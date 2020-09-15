Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200915/oae-1577268462.html
Операторы пояснили, почему продают билеты на неподтвержденные рейсы в ОАЭ
Туроператоры объяснили продажу путевок в Дубай на основе перевозки авиакомпаний, не имеющих пока допусков на полеты в страну, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T16:43
2020-09-15T16:48
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
оаэ
дубай (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155987/98/1559879851_0:219:2862:1829_1400x0_80_0_0_bedbe1ae55e6990741cbad8b45b48d6f.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>Туроператоры объяснили продажу путевок в Дубай на основе перевозки авиакомпаний, не имеющих пока допусков на полеты в страну, <a href="https://www.tourdom.ru/news/turoperatory-obyasnili-prodazhu-turov-v-oae-na-poka-ne-podtverzhdennykh-reysakh-.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru.На данный момент полеты в Эмираты имеют право выполнять только российский и эмиратский национальные перевозчики. У турагентов есть опасения, что к моменту путешествия клиентам поступят сообщения либо о переносе тура, либо о его аннуляции, так как авиакомпании не получат допуски на полеты в ОАЭ, а средства депонируют. По словам экспертов в области авиации, действительно, существует вероятность, что перевозчикам не дадут разрешения, тогда рейсы перенесут на более поздний срок. Однако сейчас возобновила работу комиссия при Минтрансе по выдаче допусков на полеты. Не исключено, что она одобрит рейсы в Эмираты и других авиакомпаний. С учетом того, что допуски выписываются на паритетной основе, то полеты смогут осуществлять еще ряд арабских перевозчиков. Таким образом, туроператоры должны найти варианты для отправки своих клиентов в ОАЭ. Сами поставщики турподукта отмечают, что сейчас спрос на Эмираты небольшой. Даже если перевозчики, с которыми существуют предварительные договоренности о полетах, не получат разрешения у Росавиации, клиенты будут отправлены в страну регулярными рейсами. Никаких проблем с этим возникнуть не должно. <br>
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
оаэ
дубай (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155987/98/1559879851_66:0:2797:2048_1400x0_80_0_0_13c2ab8d65b63481cd18ccf313a4f4ae.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), оаэ, дубай (город)

Операторы пояснили, почему продают билеты на неподтвержденные рейсы в ОАЭ

16:43 15.09.2020 (обновлено: 16:48 15.09.2020)
479
© Depositphotos / FineShineЖенщина возле мечети шейха Зайда. Абу-Даби, ОАЭ
Женщина возле мечети шейха Зайда. Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Depositphotos / FineShine
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Туроператоры объяснили продажу путевок в Дубай на основе перевозки авиакомпаний, не имеющих пока допусков на полеты в страну, сообщает TourDom.ru.
На данный момент полеты в Эмираты имеют право выполнять только российский и эмиратский национальные перевозчики. У турагентов есть опасения, что к моменту путешествия клиентам поступят сообщения либо о переносе тура, либо о его аннуляции, так как авиакомпании не получат допуски на полеты в ОАЭ, а средства депонируют.
По словам экспертов в области авиации, действительно, существует вероятность, что перевозчикам не дадут разрешения, тогда рейсы перенесут на более поздний срок. Однако сейчас возобновила работу комиссия при Минтрансе по выдаче допусков на полеты. Не исключено, что она одобрит рейсы в Эмираты и других авиакомпаний.
С учетом того, что допуски выписываются на паритетной основе, то полеты смогут осуществлять еще ряд арабских перевозчиков. Таким образом, туроператоры должны найти варианты для отправки своих клиентов в ОАЭ.
Сами поставщики турподукта отмечают, что сейчас спрос на Эмираты небольшой. Даже если перевозчики, с которыми существуют предварительные договоренности о полетах, не получат разрешения у Росавиации, клиенты будут отправлены в страну регулярными рейсами. Никаких проблем с этим возникнуть не должно.
Курортный комплекс Atlantis The Palm в Дубае - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 08:00Туризм
Тур в ОАЭ. Новые правила отдыха на побережье Персидского залива
030022
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ОАЭДубай (город)
Рекомендуем
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Миронов предложил не занимать школы под участки для выборов
Президент США Дональд Трамп
Трамп считает, что Россия предпочла бы видеть президентом США Байдена
Смартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica
Huawei разрабатывает фантастическую лазерную зарядку для смартфона
Российские рубли
Опрос показал отношение россиян к зарплате "в конверте"
Угон автомобиля
Названы самые угоняемые автомобили
Букеровская премия
Объявлен шорт-лист Букеровской премии
Истребитель F-35А
Трамп не видит проблем в продаже новейших истребителей F-35 ОАЭ
Актриса Агата Муцениеце
Муцениеце грубо высказалась о новой девушке Прилучного
Бодрум на закате, Турция
Названо число турагентств, так и не открывшихся после снятия ограничений
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
"Убьет без коронавируса". Онищенко назвал болезнь опаснее COVID-19
Джо Байден на съезде Демократической партии
Эксперт нашел подтверждение слухам о недееспособности Байдена
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Эксперт по химоружию оценил фото Навального после комы
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме прокомментировали планы создания "списка Навального"
Вид Москвы
Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля
Мигрантам из ЕАЭС могут разрешить не пересдавать на права для работы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
Лента новостейМолния