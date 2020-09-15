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Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
Белоруссия для России является ближайшим союзником и братской страной, в Кремле рассчитывают, что так и будет в дальнейшем, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:34
2020-09-15T12:41
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> для России является ближайшим союзником и братской страной, в Кремле рассчитывают, что так и будет в дальнейшем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, говоря об атмосфере встречи лидеров двух стран <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>."Речь же идет об отношениях между двумя странами, речь не идет о личных отношениях Путина и Лукашенко. И, конечно, для России Белоруссия всегда была ближайшим союзником, братской и дружественной страной. И мы рассчитываем на то, что так и останется", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, какими в Кремле видят нынешние отношения РФ и Белоруссии и надолго ли сохранится дружеский тон, который присутствовал на переговорах президентов двух стран в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> в понедельник.
https://ria.ru/20200914/putin-lukashenko-1577228937.html
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире

Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

12:34 15.09.2020 (обновлено: 12:41 15.09.2020)
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© РИА Новости / RIA Kremlin Pool / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / RIA Kremlin Pool
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Белоруссия для России является ближайшим союзником и братской страной, в Кремле рассчитывают, что так и будет в дальнейшем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об атмосфере встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.
"Речь же идет об отношениях между двумя странами, речь не идет о личных отношениях Путина и Лукашенко. И, конечно, для России Белоруссия всегда была ближайшим союзником, братской и дружественной страной. И мы рассчитываем на то, что так и останется", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, какими в Кремле видят нынешние отношения РФ и Белоруссии и надолго ли сохранится дружеский тон, который присутствовал на переговорах президентов двух стран в Сочи в понедельник.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 18:45
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4020026
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РоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияВ мире
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