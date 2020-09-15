https://ria.ru/20200915/planety-1577284168.html

Математик подтвердил гипотезу Лапласа об образовании планет

Американский математик показал на примере зарождающейся планетной системы у звезды HL Тельца, что теория Лапласа об образовании Солнечной системы в целом верна. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T18:39

2020-09-15T18:39

2020-09-15T18:39

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Американский математик показал на примере зарождающейся планетной системы у звезды HL Тельца, что теория Лапласа об образовании Солнечной системы в целом верна. Результаты исследования <a href="http://dx.doi.org/10.1063/1.5144917" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Journal of Mathematical Physics.Более двухсот лет ученых волнует вопрос, как и когда у звезд появляются планеты. Французский математик, физик и астроном в 1796 году выдвинул гипотезу о том, что небесные облака газа и пыли вокруг новых звезд конденсируются, образуя кольца, а затем и планеты. Его теорию о протопланетных облаках вокруг звезд до сих пор разделяют большинство ученых.Математик Майер Хуми (Mayer Humi) из Вустерского политехнического института в штате <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofMassachusetts/" target="_blank" data-auto="true">Массачусетс</a> с помощью математических уравнений описал процесс зарождения планет в протопланетном облаке звезды HL Tauri, расположенной в 450 световых годах от нас в созвездии Тельца.Материалом для анализа стали снимки, полученные в 2014 году комплексом радиотелескопов ALMA, расположенным в чилийской пустыне Атакама. На этих сверхчетких изображениях хорошо видно, как в промежутках между концентрическими кольцами протопланетного облака звезды зарождаются планеты."Мы наблюдаем множество газовых облаков во Вселенной, которые могут превратиться в очередную солнечную систему, и в некоторых из них могут существовать разные типы жизни, — приводятся в пресс-релизе Американского института физики слова Хуми. — Основная проблема заключается в том, чтобы объяснить, как первичное облако газа развивается под действием собственной гравитации в планетную систему".Хуми взял за основу уравнения Эйлера-Пуассона, которые описывают эволюцию газовых облаков, и сократил их с шести до трех модельных уравнений применительно к осесимметричным вращающимся газовым облакам.Первичное газовое облако ученый рассматривал как несжимаемый, стратифицированный поток жидкости, для которого он построил математическую модель эволюции структуры плотности и колебаний в облаке в зависимости от времени.Результаты показали, что при определенных условиях из облака пыли и газа действительно могут образоваться кольца, что подтверждает теорию Лапласа о том, что планеты Солнечной системы образовались из аналогичного облака пыли и газа, вращающегося вокруг Солнца.Хуми представил три аналитических решения, которые демонстрируют, как такие кольца образуются и эволюционируют, порождая планеты.

https://ria.ru/20200731/1575221434.html

https://ria.ru/20200903/zvezda-1576701957.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

звезды, математика, физика, планеты, космос - риа наука, сша