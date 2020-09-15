https://ria.ru/20200915/pozhary-1577249013.html

Красная пустыня: Орегон после пожаров

Природные пожары стали катастрофой для западных штатов США, в Орегоне огонь опустошил целые города. Апокалиптические кадры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:16

2020-09-15T12:16

2020-09-15T16:20

пожары

орегон

фото

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Природные пожары стали катастрофой для западных штатов США, в Орегоне огонь опустошил целые города. Апокалиптические кадры — в фотоленте Ria.ru.

орегон

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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