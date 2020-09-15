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Названы "хорошие" продукты, которые поражают печень
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Буеверов рассказал о продуктах, избыточное потребление которых... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:54
2020-09-15T14:45
алексей буеверов
здоровье - общество
первый мгму имени сеченова
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Первого <a href="http://ria.ru/organization_Pervyjj_MGMU_imeni_Sechenova/" target="_blank" data-auto="true">МГМУ</a> имени Сеченова Алексей Буеверов рассказал о продуктах, избыточное потребление которых может вызвать хроническое поражение печени.Он отметил, что 37 процентов жителей России страдают от неалкогольной жировой болезни печени, причина которой — лишние жиры и сахара в рационе. При этом наиболее опасна в этом случае фруктоза, которая перерабатывается в жиры, откладывающиеся в первую очередь в печени, а также стимулирует ее воспаление.Он отметил, что люди нередко потребляют продукты с высоким содержанием такого сахара, считая их полезными."Это, например, соки. Там фруктоза в самой вредной форме — она растворена, быстро всасывается и поэтому сразу идет на переработку в жиры", — сказал Буеверов в комментарии <a href="https://aif.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Аргументам и фактам"</a>.Также он указал на то, что при чрезмерном потреблении могут быть вредны для печени и некоторые фрукты, в частности тропические. Кроме того, врач посоветовал проявлять особую осторожность при включении в рацион меда, который является "абсолютным чемпионом" по содержанию фруктозы.
https://rsport.ria.ru/20200914/produkty-1577228208.html
а более компетентных западных партнеров есть высказывания, исследования? а то у вас Кадыров тоже академик или около того.
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РИА Новости
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алексей буеверов, здоровье - общество, первый мгму имени сеченова

Названы "хорошие" продукты, которые поражают печень

12:54 15.09.2020 (обновлено: 14:45 15.09.2020)
27261
© Depositphotos / imagepointfrНа приеме у врача-гастроэнтеролога
На приеме у врача-гастроэнтеролога - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Depositphotos / imagepointfr
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Буеверов рассказал о продуктах, избыточное потребление которых может вызвать хроническое поражение печени.
Он отметил, что 37 процентов жителей России страдают от неалкогольной жировой болезни печени, причина которой — лишние жиры и сахара в рационе. При этом наиболее опасна в этом случае фруктоза, которая перерабатывается в жиры, откладывающиеся в первую очередь в печени, а также стимулирует ее воспаление.
Он отметил, что люди нередко потребляют продукты с высоким содержанием такого сахара, считая их полезными.
"Это, например, соки. Там фруктоза в самой вредной форме — она растворена, быстро всасывается и поэтому сразу идет на переработку в жиры", — сказал Буеверов в комментарии "Аргументам и фактам".
Также он указал на то, что при чрезмерном потреблении могут быть вредны для печени и некоторые фрукты, в частности тропические. Кроме того, врач посоветовал проявлять особую осторожность при включении в рацион меда, который является "абсолютным чемпионом" по содержанию фруктозы.
Стейк - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 18:00ЗОЖ
Диетолог назвала лучшие продукты для похудения
10392310459
Обсудить 8
Алексей БуеверовЗдоровье - ОбществоПервый МГМУ имени Сеченова
Популярные комментарии
а более компетентных западных партнеров есть высказывания, исследования? а то у вас Кадыров тоже академик или около того.
15 сентября, 13:43
Darth AndersonDarth Anderson
500007
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