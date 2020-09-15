https://ria.ru/20200915/partii-1577257213.html

В Кремле оценили появление новых партий в стране

Появление новых партий востребовано, это нормальный процесс политического развития страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:40

2020-09-15T12:40

2020-09-15T12:40

единый день голосования — 2020

россия

элла памфилова

цик рф

дмитрий песков

политика

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Появление новых партий востребовано, это нормальный процесс политического развития страны, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В прошедший единый день голосования глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> назвала "большим успехом" то, что из четырех новых партий три сумели преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания регионов.В единый день голосования 13 сентября состоялись свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). В том числе прошли выборы в заксобрания 11 регионов. По решению ЦИК, досрочное голосование прошло также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200914/kprf-1577212810.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, элла памфилова, цик рф, дмитрий песков, политика