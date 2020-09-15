https://ria.ru/20200915/pereplata-1577272441.html

Свыше одного млн рублей переплаты за тепло вернули жителям Наро-Фоминска

Порядка 1,1 миллиона рублей, переплаченных за отопление, вернули жителям многоквартирного дома в городском округе Наро-Фоминске Московской области, говорится в... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T15:53

2020-09-15T15:53

2020-09-15T15:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. </strong>Порядка 1,1 миллиона рублей, переплаченных за отопление, вернули жителям многоквартирного дома в городском округе <a href="http://ria.ru/location_Naro_Fominsk/" target="_blank" data-auto="true">Наро-Фоминске</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, говорится в сообщении пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Goszhilinspekcija/" target="_blank" data-auto="true">Госжилинспекции</a> Подмосковья.Ресурсоснабжающая организация "Теплосеть" исполнила требование Госжилинспекции Московской области о проведении перерасчета по адресу улица Шибанова дом 92."Точная сумма перерасчета составила 1 миллион 162 тысячи рублей. Автору обращения в Госжилинспекцию вернули более 7 тысяч рублей." — сообщила глава ведомства Ольга Федина.

https://ria.ru/20200709/1574109949.html

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московская область (подмосковье)

наро-фоминск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), наро-фоминск