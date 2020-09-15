https://ria.ru/20200915/pechen-1577258129.html

Названы "хорошие" продукты, которые поражают печень

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Буеверов рассказал о продуктах, избыточное потребление которых... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:54

2020-09-15T12:54

2020-09-15T14:45

алексей буеверов

здоровье - общество

первый мгму имени сеченова

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Первого <a href="http://ria.ru/organization_Pervyjj_MGMU_imeni_Sechenova/" target="_blank" data-auto="true">МГМУ</a> имени Сеченова Алексей Буеверов рассказал о продуктах, избыточное потребление которых может вызвать хроническое поражение печени.Он отметил, что 37 процентов жителей России страдают от неалкогольной жировой болезни печени, причина которой — лишние жиры и сахара в рационе. При этом наиболее опасна в этом случае фруктоза, которая перерабатывается в жиры, откладывающиеся в первую очередь в печени, а также стимулирует ее воспаление.Он отметил, что люди нередко потребляют продукты с высоким содержанием такого сахара, считая их полезными."Это, например, соки. Там фруктоза в самой вредной форме — она растворена, быстро всасывается и поэтому сразу идет на переработку в жиры", — сказал Буеверов в комментарии <a href="https://aif.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Аргументам и фактам"</a>.Также он указал на то, что при чрезмерном потреблении могут быть вредны для печени и некоторые фрукты, в частности тропические. Кроме того, врач посоветовал проявлять особую осторожность при включении в рацион меда, который является "абсолютным чемпионом" по содержанию фруктозы.

https://rsport.ria.ru/20200914/produkty-1577228208.html

Darth Anderson а более компетентных западных партнеров есть высказывания, исследования? а то у вас Кадыров тоже академик или около того. 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей буеверов, здоровье - общество, первый мгму имени сеченова