не использующие для дыхания кислород.По словам исполнительного директора по перспективным программам и науке "Роскосмоса" <u><a href="http://ria.ru/person_aleksandr-bloshenko/">Александра Блошенко</a></u>, обнаружение в атмосфере Венеры дистанционными астрономическими наблюдениями химических веществ, которые можно отнести к химическим маркерам жизнедеятельности, не могут считаться объективными доказательствами наличия жизни на планете.Он добавил, что "достоверные научные данные на этот счет сегодня могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры".

https://ria.ru/20200915/venera-1577239860.html

https://ria.ru/20200720/1574608254.html

https://ria.ru/20200914/venera-1577223770.html

https://ria.ru/20200609/1572659296.html

https://ria.ru/20200422/1570385968.html

Олег Сергеев Венера-Д так будет называться новая яхта за 17 миллиардов 18

Роман Ушенин "Если не будет перезатрат, то к 2030 году мы сможем это реализовать", — сказал он РИА Новости. Ахахахаха)))), а затраты то вот именно будут, и огромные причем. И уйдут эти затраты не в космос, а за рубеж. 17

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земля

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр блошенко, земля, венера, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, сша