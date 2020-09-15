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Песков прокомментировал отмену визита Лаврова в Германию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отмену визита главы МИД Сергея Лаврова в Германию, заявил, что нет никаких факторов, которые могут... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:34
2020-09-15T12:51
хайко маас
россия
сергей лавров
дмитрий песков
германия
политика
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, комментируя отмену визита главы МИД <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергея Лаврова</a> в Германию, заявил, что нет никаких факторов, которые могут негативно повлиять на отношения России и ФРГ."Поскольку формат визита был существенно урезан и изменен по решению германской стороны, то наш министр принял такое решение об отмене визита. Сейчас я бы не стал ничего говорить в целом об отношениях, потому что с нашей точки зрения, мы убеждены, нет никаких факторов, которые могут негативно сказываться и которые должны каким-то образом негативно влиять на наши отношения", - сказал Песков журналистам.Ранее МИД РФ сообщил, что визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменен из-за изменения в рабочем графике министра иностранных дел ФРГ <a href="https://ria.ru/person_KHajjko_Maas" target="_blank">Хайко Мааса</a>.
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577122423.html
Кстати, в Германии так не думают и очень обеспокоены ситуацией с Навальным.
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россия
германия
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хайко маас, россия, сергей лавров, дмитрий песков, германия, политика

Песков прокомментировал отмену визита Лаврова в Германию

12:34 15.09.2020 (обновлено: 12:51 15.09.2020)
12475
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИО МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом. 10 мая 2018
ИО МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом. 10 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отмену визита главы МИД Сергея Лаврова в Германию, заявил, что нет никаких факторов, которые могут негативно повлиять на отношения России и ФРГ.
"Поскольку формат визита был существенно урезан и изменен по решению германской стороны, то наш министр принял такое решение об отмене визита. Сейчас я бы не стал ничего говорить в целом об отношениях, потому что с нашей точки зрения, мы убеждены, нет никаких факторов, которые могут негативно сказываться и которые должны каким-то образом негативно влиять на наши отношения", - сказал Песков журналистам.
Ранее МИД РФ сообщил, что визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменен из-за изменения в рабочем графике министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 23:36
Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
73195159
Обсудить 6
Хайко МаасРоссияСергей ЛавровДмитрий ПесковГерманияПолитика
Популярные комментарии
Кстати, в Германии так не думают и очень обеспокоены ситуацией с Навальным.
15 сентября, 12:36
Pawel ZverevPawel Zverev
1110020
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