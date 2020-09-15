https://ria.ru/20200915/onischenko-1577279997.html

"Убьет без коронавируса". Онищенко назвал болезнь опаснее COVID-19

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко напомнил россиянам о смертельной опасности депрессии. Об этом сообщает "Вечерняя... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T17:31

2020-09-15T17:31

2020-09-15T17:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

геннадий онищенко

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости</strong>. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> напомнил россиянам о смертельной опасности депрессии. Об этом сообщает <a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вечерняя Москва"</a>.Он отметил, что осенью важно "не охать и не ахать", а выполнять необходимые рекомендации, чтобы не оказаться в числе заболевших ОРВИ."Одевайтесь по погоде, пейте витамины, прививайтесь и не впадайте в депрессию, потому что сама депрессия может убить человека без всякого <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>", — подчеркнул он.Собеседник издания добавил, что осенью нужно сбалансированно и разнообразно питаться и стараться ограничить круг общения.Кроме того, важно соблюдать режим дня, так как "ночные гуляния" плохо влияют на биоритмы организма.Онищенко также указал на опасность простуды."Потому что на фоне простуды от физического воздействия низкой температуры можно легко подхватить и активизировать и грипп, и парагрипп, и коронавирус, и кучу других инфекций", — отметил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200320/1568865573.html

Двадцатый трест Наше правительство всё сделает , что бы депрессия не покидала народ, цены поднимет , тарифы , закон какой нить примут , и всё против народа. 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, геннадий онищенко, общество