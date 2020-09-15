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https://ria.ru/20200915/professii-1577280643.html
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Зарплаты в некоторых сферах обогнали инфляцию за последний год. Об этом говорится в исследовании аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:40
2020-09-15T18:25
зарплаты
общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>Зарплаты в некоторых сферах обогнали инфляцию за последний год. Об этом говорится в исследовании аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети <a href="https://finexpertiza.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">FinExpertiza</a>.Наиболее существенно изменилась зарплата специалистов по ремонту компьютеров и бытовой техники, их доход вырос на 49,2 процента. На втором месте оказались сотрудники учреждений общественного обслуживания, которые стали получать на 32,6 процента больше. Третью строчку заняли специалисты в области аренды и лизинга — 24,5 процента.Также в первую пятерку вошли работники, предоставляющие персональные услуги, и разработчики программного обеспечения."Зарплаты россиян выросли в среднем на 5,6 процента, что превысило уровень инфляции почти в два раза (3,2 процента — годовой показатель)", — отметили аналитики.При этом они добавили, что такая позитивная динамика тем не менее мало влияет на благосостояние большого числа низкооплачиваемых работников.
https://ria.ru/20200911/professiya-1577068691.html
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РИА Новости
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зарплаты, общество, экономика

Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию

17:40 15.09.2020 (обновлено: 18:25 15.09.2020)
5227
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Зарплаты в некоторых сферах обогнали инфляцию за последний год. Об этом говорится в исследовании аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Наиболее существенно изменилась зарплата специалистов по ремонту компьютеров и бытовой техники, их доход вырос на 49,2 процента. На втором месте оказались сотрудники учреждений общественного обслуживания, которые стали получать на 32,6 процента больше. Третью строчку заняли специалисты в области аренды и лизинга — 24,5 процента.
Также в первую пятерку вошли работники, предоставляющие персональные услуги, и разработчики программного обеспечения.
"Зарплаты россиян выросли в среднем на 5,6 процента, что превысило уровень инфляции почти в два раза (3,2 процента — годовой показатель)", — отметили аналитики.
При этом они добавили, что такая позитивная динамика тем не менее мало влияет на благосостояние большого числа низкооплачиваемых работников.
Студенты в перерыве между лекциями - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 03:17
Названа самая "молодежная" профессия в России
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ЗарплатыОбществоЭкономика
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