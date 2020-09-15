https://ria.ru/20200915/oon-1577263039.html

В Госдуме раскритиковали политику США в отношении ООН

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла заявление палаты к 75-й годовщине создания Организации Объединенных Наций, где отмечается, что... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T13:48

2020-09-15T13:48

2020-09-15T13:48

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла заявление палаты к 75-й годовщине создания Организации Объединенных Наций, где отмечается, что современная политика <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в отношении организации идет вразрез с принципом сотрудничества."Депутаты Государственной думы полагают, что политика, проводимая <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоном</a> в отношении <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> на современном этапе, в очередной раз подтверждает деструктивный характер действий США на международной арене посредством оказания давления и использования нелегитимных односторонних санкций с экстерриториальным принципом действия против неугодных государств. Все это идет вразрез с принципом сотрудничества, лежащим в основе деятельности ООН", - говорится в документе.Согласно проекту заявления, депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> отмечают, что политика Вашингтона в отношении ООН идет вразрез с принципом сотрудничества, а решение США о выходе из <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> и попытки возложить на организацию и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> вину за распространение COVID-19 являются контрпродуктивными и беспочвенными.Также в документе российские парламентарии призывают твердо выступать за поиск коллективных консенсусных решений в рамках ООН и отстаивать безальтернативность системы международного мира и безопасности.Подчеркивается, что обсуждение данной тематики особенно актуально в связи с 75-летием создания ООН и с учетом того, что "некоторые основополагающие принципы деятельности ООН подаются сегодня как устаревшие и подвергаются искаженной трактовке, а историческая правда и память о событиях Второй мировой войны становятся объектами преступной ревизии".По мнению депутатов, прикрываясь "благородными" лозунгами о необходимости повышения эффективности ООН и продвигая инициативы по ее реформированию, ряд западных стран во главе с Соединенными Штатами Америки зачастую стремятся переформатировать эту уникальную организацию в собственных корыстных интересах."Попытки дискредитировать <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российскую Федерацию</a> или какие-либо другие государства - члены Совета Безопасности ООН, ограничить их представленность в ООН, а также делить страны на "плохие" и "хорошие" по принципу соответствия американским интересам контрпродуктивны и идут вразрез с фундаментальными основами и принципами деятельности ООН. Такие деструктивные действия полностью укладываются в логику политики США по подрыву многостороннего сотрудничества в рамках ООН", - подчеркивается в документе.Кроме того, в Госдуме считают неприемлемым "доминирование представителей стран Запада на ведущих постах в Секретариате ООН, которое достигается за счет граждан США и лояльных по отношению к Вашингтону государств.Также парламентарии подчеркивают, что убеждены в центральной координирующей роли ООН в международных отношениях и выступают за неукоснительное следование целям организации и принципам международного права.

https://ria.ru/20200825/iran-1576309987.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, воз, оон, вашингтон (город), сша, в мире