Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200915/partii-1577257213.html
В Кремле оценили появление новых партий в стране
Появление новых партий востребовано, это нормальный процесс политического развития страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:40
2020-09-15T12:40
единый день голосования — 2020
россия
элла памфилова
цик рф
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577207315_0:0:3175:1785_1400x0_80_0_0_815ca54e6d6615dac1b9e0e388c6167f.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Появление новых партий востребовано, это нормальный процесс политического развития страны, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В прошедший единый день голосования глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> назвала "большим успехом" то, что из четырех новых партий три сумели преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания регионов.В единый день голосования 13 сентября состоялись свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). В том числе прошли выборы в заксобрания 11 регионов. По решению ЦИК, досрочное голосование прошло также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200914/kprf-1577212810.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577207315_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_e3430844a88445eaa6a8161cbb536dd0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, элла памфилова, цик рф, дмитрий песков, политика

В Кремле оценили появление новых партий в стране

12:40 15.09.2020
659
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабота Информационного центра Центральной избирательной комиссии России
Работа Информационного центра Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Появление новых партий востребовано, это нормальный процесс политического развития страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, появление новых политических партий - это востребованный процесс. Новое поколение в новых политических партиях зачастую ищет то, что они не видят в существующих партиях. Это обычный, нормальный процесс, процесс политического развития страны ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как оценивают в Кремле успех новых партий на региональных выборах, объясняют ли это тем, что россияне устали от старой элиты.
В прошедший единый день голосования глава ЦИК Элла Памфилова назвала "большим успехом" то, что из четырех новых партий три сумели преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в заксобрания регионов.
В единый день голосования 13 сентября состоялись свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). В том числе прошли выборы в заксобрания 11 регионов. По решению ЦИК, досрочное голосование прошло также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
Депутат Государственной Думы РФ Александр Ющенко - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 14:40
КПРФ потребовала решить проблему партий-спойлеров
951114
Обсудить 1
Единый день голосования — 2020РоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФДмитрий ПесковПолитика
Рекомендуем
ИО МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом. 10 мая 2018
Песков прокомментировал отмену визита Лаврова в Германию
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Евросоюз предложил способ разрешить кризис в Белоруссии
Алексей Навальный
В Кремле исключают встречу с Навальным после его возвращения в Россию
Вид на проспект Ленина в Томске
Диденко: Кандидат партии прошел в гордуму Томска благодаря трудолюбию
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали предоставление кредита Белоруссии
Киев
На Украине завели три дела после задержания россиян в Минске
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не стал строить предположения о действиях в случае ухода Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
Адвокат Эльман Пашаев
Минюст потребовал лишить Пашаева адвокатского статуса
Здание Совета Федерации
В Совфеде прокомментировали планы создания "списка Навального"
Пленарное заседание Госдумы РФ
Володин призвал депутатов активнее работать с белорусскими коллегами
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
МИД Украины назвал условие подачи воды в Крым
Алексей Навальный
Кремль прокомментировал улучшение состояния Навального
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Навальный опубликовал первый пост после госпитализации
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Володин открыл осеннюю сессию Госдумы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
Лента новостейМолния