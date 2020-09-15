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https://ria.ru/20200915/pashaev-1577257452.html
Минюст потребовал лишить Пашаева адвокатского статуса
Минюст внес в региональные отделения адвокатских палат представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Александра Добровинского и о... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:44
2020-09-15T13:42
эльман пашаев
александр добровинский
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Минюст внес в региональные отделения адвокатских палат представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a> и о прекращении статуса адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, работавших на процессе по делу <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>.Отмечается, что это связано с их публичными выступлениями."Высказывания содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов, а также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности", — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.Пашаев защищал <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Ефремова</a> по делу о смертельном ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Юрист тщетно пытался доказать, что актер не был за рулем, а машину вел кто-то другой. Добровинский представлял интересы потерпевших. Обе стороны допускали неоднозначные суждения и комментарии. В итоге Пресненский суд столицы приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима.Ранее вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров сообщил РИА Новости, что квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла дисциплинарный проступок в действиях Пашаева. Он отметил, что эксперты оценивали не правовую позицию, а этичность его поведения.
https://ria.ru/20200915/pashaev-1577240961.html
Эльмана «Всем по 8» Пашаева нужно оставить в качестве адвоката всех российских звёзд.
55
МинЮсту нужно пересмотреть свои требования, а в частности лишить АА Добровинского статуса адвоката так как благодаря ему потерпевшая сторона лишилась компенсации за счет Ефремова! Ефремов выйдет по удо через 3 -4 года с правами и будет дальше жить выпиваючи! А Пашаев, как бы себя идиотски не вёл свёл процесс к банальщине, вместо 11 лет и 240 млн. рублей Ефремову присудили 8 лет и 880 т.р! И всё.
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РИА Новости
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эльман пашаев, александр добровинский, министерство юстиции рф (минюст россии), общество

Минюст потребовал лишить Пашаева адвокатского статуса

12:44 15.09.2020 (обновлено: 13:42 15.09.2020)
12232
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Адвокат Эльман Пашаев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Минюст внес в региональные отделения адвокатских палат представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Александра Добровинского и о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, работавших на процессе по делу Михаила Ефремова.
Отмечается, что это связано с их публичными выступлениями.
"Высказывания содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов, а также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности", — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Пашаев защищал Ефремова по делу о смертельном ДТП в Москве, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Юрист тщетно пытался доказать, что актер не был за рулем, а машину вел кто-то другой. Добровинский представлял интересы потерпевших. Обе стороны допускали неоднозначные суждения и комментарии. В итоге Пресненский суд столицы приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима.
Ранее вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров сообщил РИА Новости, что квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла дисциплинарный проступок в действиях Пашаева. Он отметил, что эксперты оценивали не правовую позицию, а этичность его поведения.
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный, актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 04:39
Пашаев назвал "виновного" в приговоре Ефремову
3901531212
Обсудить 15
Эльман ПашаевАлександр ДобровинскийМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
Популярные комментарии
Эльмана «Всем по 8» Пашаева нужно оставить в качестве адвоката всех российских звёзд.
15 сентября, 14:05
MYMake Yellowstone Great Again
28251100
МинЮсту нужно пересмотреть свои требования, а в частности лишить АА Добровинского статуса адвоката так как благодаря ему потерпевшая сторона лишилась компенсации за счет Ефремова! Ефремов выйдет по удо через 3 -4 года с правами и будет дальше жить выпиваючи! А Пашаев, как бы себя идиотски не вёл свёл процесс к банальщине, вместо 11 лет и 240 млн. рублей Ефремову присудили 8 лет и 880 т.р! И всё.
15 сентября, 13:16
Polikarpovich-polikarp Полли
7212022
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