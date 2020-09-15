Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/oshibka-1577292258.html
Названа трагическая ошибка Горбачева
Журналист хорватского издания Advance Антун Роша рассказал, о чем "забыл" первый президент СССР Михаил Горбачев при подписании Договора об окончательном... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T23:17
2020-09-15T23:42
россия
нато
михаил горбачев
германия
ссср
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
На Западе назвали трагическую ошибку Горбачева
https://cdn22.img.ria.ru/images/96470/66/964706651_0:354:2190:1586_1400x0_80_0_0_33ff5d50bb9b0a4281417750fe658956.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Журналист хорватского издания <a href="https://www.advance.hr" target="_blank" rel="nofollow noopener">Advance</a> Антун Роша рассказал, о чем "забыл" первый президент <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a> при подписании Договора об окончательном урегулировании в отношении <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, позволившего объединить ФРГ и ГДР. Соглашение было подписано 12 сентября 1990 года представителями ГДР и ФРГ, а также стран — победителей во Второй мировой войне — СССР, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. Документ предполагал отказ "четверки" от своих прав на Германию и согласие на воссоединение двух ее частей. Взамен немцы соглашались сохранить существующие границы с <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a> и отказывались ото всех других территориальных претензий. По договору Советский Союз обязался до конца 1994 года вывести свои войска из Германии. Та, в свою очередь, соглашалась ограничить численность армии 370 тысячами военных, отказывалась от производства и обладания ядерным, химическим и биологическим оружием. Кроме того, на территории бывшей ГДР запрещалось размещать иностранные войска и ядерное оружие. Известно также о том, что Запад обязался не расширять <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> на восток после подписания договора. Однако подобного пункта нет в договоре, и это обязательство так и осталось "устным обещанием". Позднее участвовавший в переговорах со стороны США Роберт Зоэллик утверждал, что произошло "недопонимание" и таких обещаний никто никому никогда не давал.Сам Горбачев в одном из интервью в 2008 году заявил о взятых американцами обязательствах о нерасширении НАТО на восток. В 2014 году он заявил в интервью российским СМИ, что решение о расширении НАТО на восток было принято в 1993 году. "Я с самого начала назвал это большой ошибкой. Безусловно, это было нарушением духа тех заявлений и заверений, которые нам давались в 1990 году", — добавил Горбачев. "Дух" заверений нарушен, но в свое время Горбачеву стоило задуматься над тем, что однажды "духа" станет недостаточно, а вот документ, несомненно, помог бы", — говорится в статье хорватского журналиста. По его мнению, такое могло произойти, потому что Горбачев не мог предвидеть распад СССР. Тогда действовал Варшавский договор, а ныне члены НАТО <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстония</a> входили в состав Советского Союза. "Поэтому, вероятно, Горбачев особенно не беспокоился и не рассуждал на тему "что бы было, если бы", — заключил автор. Журналист обращает внимание, что о существовании обещаний говорят многочисленные заверения в 1990 году тогдашнего госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_Bejjker_Dzhejjms/" target="_blank" data-auto="true">Джеймса Бейкера</a> о том, что НАТО "ни на пядь" не продвинется на восток. По мнению автора статьи, последствия ошибки Горбачева сказываются на международных отношениях и по сей день. В 2014 году Россия воссоединилась с Крымом, а президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в нескольких выступлениях говорил, что этот шаг оправдан, учитывая "многочисленные нарушения западных обещаний"."Если однажды встанет вопрос о вступлении <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> или <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в НАТО, напряженность может перерасти в глубочайший кризис. &lt;…&gt; Тогда Россия снова вспомнит об обещаниях, данных в 1990 году, а американцы ответят: "Где это написано? Нигде!" — говорится в статье.<strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/politic/20200915/248117597.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте ИноСМИ &gt;&gt;</a></em></strong>
https://ria.ru/20200131/1564087263.html
https://ria.ru/20200716/1574416442.html
https://ria.ru/20200819/1576004951.html
Горбачёв следствие Хрущёва
30
Вшивый про баню, недра вернут народу. Они когда у народа были? Землю крестьянам, фабрики рабочим..угробили 2 империи,Российскую и СССР и все мало..недра народу.
16
7
россия
германия
ссср
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/96470/66/964706651_0:149:2190:1792_1400x0_80_0_0_a80981fbe5ca09eb6cfeafc3cd1fd499.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нато, михаил горбачев, германия, ссср, сша, в мире

Названа трагическая ошибка Горбачева

23:17 15.09.2020 (обновлено: 23:42 15.09.2020)
8278
© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкМихаил Горбачев и Гельмут Коль
Михаил Горбачев и Гельмут Коль - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
Михаил Горбачев и Гельмут Коль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Журналист хорватского издания Advance Антун Роша рассказал, о чем "забыл" первый президент СССР Михаил Горбачев при подписании Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, позволившего объединить ФРГ и ГДР.
Соглашение было подписано 12 сентября 1990 года представителями ГДР и ФРГ, а также стран — победителей во Второй мировой войне — СССР, США, Великобритании и Франции. Документ предполагал отказ "четверки" от своих прав на Германию и согласие на воссоединение двух ее частей. Взамен немцы соглашались сохранить существующие границы с Польшей и отказывались ото всех других территориальных претензий.
По договору Советский Союз обязался до конца 1994 года вывести свои войска из Германии. Та, в свою очередь, соглашалась ограничить численность армии 370 тысячами военных, отказывалась от производства и обладания ядерным, химическим и биологическим оружием. Кроме того, на территории бывшей ГДР запрещалось размещать иностранные войска и ядерное оружие.
Известно также о том, что Запад обязался не расширять НАТО на восток после подписания договора. Однако подобного пункта нет в договоре, и это обязательство так и осталось "устным обещанием".
Бундестаг - РИА Новости, 1920, 31.01.2020
31 января, 05:17
В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве
Позднее участвовавший в переговорах со стороны США Роберт Зоэллик утверждал, что произошло "недопонимание" и таких обещаний никто никому никогда не давал.
Сам Горбачев в одном из интервью в 2008 году заявил о взятых американцами обязательствах о нерасширении НАТО на восток.
"А теперь половина Центральной и Восточной Европы являются членами (альянса), так что же случилось с их обещаниями? Это показывает, что им нельзя доверять", — заявил экс-президент СССР.
В 2014 году он заявил в интервью российским СМИ, что решение о расширении НАТО на восток было принято в 1993 году.
"Я с самого начала назвал это большой ошибкой. Безусловно, это было нарушением духа тех заявлений и заверений, которые нам давались в 1990 году", — добавил Горбачев.
"Дух" заверений нарушен, но в свое время Горбачеву стоило задуматься над тем, что однажды "духа" станет недостаточно, а вот документ, несомненно, помог бы", — говорится в статье хорватского журналиста.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
16 июля, 05:37
Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
По его мнению, такое могло произойти, потому что Горбачев не мог предвидеть распад СССР. Тогда действовал Варшавский договор, а ныне члены НАТО Литва, Латвия и Эстония входили в состав Советского Союза.
"Поэтому, вероятно, Горбачев особенно не беспокоился и не рассуждал на тему "что бы было, если бы", — заключил автор.
Журналист обращает внимание, что о существовании обещаний говорят многочисленные заверения в 1990 году тогдашнего госсекретаря США Джеймса Бейкера о том, что НАТО "ни на пядь" не продвинется на восток.
По мнению автора статьи, последствия ошибки Горбачева сказываются на международных отношениях и по сей день. В 2014 году Россия воссоединилась с Крымом, а президент Владимир Путин в нескольких выступлениях говорил, что этот шаг оправдан, учитывая "многочисленные нарушения западных обещаний".
"Если однажды встанет вопрос о вступлении Украины или Грузии в НАТО, напряженность может перерасти в глубочайший кризис. <…> Тогда Россия снова вспомнит об обещаниях, данных в 1990 году, а американцы ответят: "Где это написано? Нигде!" — говорится в статье.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 19:24
Хасбулатов рассказал, как Горбачев мог частично сохранить СССР
631226157
Обсудить 7
РоссияНАТОМихаил ГорбачевГерманияСССРСШАВ мире
Популярные комментарии
Горбачёв следствие Хрущёва
15 сентября, 23:37
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
1700002
Вшивый про баню, недра вернут народу. Они когда у народа были? Землю крестьянам, фабрики рабочим..угробили 2 империи,Российскую и СССР и все мало..недра народу.
15 сентября, 23:37
Александр БородинАлександр Бородин
1020112
Рекомендуем
Катер проекта 03160 Раптор
Российские военные спасли раненого иностранного моряка
Оператор за работой
Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
Алоэ вера
Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
Алексей Навальный
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Алексей Навальный
В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
Михаил Боярский
Боярский потерял сознание во время медосмотра
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Эксперт по химоружию оценил фото Навального после комы
Рабочие на строительстве газопровода Северный поток-2
Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
Многоцелевой истребитель Су-27СМ3
Российский Су-27 перехватил самолеты ВВС США и Британии над Черным морем
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Жители 13 развитых стран доверяют Путину больше, чем Трампу
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок во время совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 13 апреля 2018
Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Девушка с флагом ЕС и надписью Беларусь в Минске
МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
Участники акции протеста в американском Луисвилле
Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
Лента новостейМолния