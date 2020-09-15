https://ria.ru/20200915/professii-1577280643.html
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Зарплаты в некоторых сферах обогнали инфляцию за последний год. Об этом говорится в исследовании аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:40
2020-09-15T17:40
2020-09-15T18:25
зарплаты
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:256:2731:1792_1400x0_80_0_0_2e8c9294ad5fc0d85b9ad1ad59295647.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>Зарплаты в некоторых сферах обогнали инфляцию за последний год. Об этом говорится в исследовании аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети <a href="https://finexpertiza.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">FinExpertiza</a>.Наиболее существенно изменилась зарплата специалистов по ремонту компьютеров и бытовой техники, их доход вырос на 49,2 процента. На втором месте оказались сотрудники учреждений общественного обслуживания, которые стали получать на 32,6 процента больше. Третью строчку заняли специалисты в области аренды и лизинга — 24,5 процента.Также в первую пятерку вошли работники, предоставляющие персональные услуги, и разработчики программного обеспечения."Зарплаты россиян выросли в среднем на 5,6 процента, что превысило уровень инфляции почти в два раза (3,2 процента — годовой показатель)", — отметили аналитики.При этом они добавили, что такая позитивная динамика тем не менее мало влияет на благосостояние большого числа низкооплачиваемых работников.
https://ria.ru/20200911/professiya-1577068691.html
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_cc9200d39d39094469bfcdcf54541d47.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарплаты, общество, экономика
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Зарплаты в некоторых сферах обогнали инфляцию за последний год. Об этом говорится в исследовании аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza
.
Наиболее существенно изменилась зарплата специалистов по ремонту компьютеров и бытовой техники, их доход вырос на 49,2 процента. На втором месте оказались сотрудники учреждений общественного обслуживания, которые стали получать на 32,6 процента больше. Третью строчку заняли специалисты в области аренды и лизинга — 24,5 процента.
Также в первую пятерку вошли работники, предоставляющие персональные услуги, и разработчики программного обеспечения.
"Зарплаты россиян выросли в среднем на 5,6 процента, что превысило уровень инфляции почти в два раза (3,2 процента — годовой показатель)", — отметили аналитики.
При этом они добавили, что такая позитивная динамика тем не менее мало влияет на благосостояние большого числа низкооплачиваемых работников.