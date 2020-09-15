В Кремле оценили появление новых партий в стране
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабота Информационного центра Центральной избирательной комиссии России
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Появление новых партий востребовано, это нормальный процесс политического развития страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, появление новых политических партий - это востребованный процесс. Новое поколение в новых политических партиях зачастую ищет то, что они не видят в существующих партиях. Это обычный, нормальный процесс, процесс политического развития страны ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как оценивают в Кремле успех новых партий на региональных выборах, объясняют ли это тем, что россияне устали от старой элиты.
В прошедший единый день голосования глава ЦИК Элла Памфилова назвала "большим успехом" то, что из четырех новых партий три сумели преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания регионов.
В единый день голосования 13 сентября состоялись свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). В том числе прошли выборы в заксобрания 11 регионов. По решению ЦИК, досрочное голосование прошло также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
14 сентября, 14:40КПРФ потребовала решить проблему партий-спойлеров