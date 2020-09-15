Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/risk-1577267280.html
Эксперт назвала риски введения почасового МРОТ
Работники рискуют остаться без оплаты обеденного перерыва, выходных и отдыха между сменами, если компании будут злоупотреблять введением почасового минимального РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:44
2020-09-15T14:44
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:256:2731:1792_1400x0_80_0_0_2e8c9294ad5fc0d85b9ad1ad59295647.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Работники рискуют остаться без оплаты обеденного перерыва, выходных и отдыха между сменами, если компании будут злоупотреблять введением почасового минимального размера оплаты труда, также непонятно, как рассчитывать час работы педагогов, которые работают академическими часами, рассказала РИА Новости заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская.Ранее газета "<a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>" со ссылкой на проект генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы сообщила, что в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Министерство труда и социальной защиты РФ заявило РИА Новости, что готово к обсуждению введения этого понятия со сторонами социального партнерства.По словам Косаковской, есть два главных вопроса относительно предлагаемой нормы - с какой целью она вводится и какой у нее будет размер. По мнению эксперта, эта выплата должна быть выше, чем та сумма, которую может получить человек при оплате часового МРОТ на основе месячного, когда 12,13 тысячи рублей делится на 176 рабочих часов в месяц, и в итоге час работы стоит 70 рублей."Если два человека одинакового уровня квалификации, труд одного работника оплачивается по по часовой ставке, а другому по месячной, в том случае, если человек (работающий по часам) вдруг нарабатывает 176 часов... то получается, что один получит 30 тысяч, а второй 12130 рублей, тогда это дискриминационно получается", - отметила Косаковская.По ее мнению, эта норма нужна скорее для тех категорий работников, которые не трудятся полное рабочее время, для них это должно стать защитной мерой. Но даже в случае, если часовой МРОТ будет составлять, например, 200 рублей, то человек, отработавший 10-20 часов за месяц, получит деньги, на которые невозможно прожить, которые ниже МРОТ и прожиточного минимума."Мы должны какую-то гарантию человеку... МРОТ - это у нас конституционная гарантия... Она должна распространяться на всех, независимо от того, в каком режиме человек работает, потому что это граница физиологического выживания гражданина", - добавила Косаковская.Также, на ее взгляд, почасовой МРОТ должен обеспечивать человеку доход не только не ниже месячного, но и не ниже минимальной заработной платы, установленной в субъекте. В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> это, например, порядка 19 тысяч рублей.Косаковская также выразила мнение, что использование почасового МРОТ нужно ограничить какими-то определенными категориями работников, временно работающими, работающими сезонно, иначе возникают большие риски. К примеру, работники могут лишиться оплаты за работу в вечерние и ночные часы, сверхурочно, а также не будет вестись учет, сколько часов человек отработал сверхурочно, ведь привлекать к такой работе можно не более 120 часов в год и не более двух дней подряд.Она также обратила внимание на то, что у педагогов работа идет академическими часами - по 45 минут, и не ясно, как оценивать "пару" - как полтора часа или как два."Почасовая оплата может точно так же быть поводом для злоупотребления работодателем, когда он будет просто не платить вам месячную ставку, а исходя из тех часов, которые вы отработали, не оплачивать ни междусменный отдых, ни перерывы на обед, ни на что-то другое, когда вам нужно физически отвлечься от компьютера или, допустим, от какой-то работы", - добавила Косаковская.Вопросы также возникают и с тем, что делать с работами на открытом воздухе, когда требуется перерыв на обед, который прописан в трудовом кодексе, с компенсационными и стимулирующими выплатами, считает эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20200915/mrot-1577260182.html
https://ria.ru/20200915/mrot-1577256340.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_cc9200d39d39094469bfcdcf54541d47.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), москва, общество

Эксперт назвала риски введения почасового МРОТ

14:44 15.09.2020
1848
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Depositphotos / Fascinadora
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Работники рискуют остаться без оплаты обеденного перерыва, выходных и отдыха между сменами, если компании будут злоупотреблять введением почасового минимального размера оплаты труда, также непонятно, как рассчитывать час работы педагогов, которые работают академическими часами, рассказала РИА Новости заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на проект генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы сообщила, что в России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Министерство труда и социальной защиты РФ заявило РИА Новости, что готово к обсуждению введения этого понятия со сторонами социального партнерства.
Рабочий в сборочном цехе завода Метровагонмаш в подмосковных Мытищах - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 13:14
Депутат назвала плюсы и минусы введения в России почасового МРОТ
По словам Косаковской, есть два главных вопроса относительно предлагаемой нормы - с какой целью она вводится и какой у нее будет размер. По мнению эксперта, эта выплата должна быть выше, чем та сумма, которую может получить человек при оплате часового МРОТ на основе месячного, когда 12,13 тысячи рублей делится на 176 рабочих часов в месяц, и в итоге час работы стоит 70 рублей.
"Если два человека одинакового уровня квалификации, труд одного работника оплачивается по по часовой ставке, а другому по месячной, в том случае, если человек (работающий по часам) вдруг нарабатывает 176 часов... то получается, что один получит 30 тысяч, а второй 12130 рублей, тогда это дискриминационно получается", - отметила Косаковская.
По ее мнению, эта норма нужна скорее для тех категорий работников, которые не трудятся полное рабочее время, для них это должно стать защитной мерой. Но даже в случае, если часовой МРОТ будет составлять, например, 200 рублей, то человек, отработавший 10-20 часов за месяц, получит деньги, на которые невозможно прожить, которые ниже МРОТ и прожиточного минимума.
"Мы должны какую-то гарантию человеку... МРОТ - это у нас конституционная гарантия... Она должна распространяться на всех, независимо от того, в каком режиме человек работает, потому что это граница физиологического выживания гражданина", - добавила Косаковская.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 12:26
Омбудсмен оценил идею ввести почасовой МРОТ
Также, на ее взгляд, почасовой МРОТ должен обеспечивать человеку доход не только не ниже месячного, но и не ниже минимальной заработной платы, установленной в субъекте. В Москве это, например, порядка 19 тысяч рублей.
Косаковская также выразила мнение, что использование почасового МРОТ нужно ограничить какими-то определенными категориями работников, временно работающими, работающими сезонно, иначе возникают большие риски. К примеру, работники могут лишиться оплаты за работу в вечерние и ночные часы, сверхурочно, а также не будет вестись учет, сколько часов человек отработал сверхурочно, ведь привлекать к такой работе можно не более 120 часов в год и не более двух дней подряд.
Она также обратила внимание на то, что у педагогов работа идет академическими часами - по 45 минут, и не ясно, как оценивать "пару" - как полтора часа или как два.
"Почасовая оплата может точно так же быть поводом для злоупотребления работодателем, когда он будет просто не платить вам месячную ставку, а исходя из тех часов, которые вы отработали, не оплачивать ни междусменный отдых, ни перерывы на обед, ни на что-то другое, когда вам нужно физически отвлечься от компьютера или, допустим, от какой-то работы", - добавила Косаковская.
Вопросы также возникают и с тем, что делать с работами на открытом воздухе, когда требуется перерыв на обед, который прописан в трудовом кодексе, с компенсационными и стимулирующими выплатами, считает эксперт.
641019
Обсудить 2
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)МоскваОбщество
Рекомендуем
Банкомат
В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Главу МИД Германии раскритиковали за слишком короткую встречу с Лавровым
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме прокомментировали слова Борреля о нелегитимности Лукашенко
Венера-Д
"Роскосмос" отказался от сотрудничества с США по запуску станции к Венере
Клавиатура компьютера
Двенадцать белорусских IT-компаний решили переехать в Латвию
Кроссовки
Названы самые важные витамины осенью
Сотрудник полиции
В Подмосковье задержали стрелявшего по самолету мужчину
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Германия хочет получить больше данных о российской вакцине от COVID-19
Российские рубли
Опрос показал отношение россиян к зарплате "в конверте"
Алексей Навальный
Президент Австрии прокомментировал ситуацию с Навальным
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Президент Австрии ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"
Мы должны вас беречь: Володин убеждает Терешкову работать удаленно
Володин попросил Терешкову и Чилингарова уйти на удаленку
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Эксперт по химоружию оценил фото Навального после комы
Пленарное заседание Госдумы
В Госдуму внесли проект о повышении почасовой оплаты труда до 150 рублей
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
В Египте рассчитывают на регулярные рейсы из РФ на курорты Красного моря
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11СК создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма
03:09В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
Лента новостейМолния