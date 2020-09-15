https://ria.ru/20200915/oshibka-1577292258.html

Названа трагическая ошибка Горбачева

Журналист хорватского издания Advance Антун Роша рассказал, о чем "забыл" первый президент СССР Михаил Горбачев при подписании Договора об окончательном... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T23:17

2020-09-15T23:17

2020-09-15T23:42

россия

нато

михаил горбачев

германия

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в мире

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На Западе назвали трагическую ошибку Горбачева

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Журналист хорватского издания <a href="https://www.advance.hr" target="_blank" rel="nofollow noopener">Advance</a> Антун Роша рассказал, о чем "забыл" первый президент <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a> при подписании Договора об окончательном урегулировании в отношении <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, позволившего объединить ФРГ и ГДР. Соглашение было подписано 12 сентября 1990 года представителями ГДР и ФРГ, а также стран — победителей во Второй мировой войне — СССР, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Документ предполагал отказ "четверки" от своих прав на Германию и согласие на воссоединение двух ее частей. Взамен немцы соглашались сохранить существующие границы с <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a> и отказывались ото всех других территориальных претензий. По договору Советский Союз обязался до конца 1994 года вывести свои войска из Германии. Та, в свою очередь, соглашалась ограничить численность армии 370 тысячами военных, отказывалась от производства и обладания ядерным, химическим и биологическим оружием. Кроме того, на территории бывшей ГДР запрещалось размещать иностранные войска и ядерное оружие. Известно также о том, что Запад обязался не расширять <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> на восток после подписания договора. Однако подобного пункта нет в договоре, и это обязательство так и осталось "устным обещанием". Позднее участвовавший в переговорах со стороны США Роберт Зоэллик утверждал, что произошло "недопонимание" и таких обещаний никто никому никогда не давал.Сам Горбачев в одном из интервью в 2008 году заявил о взятых американцами обязательствах о нерасширении НАТО на восток. В 2014 году он заявил в интервью российским СМИ, что решение о расширении НАТО на восток было принято в 1993 году. "Я с самого начала назвал это большой ошибкой. Безусловно, это было нарушением духа тех заявлений и заверений, которые нам давались в 1990 году", — добавил Горбачев. "Дух" заверений нарушен, но в свое время Горбачеву стоило задуматься над тем, что однажды "духа" станет недостаточно, а вот документ, несомненно, помог бы", — говорится в статье хорватского журналиста. По его мнению, такое могло произойти, потому что Горбачев не мог предвидеть распад СССР. Тогда действовал Варшавский договор, а ныне члены НАТО <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстония</a> входили в состав Советского Союза. "Поэтому, вероятно, Горбачев особенно не беспокоился и не рассуждал на тему "что бы было, если бы", — заключил автор. Журналист обращает внимание, что о существовании обещаний говорят многочисленные заверения в 1990 году тогдашнего госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_Bejjker_Dzhejjms/" target="_blank" data-auto="true">Джеймса Бейкера</a> о том, что НАТО "ни на пядь" не продвинется на восток. По мнению автора статьи, последствия ошибки Горбачева сказываются на международных отношениях и по сей день. В 2014 году Россия воссоединилась с Крымом, а президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в нескольких выступлениях говорил, что этот шаг оправдан, учитывая "многочисленные нарушения западных обещаний"."Если однажды встанет вопрос о вступлении <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> или <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в НАТО, напряженность может перерасти в глубочайший кризис. <…> Тогда Россия снова вспомнит об обещаниях, данных в 1990 году, а американцы ответят: "Где это написано? Нигде!" — говорится в статье.<strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/politic/20200915/248117597.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте ИноСМИ >></a></em></strong>

https://ria.ru/20200131/1564087263.html

https://ria.ru/20200716/1574416442.html

https://ria.ru/20200819/1576004951.html

Ярослав Погодин Горбачёв следствие Хрущёва 30

Александр Бородин Вшивый про баню, недра вернут народу. Они когда у народа были? Землю крестьянам, фабрики рабочим..угробили 2 империи,Российскую и СССР и все мало..недра народу. 16

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россия

германия

ссср

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, михаил горбачев, германия, ссср, сша, в мире