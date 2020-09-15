https://ria.ru/20200915/professii-1577280643.html

Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию

Зарплаты в некоторых сферах обогнали инфляцию за последний год. Об этом говорится в исследовании аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T17:40

2020-09-15T17:40

2020-09-15T18:25

зарплаты

общество

экономика

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>Зарплаты в некоторых сферах обогнали инфляцию за последний год. Об этом говорится в исследовании аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети <a href="https://finexpertiza.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">FinExpertiza</a>.Наиболее существенно изменилась зарплата специалистов по ремонту компьютеров и бытовой техники, их доход вырос на 49,2 процента. На втором месте оказались сотрудники учреждений общественного обслуживания, которые стали получать на 32,6 процента больше. Третью строчку заняли специалисты в области аренды и лизинга — 24,5 процента.Также в первую пятерку вошли работники, предоставляющие персональные услуги, и разработчики программного обеспечения."Зарплаты россиян выросли в среднем на 5,6 процента, что превысило уровень инфляции почти в два раза (3,2 процента — годовой показатель)", — отметили аналитики.При этом они добавили, что такая позитивная динамика тем не менее мало влияет на благосостояние большого числа низкооплачиваемых работников.

https://ria.ru/20200911/professiya-1577068691.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарплаты, общество, экономика