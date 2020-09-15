https://ria.ru/20200915/patrushev-1577260657.html

Патрушев назвал условия договоренности с США по ракетному оружию

Достичь новых международных договоренностей в сфере ракетно-ядерных вооружений невозможно без учета потенциала создаваемой американской глобальной ПРО, заявил... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T13:20

2020-09-15T13:20

2020-09-15T13:32

договор снв-3

николай патрушев

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156082/20/1560822018_0:33:2877:1651_1400x0_80_0_0_e8a76dd51d2a4ac980de759aec478890.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Достичь новых международных договоренностей в сфере ракетно-ядерных вооружений невозможно без учета потенциала создаваемой американской глобальной ПРО, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Создаваемая США глобальная система противоракетной обороны – яркий пример того, как Вашингтон пытается получить стратегические преимущества за счет безопасности других стран", - заявил Патрушев во вторник в ходе встречи секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества."Между тем, твердо стоим на позиции, что выход на жизнеспособные договоренности по ракетно-ядерным делам без учета потенциала американской глобальной ПРО невозможен", - добавил он.

https://ria.ru/20200915/razoruzhenie-1577243270.html

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, николай патрушев, безопасность, в мире