https://ria.ru/20200915/pashaev-1577240961.html

Пашаев назвал "виновного" в приговоре Ефремову

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что если бы адвокатом потерпевшей стороны был не Александр Добровинский, то родственники погибшего получили бы... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T04:39

2020-09-15T04:39

2020-09-15T09:27

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил, что если бы адвокатом потерпевшей стороны был не <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>, то родственники погибшего получили бы компенсации, а артист — условный срок. Об этом он сказал на пресс-конференции в <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">НСН</a>."Не было бы такого шоу, давно решили бы вопросы с потерпевшей стороной и у Ефремова был бы условный срок полтора-два года. Потому что ДТП — это специфическое преступление и здесь судьбу человека решают только потерпевшие", — заявил юрист.Пашаев рассказал, что его отношения с Добровинским испортились в ходе судебного заседания. По его словам, когда представители артиста предлагали родственникам погибшего в ДТП водителя компенсацию, то они отвечали, что Добровинский "обещал им создать условия для заработка денег". "Он им сказал: "Суд мой, не трогайте суд". Если бы мы договорились бы с ними с первого дня, то не было бы такого шоу", — утверждает адвокат.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 8 сентября признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.В ходе процесса Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Вскоре после этого Минюст предложил "прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева" в связи с его деятельностью в рамках уголовного дела Ефремова.

https://ria.ru/20200910/pashaev-1577063576.html

https://ria.ru/20200908/efremov-1576931809.html

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salivina Какая наивность! Если бы да кабы ... И это рассуждения юриста? Может, лучше признать проигрыш процесса ... 50

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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