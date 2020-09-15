https://ria.ru/20200915/peskov-1577256954.html

Песков прокомментировал отмену визита Лаврова в Германию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отмену визита главы МИД Сергея Лаврова в Германию, заявил, что нет никаких факторов, которые могут... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:34

2020-09-15T12:34

2020-09-15T12:51

хайко маас

россия

сергей лавров

дмитрий песков

германия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152026/95/1520269500_0:194:2949:1853_1400x0_80_0_0_48416f069d2abd4e6fe019d0819b7ee9.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, комментируя отмену визита главы МИД <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергея Лаврова</a> в Германию, заявил, что нет никаких факторов, которые могут негативно повлиять на отношения России и ФРГ."Поскольку формат визита был существенно урезан и изменен по решению германской стороны, то наш министр принял такое решение об отмене визита. Сейчас я бы не стал ничего говорить в целом об отношениях, потому что с нашей точки зрения, мы убеждены, нет никаких факторов, которые могут негативно сказываться и которые должны каким-то образом негативно влиять на наши отношения", - сказал Песков журналистам.Ранее МИД РФ сообщил, что визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменен из-за изменения в рабочем графике министра иностранных дел ФРГ <a href="https://ria.ru/person_KHajjko_Maas" target="_blank">Хайко Мааса</a>.

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577122423.html

Pawel Zverev Кстати, в Германии так не думают и очень обеспокоены ситуацией с Навальным. 23

6

россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хайко маас, россия, сергей лавров, дмитрий песков, германия, политика