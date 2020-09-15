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https://ria.ru/20200915/pashaev-1577240961.html
Пашаев назвал "виновного" в приговоре Ефремову
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что если бы адвокатом потерпевшей стороны был не Александр Добровинский, то родственники погибшего получили бы... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T04:39
2020-09-15T09:27
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил, что если бы адвокатом потерпевшей стороны был не <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>, то родственники погибшего получили бы компенсации, а артист — условный срок. Об этом он сказал на пресс-конференции в <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">НСН</a>."Не было бы такого шоу, давно решили бы вопросы с потерпевшей стороной и у Ефремова был бы условный срок полтора-два года. Потому что ДТП — это специфическое преступление и здесь судьбу человека решают только потерпевшие", — заявил юрист.Пашаев рассказал, что его отношения с Добровинским испортились в ходе судебного заседания. По его словам, когда представители артиста предлагали родственникам погибшего в ДТП водителя компенсацию, то они отвечали, что Добровинский "обещал им создать условия для заработка денег". "Он им сказал: "Суд мой, не трогайте суд". Если бы мы договорились бы с ними с первого дня, то не было бы такого шоу", — утверждает адвокат.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 8 сентября признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.В ходе процесса Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Вскоре после этого Минюст предложил "прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева" в связи с его деятельностью в рамках уголовного дела Ефремова.
https://ria.ru/20200910/pashaev-1577063576.html
https://ria.ru/20200908/efremov-1576931809.html
Этот человек нуждается в серьёзной психиатрической помощи.
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Какая наивность! Если бы да кабы ... И это рассуждения юриста? Может, лучше признать проигрыш процесса ...
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Пашаев назвал "виновного" в приговоре Ефремову

04:39 15.09.2020 (обновлено: 09:27 15.09.2020)
191962
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев и его подзащитный, актер Михаил Ефремов
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный, актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный, актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что если бы адвокатом потерпевшей стороны был не Александр Добровинский, то родственники погибшего получили бы компенсации, а артист — условный срок. Об этом он сказал на пресс-конференции в НСН.
"Не было бы такого шоу, давно решили бы вопросы с потерпевшей стороной и у Ефремова был бы условный срок полтора-два года. Потому что ДТП — это специфическое преступление и здесь судьбу человека решают только потерпевшие", — заявил юрист.
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 20:38
Пашаев рассказал, кто "подставил" Ефремова
Пашаев рассказал, что его отношения с Добровинским испортились в ходе судебного заседания. По его словам, когда представители артиста предлагали родственникам погибшего в ДТП водителя компенсацию, то они отвечали, что Добровинский "обещал им создать условия для заработка денег".
"Он им сказал: "Суд мой, не трогайте суд". Если бы мы договорились бы с ними с первого дня, то не было бы такого шоу", — утверждает адвокат.
Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем фургона был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
В ходе процесса Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Вскоре после этого Минюст предложил "прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева" в связи с его деятельностью в рамках уголовного дела Ефремова.
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 13:45
Засуженный артист. Чем запомнился процесс по делу Ефремова
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Обсудить 35
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Этот человек нуждается в серьёзной психиатрической помощи.
15 сентября, 05:16
АНДРЕЙ КОННИНАНДРЕЙ КОННИН
10530113
Какая наивность! Если бы да кабы ... И это рассуждения юриста? Может, лучше признать проигрыш процесса ...
15 сентября, 05:03
salivinasalivina
4231121
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