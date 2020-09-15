https://ria.ru/20200915/oae-1577268462.html
Операторы пояснили, почему продают билеты на неподтвержденные рейсы в ОАЭ
Туроператоры объяснили продажу путевок в Дубай на основе перевозки авиакомпаний, не имеющих пока допусков на полеты в страну, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T16:43
2020-09-15T16:43
2020-09-15T16:48
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
оаэ
дубай (город)
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https://cdn24.img.ria.ru/images/155987/98/1559879851_0:219:2862:1829_1400x0_80_0_0_bedbe1ae55e6990741cbad8b45b48d6f.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>Туроператоры объяснили продажу путевок в Дубай на основе перевозки авиакомпаний, не имеющих пока допусков на полеты в страну, <a href="https://www.tourdom.ru/news/turoperatory-obyasnili-prodazhu-turov-v-oae-na-poka-ne-podtverzhdennykh-reysakh-.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru.На данный момент полеты в Эмираты имеют право выполнять только российский и эмиратский национальные перевозчики. У турагентов есть опасения, что к моменту путешествия клиентам поступят сообщения либо о переносе тура, либо о его аннуляции, так как авиакомпании не получат допуски на полеты в ОАЭ, а средства депонируют. По словам экспертов в области авиации, действительно, существует вероятность, что перевозчикам не дадут разрешения, тогда рейсы перенесут на более поздний срок. Однако сейчас возобновила работу комиссия при Минтрансе по выдаче допусков на полеты. Не исключено, что она одобрит рейсы в Эмираты и других авиакомпаний. С учетом того, что допуски выписываются на паритетной основе, то полеты смогут осуществлять еще ряд арабских перевозчиков. Таким образом, туроператоры должны найти варианты для отправки своих клиентов в ОАЭ. Сами поставщики турподукта отмечают, что сейчас спрос на Эмираты небольшой. Даже если перевозчики, с которыми существуют предварительные договоренности о полетах, не получат разрешения у Росавиации, клиенты будут отправлены в страну регулярными рейсами. Никаких проблем с этим возникнуть не должно. <br>
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
оаэ
дубай (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), оаэ, дубай (город)
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Туроператоры объяснили продажу путевок в Дубай на основе перевозки авиакомпаний, не имеющих пока допусков на полеты в страну, сообщает
TourDom.ru.
На данный момент полеты в Эмираты имеют право выполнять только российский и эмиратский национальные перевозчики. У турагентов есть опасения, что к моменту путешествия клиентам поступят сообщения либо о переносе тура, либо о его аннуляции, так как авиакомпании не получат допуски на полеты в ОАЭ, а средства депонируют.
По словам экспертов в области авиации, действительно, существует вероятность, что перевозчикам не дадут разрешения, тогда рейсы перенесут на более поздний срок. Однако сейчас возобновила работу комиссия при Минтрансе по выдаче допусков на полеты. Не исключено, что она одобрит рейсы в Эмираты и других авиакомпаний.
С учетом того, что допуски выписываются на паритетной основе, то полеты смогут осуществлять еще ряд арабских перевозчиков. Таким образом, туроператоры должны найти варианты для отправки своих клиентов в ОАЭ.
Сами поставщики турподукта отмечают, что сейчас спрос на Эмираты небольшой. Даже если перевозчики, с которыми существуют предварительные договоренности о полетах, не получат разрешения у Росавиации, клиенты будут отправлены в страну регулярными рейсами. Никаких проблем с этим возникнуть не должно.