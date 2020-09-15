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https://ria.ru/20200915/patrushev-1577260657.html
Патрушев назвал условия договоренности с США по ракетному оружию
Достичь новых международных договоренностей в сфере ракетно-ядерных вооружений невозможно без учета потенциала создаваемой американской глобальной ПРО, заявил... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:20
2020-09-15T13:32
договор снв-3
николай патрушев
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Достичь новых международных договоренностей в сфере ракетно-ядерных вооружений невозможно без учета потенциала создаваемой американской глобальной ПРО, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Создаваемая США глобальная система противоракетной обороны – яркий пример того, как Вашингтон пытается получить стратегические преимущества за счет безопасности других стран", - заявил Патрушев во вторник в ходе встречи секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества."Между тем, твердо стоим на позиции, что выход на жизнеспособные договоренности по ракетно-ядерным делам без учета потенциала американской глобальной ПРО невозможен", - добавил он.
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договор снв-3, николай патрушев, безопасность, в мире

Патрушев назвал условия договоренности с США по ракетному оружию

13:20 15.09.2020 (обновлено: 13:32 15.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Достичь новых международных договоренностей в сфере ракетно-ядерных вооружений невозможно без учета потенциала создаваемой американской глобальной ПРО, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Создаваемая США глобальная система противоракетной обороны – яркий пример того, как Вашингтон пытается получить стратегические преимущества за счет безопасности других стран", - заявил Патрушев во вторник в ходе встречи секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества.
"Между тем, твердо стоим на позиции, что выход на жизнеспособные договоренности по ракетно-ядерным делам без учета потенциала американской глобальной ПРО невозможен", - добавил он.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 09:03
Генсек ООН призвал Россию и США скорее договориться о продлении СНВ-3
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Договор СНВ-3Николай ПатрушевБезопасностьВ мире
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