Красная пустыня: Орегон после пожаров
12:16 15.09.2020 (обновлено: 16:20 15.09.2020)
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Природные пожары стали катастрофой для западных штатов США, в Орегоне огонь опустошил целые города. Апокалиптические кадры — в фотоленте Ria.ru.
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На западе США сейчас бушуют более 90 крупных пожаров.
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В борьбе с огнем участвуют десятки тысяч пожарных и волонтеров.
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В одном только Орегоне горит более 93 тысяч гектаров леса.
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Из-за жары и сильного ветра огонь продолжает распространяться по штату.
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Жертвами пожаров стали десять человек.
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Еще более 20 человек пропали без вести.
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В нескольких округах объявили режим чрезвычайной ситуации.
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Более полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.
© REUTERS / Adrees Latif
По словам губернатора Оригона, такого количества пожаров в штате не было никогда.
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По словам губернатора Оригона, такого количества пожаров в штате не было никогда.
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Красное огнезащитное покрытие после пожара в Орегоне.