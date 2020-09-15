https://ria.ru/20200915/oplata-1577264940.html
В Госдуму внесли проект о повышении почасовой оплаты труда до 150 рублей
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об установлении со следующего года минимальной почасовой оплаты труда в размере 150 рублей в час. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:10
2020-09-15T14:10
2020-09-15T15:14
россия
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Депутаты от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> внесли на рассмотрение <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> законопроект об установлении со следующего года минимальной почасовой оплаты труда в размере 150 рублей в час.По мнению авторов документа, эта мера должна коснуться тех, кто трудится по срочным договорам на условиях неполного рабочего времени.Они пояснили, что сегодня часовая ставка исходя из МРОТ (12 130 рублей) крайне низка и составляет в 2020 году от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле.Предполагается, что минимальную почасовую оплату будут индексировать один раз в год в зависимости от инфляции.Правительство законопроект не поддержало. В заключении кабмина указано, что законодательство не предусматривает финансирование новых расходов из Фонда национального благосостояния, что прописано в законопроекте.
https://radiosputnik.ria.ru/20200915/mrot-1577260182.html
https://ria.ru/20200717/1574520301.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, общество
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Депутаты от ЛДПР
внесли на рассмотрение Госдумы
законопроект об установлении со следующего года минимальной почасовой оплаты труда в размере 150 рублей в час.
По мнению авторов документа, эта мера должна коснуться тех, кто трудится по срочным договорам на условиях неполного рабочего времени.
Они пояснили, что сегодня часовая ставка исходя из МРОТ (12 130 рублей) крайне низка и составляет в 2020 году от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле.
"Намеренное снижение работодателем оплаты труда до предельно низких, допускаемых действующим законодательством ставок, установление псевдосокращенного рабочего дня, особенно в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, с одной стороны, позволяет получать необоснованно высокую прибыль, а с другой стороны, избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в социальные фонды", — говорится в пояснительной записке.
Предполагается, что минимальную почасовую оплату будут индексировать один раз в год в зависимости от инфляции.
Правительство законопроект не поддержало. В заключении кабмина указано, что законодательство не предусматривает финансирование новых расходов из Фонда национального благосостояния, что прописано в законопроекте.