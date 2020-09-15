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Топ-менеджеры "России сегодня" признаны лучшими в отрасли
Сразу девять руководителей медиагруппы "Россия сегодня" вошли в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "КоммерсантЪ",... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T07:00
2020-09-15T07:11
галина кожина
миа "россия сегодня"
дмитрий ушаков
новости агентства
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Сразу девять руководителей медиагруппы "Россия сегодня" вошли в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "КоммерсантЪ", опубликованный на сайте <u><a href="https://www.kommersant.ru/doc/4109976" target="_blank" rel="nofollow noopener">kommersant.ru</a></u>. Первыми среди коллег в отрасли стали заместитель главного редактора Дмитрий Груздев, первый заместитель генерального директора <a href="http://ria.ru/person_galina-kozhina/" target="_blank" data-auto="true">Галина Кожина</a>, исполнительный директор Дмитрий Ушаков и директор по коммуникациям Петр Лидов-Петровский."Эта награда - в первую очередь не мне, а всей нашей медиагруппе, и это стимул к тому, чтобы продолжать совершенствоваться. Поздравляю всех, вошедших в рейтинг", – отметил Дмитрий Груздев, победивший в номинации "Коммерческий директор". "Рад, что по достоинству оценена работа нашей IT-команды. Цифровая эпоха ставит перед всеми СМИ новые вызовы. Рад, что нам удается давать на них адекватные ответы и сохранять позиции одного из лидеров индустрии", – сказал, в свою очередь, Дмитрий Ушаков, который занял первое место в категории "IT-директор".Галина Кожина и Петр Лидов-Петровский победили в номинациях "Директор по корпоративному управлению" и "Директор по общественным и корпоративным связям" соответственно. В рейтинг вошли еще пять менеджеров "России сегодня": первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков, руководитель дирекции по персоналу Евгения Солодова, директор по экономике и финансам Кирилл Киселев, исполнительный директор, руководитель Международного мультимедийного пресс-центра Ольга Колева и заместитель главного редактора Андрей Благодыренко.Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение 21 года и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.Рейтинг оценивает персоналии, а не компании. Целевая аудитория проекта — первые лица компаний и руководители функциональных подразделений. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. Список тысячи менеджеров, набравших самые высокие баллы, ежегодно публикуется на страницах газеты "Коммерсант". Менеджеры, занявшие в рейтинге ведущие места, становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров "Топ-1000 российских менеджеров". 15 сентября Ассоциация проведет форум "Будущее управленческих профессий: за гранью цифровой эпохи", на котором будут объявлены официальные результаты рейтинга. Агентство экономической информации "ПРАЙМ" и Ассоциация менеджеров в этом году подготовили спецпроект "Кризисная трансформация", в рамках которого бизнес-сообщество делится мнениями и опытом работы в условиях пандемии коронавируса. Участники рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" рассказывают о новых вызовах в период COVID-19, выявленных уязвимостях, а также о новых форматах работы и оценки эффективности управленца. Подробнее с проектом можно ознакомиться тут - <a href="https://1prime.ru/transformation-2/" target="_blank">https://1prime.ru/transformation-2/</a><strong>Ассоциация менеджеров</strong> — одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За 20 лет работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, стоящим перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.<strong>МИА "Россия сегодня"</strong> — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: <a href="https://ria.ru/" target="_blank">РИА Новости</a>, <a href="https://rsport.ria.ru/" target="_blank">РИА Новости Спорт</a>, <a href="https://realty.ria.ru/" target="_blank">РИА Новости Недвижимость</a>, <a href="http://www.1prime.ru/" target="_blank">Прайм</a>, <a href="http://www.riarating.ru/" target="_blank">РИА Рейтинг</a>, <a href="http://inosmi.ru/" target="_blank">ИноСМИ</a>, <a href="https://sn.ria.ru/sn/" target="_blank">Социальный навигатор</a>, <a href="https://www.youtube.com/channel/UCL4TlIj2XT-KDjKgk6KSV8w" target="_blank">ТОК</a>, <a href="https://www.youtube.com/channel/UCQFx69p4H4YYM9IhFzqdqNg" target="_blank">КОТ</a>, <a href="https://baltnews.lt/" target="_blank">Baltnews</a>, <a href="https://ukraina.ru/" target="_blank">Украина.ру</a>, <u><a href="https://arctic.ru/" target="_blank">Arctic.ru</a></u>. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио <strong>Sputnik</strong>. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "<u><a href="https://t.me/zubovskiy4" target="_blank">Зубовский, 4</a></u>".
https://ria.ru/20200829/nagrazhdenie-1576468848.html
https://ria.ru/20200827/zamglavreda-1576402889.html
https://ria.ru/20200815/1575840269.html
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галина кожина, миа "россия сегодня", дмитрий ушаков, новости агентства, общество

Топ-менеджеры "России сегодня" признаны лучшими в отрасли

07:00 15.09.2020 (обновлено: 07:11 15.09.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание МИА "Россия сегодня" в Москве
Здание МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сразу девять руководителей медиагруппы "Россия сегодня" вошли в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "КоммерсантЪ", опубликованный на сайте kommersant.ru. Первыми среди коллег в отрасли стали заместитель главного редактора Дмитрий Груздев, первый заместитель генерального директора Галина Кожина, исполнительный директор Дмитрий Ушаков и директор по коммуникациям Петр Лидов-Петровский.
"Эта награда - в первую очередь не мне, а всей нашей медиагруппе, и это стимул к тому, чтобы продолжать совершенствоваться. Поздравляю всех, вошедших в рейтинг", – отметил Дмитрий Груздев, победивший в номинации "Коммерческий директор".
Первый заместитель Генерального директора, Финансовый директор РИА Новости Галина Кожина - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 15:10
Путин наградил замгендиректора МИА "Россия сегодня" Кожину Орденом Почета
"Рад, что по достоинству оценена работа нашей IT-команды. Цифровая эпоха ставит перед всеми СМИ новые вызовы. Рад, что нам удается давать на них адекватные ответы и сохранять позиции одного из лидеров индустрии", – сказал, в свою очередь, Дмитрий Ушаков, который занял первое место в категории "IT-директор".
Галина Кожина и Петр Лидов-Петровский победили в номинациях "Директор по корпоративному управлению" и "Директор по общественным и корпоративным связям" соответственно. В рейтинг вошли еще пять менеджеров "России сегодня": первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков, руководитель дирекции по персоналу Евгения Солодова, директор по экономике и финансам Кирилл Киселев, исполнительный директор, руководитель Международного мультимедийного пресс-центра Ольга Колева и заместитель главного редактора Андрей Благодыренко.
Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение 21 года и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев на церемонии вручения премии Медиа-Менеджер России 2020 - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 21:09
Замглавреда МИА "Россия сегодня" получил премию "Медиа-менеджер России"
Рейтинг оценивает персоналии, а не компании. Целевая аудитория проекта — первые лица компаний и руководители функциональных подразделений. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. Список тысячи менеджеров, набравших самые высокие баллы, ежегодно публикуется на страницах газеты "Коммерсант". Менеджеры, занявшие в рейтинге ведущие места, становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров "Топ-1000 российских менеджеров". 15 сентября Ассоциация проведет форум "Будущее управленческих профессий: за гранью цифровой эпохи", на котором будут объявлены официальные результаты рейтинга.
Агентство экономической информации "ПРАЙМ" и Ассоциация менеджеров в этом году подготовили спецпроект "Кризисная трансформация", в рамках которого бизнес-сообщество делится мнениями и опытом работы в условиях пандемии коронавируса. Участники рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" рассказывают о новых вызовах в период COVID-19, выявленных уязвимостях, а также о новых форматах работы и оценки эффективности управленца. Подробнее с проектом можно ознакомиться тут - https://1prime.ru/transformation-2/
Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За 20 лет работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, стоящим перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа, 22:20
Путин поощрил журналистов МИА "Россия сегодня"
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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Галина КожинаМИА "Россия сегодня"Дмитрий УшаковНовости агентстваОбщество
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