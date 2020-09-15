https://ria.ru/20200915/patrushev-1577260657.html
Патрушев назвал условия договоренности с США по ракетному оружию
Достичь новых международных договоренностей в сфере ракетно-ядерных вооружений невозможно без учета потенциала создаваемой американской глобальной ПРО, заявил... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:20
2020-09-15T13:20
2020-09-15T13:32
договор снв-3
николай патрушев
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Достичь новых международных договоренностей в сфере ракетно-ядерных вооружений невозможно без учета потенциала создаваемой американской глобальной ПРО, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Создаваемая США глобальная система противоракетной обороны – яркий пример того, как Вашингтон пытается получить стратегические преимущества за счет безопасности других стран", - заявил Патрушев во вторник в ходе встречи секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества."Между тем, твердо стоим на позиции, что выход на жизнеспособные договоренности по ракетно-ядерным делам без учета потенциала американской глобальной ПРО невозможен", - добавил он.
https://ria.ru/20200915/razoruzhenie-1577243270.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
договор снв-3, николай патрушев, безопасность, в мире
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Достичь новых международных договоренностей в сфере ракетно-ядерных вооружений невозможно без учета потенциала создаваемой американской глобальной ПРО, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Создаваемая США глобальная система противоракетной обороны – яркий пример того, как Вашингтон пытается получить стратегические преимущества за счет безопасности других стран", - заявил Патрушев во вторник в ходе встречи секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества.
"Между тем, твердо стоим на позиции, что выход на жизнеспособные договоренности по ракетно-ядерным делам без учета потенциала американской глобальной ПРО невозможен", - добавил он.