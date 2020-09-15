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Красная пустыня: Орегон после пожаров
Природные пожары стали катастрофой для западных штатов США, в Орегоне огонь опустошил целые города. Апокалиптические кадры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.09.2020
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пожары
орегон
фото
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Природные пожары стали катастрофой для западных штатов США, в Орегоне огонь опустошил целые города. Апокалиптические кадры — в фотоленте Ria.ru.
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пожары, орегон, фото, фото

Красная пустыня: Орегон после пожаров

12:16 15.09.2020 (обновлено: 16:20 15.09.2020)
1450
Читать ria.ru в
Природные пожары стали катастрофой для западных штатов США, в Орегоне огонь опустошил целые города. Апокалиптические кадры — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2020 / Getty Images/David Ryder

На западе США сейчас бушуют более 90 крупных пожаров.

Красное огнезащитное покрытие на доме после пожара в Альмеде в штате Орегон, США
1 из 10

На западе США сейчас бушуют более 90 крупных пожаров.

© AFP 2020 / Getty Images/David Ryder
© REUTERS / Adrees Latif

В борьбе с огнем участвуют десятки тысяч пожарных и волонтеров.

Красное огнезащитное покрытие после пожара в Альмеде в штате Орегон, США
2 из 10

В борьбе с огнем участвуют десятки тысяч пожарных и волонтеров.

© REUTERS / Adrees Latif
© AFP 2020 / Getty Images/David Ryder

В одном только Орегоне горит более 93 тысяч гектаров леса.

Красное огнезащитное покрытие после пожара в Альмеде в штате Орегон, США
3 из 10

В одном только Орегоне горит более 93 тысяч гектаров леса.

© AFP 2020 / Getty Images/David Ryder
© REUTERS / Adrees Latif

Из-за жары и сильного ветра огонь продолжает распространяться по штату.

Поисково-спасательная команда ищут жертв под сгоревшими жилыми домами и транспортными средствами после пожара в Альмеде в штате Орегон, США
4 из 10

Из-за жары и сильного ветра огонь продолжает распространяться по штату.

© REUTERS / Adrees Latif
© AFP 2020 / Getty Images/David Ryder

Жертвами пожаров стали десять человек.

Автомобиль, облитый огнезащитным составом после пожара в Альмеде в штате Орегон, США
5 из 10

Жертвами пожаров стали десять человек.

© AFP 2020 / Getty Images/David Ryder
© REUTERS / Adrees Latif

Еще более 20 человек пропали без вести.

Красное огнезащитное покрытие после пожара в Альмеде в штате Орегон, США
6 из 10

Еще более 20 человек пропали без вести.

© REUTERS / Adrees Latif
© REUTERS / Adrees Latif

В нескольких округах объявили режим чрезвычайной ситуации.

Красное огнезащитное покрытие после пожара в Альмеде в штате Орегон, США
7 из 10

В нескольких округах объявили режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Adrees Latif
© REUTERS / Adrees Latif

Более полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Красное огнезащитное покрытие после пожара в Альмеде в штате Орегон, США
8 из 10

Более полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

© REUTERS / Adrees Latif
© REUTERS / Adrees Latif

По словам губернатора Оригона, такого количества пожаров в штате не было никогда.

Красное огнезащитное покрытие после пожара в Альмеде в штате Орегон, США
9 из 10

По словам губернатора Оригона, такого количества пожаров в штате не было никогда.

© REUTERS / Adrees Latif
© REUTERS / Adrees Latif

Красное огнезащитное покрытие после пожара в Орегоне.

Красное огнезащитное покрытие после пожара в Альмеде в штате Орегон, США
10 из 10

Красное огнезащитное покрытие после пожара в Орегоне.

© REUTERS / Adrees Latif
22072504
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пожарыОрегонФото
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