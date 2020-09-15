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Генсек ООН призвал Россию и США скорее договориться о продлении СНВ-3
Генсек ООН Антониу Гутерреш настоятельно призывает Россию и США договориться скорее о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T09:03
2020-09-15T10:02
антониу гутерреш
владимир путин
китай
россия
антониу гуттереш
договор снв-3
оон
сша
в мире
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<strong>ООН, 15 сен – РИА Новости, Алан Булкаты.</strong> Генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> настоятельно призывает Россию и США договориться скорее о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на полные пять лет.Действие договора истекает в феврале 2021 года, и он может быть продлен не более, чем на пять лет."Продление СНВ-3 на полные пять лет – сейчас один из наиболее неотложных приоритетов в области разоружения и международной безопасности. Оно будет гарантировать, что поддающиеся проверке ограничения двух крупнейших ядерных арсеналов мира сохраняются", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.По его словам, продление СНВ-3 на пять лет даст время, чтобы заложить основу для переговоров по новым соглашениям в этой сфере, в том числе - с другими странами, обладающими ядерным оружием."Я приветствую недавние переговоры между Соединенными Штатами и <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерацией</a> в <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вене</a> и настоятельно призываю обе стороны договориться о скорейших шагах для продления действия договора на полные пять лет", - заявил генсек <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> говорит, что нужно включить КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> и США. Кроме того, США предлагают расширить договор на ряд новых классов вооружений."Что касается роли Китая, я в курсе, что Китай, Россия и Соединенные Штаты имеют разные точки зрения и разное понимание на этот счет. Неравенство в размерах стратегических арсеналов также является ключевым моментом разногласий", - подчеркнул Гутерреш.Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.<strong><a href="https://ria.ru/20200915/guterresh-1577213630.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200824/snv-1576231322.html
https://ria.ru/20200821/snv-3-1576092261.html
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антониу гутерреш, владимир путин, китай, россия, антониу гуттереш, договор снв-3, оон, сша, в мире

Генсек ООН призвал Россию и США скорее договориться о продлении СНВ-3

09:03 15.09.2020 (обновлено: 10:02 15.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 15 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш настоятельно призывает Россию и США договориться скорее о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на полные пять лет.
Действие договора истекает в феврале 2021 года, и он может быть продлен не более, чем на пять лет.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 12:05
Китайский эксперт предположил, как могут продлить договор СНВ-3
"Продление СНВ-3 на полные пять лет – сейчас один из наиболее неотложных приоритетов в области разоружения и международной безопасности. Оно будет гарантировать, что поддающиеся проверке ограничения двух крупнейших ядерных арсеналов мира сохраняются", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.
По его словам, продление СНВ-3 на пять лет даст время, чтобы заложить основу для переговоров по новым соглашениям в этой сфере, в том числе - с другими странами, обладающими ядерным оружием.
"Я приветствую недавние переговоры между Соединенными Штатами и Российской Федерацией в Вене и настоятельно призываю обе стороны договориться о скорейших шагах для продления действия договора на полные пять лет", - заявил генсек ООН.
Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США говорит, что нужно включить КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. Кроме того, США предлагают расширить договор на ряд новых классов вооружений.
"Что касается роли Китая, я в курсе, что Китай, Россия и Соединенные Штаты имеют разные точки зрения и разное понимание на этот счет. Неравенство в размерах стратегических арсеналов также является ключевым моментом разногласий", - подчеркнул Гутерреш.
Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
Читайте полный текст интервью >>
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Обсудить 1
Антониу ГутеррешВладимир ПутинКитайРоссияАнтониу ГуттерешДоговор СНВ-3ООНСШАВ мире
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