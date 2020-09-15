https://ria.ru/20200915/nornikel-1577242287.html

"Норникель" рассказал о претензиях к оценке ущерба по ЧС в Норильске

В "Норникеле"

2020-09-15T08:24

2020-09-15T08:24

2020-09-15T08:30

разлив дизельного топлива в норильске

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

транснефть

норильск

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 15 сен – РИА Новости.</strong> "Норникель" считает нуждающейся в серьезной корректировке объявленную ранее <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзором</a> сумму ущерба экосистеме в результате ЧС с разливом дизтоплива в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a>, для этого есть две причины, сообщил журналистам во вторник вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу."Есть два серьезных сомнения и подозрения в том, что цифра необъективна. Первый момент - это то, что цифра прозвучала 6 июля. После 6 июля и до окончания третьего этапа (ликвидации аварии) прошло два месяца, в течение которых мы еще собирали топливно-водяную смесь. И эта базовая цифра является опорной для расчетов, и это очень сложно сейчас говорить... А сейчас какая эта цифра будет? То есть мы еще за два месяца собрали дополнительно, и получается, что это не учитывается", - сказал Грачев.Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, нуждается ли оценка ущерба в пересмотре. По его словам, цифра должна быть "скорректирована".Вторым важным моментом, который, по мнению компании, был неверно включен в методику оценки ущерба, – штрафной коэффициент, определяющий бездействие собственника предприятия по устранению аварии."Коэффициент 5, который взят за основу, предполагает, что мы 500 часов бездействовали либо по невозможности, либо потому, что не хотели. Но этого нет. Мы сразу начали действия по ликвидации последствий,… и я лично 31 мая звонил Виктору Ивановичу Чернову. Это первый заместитель руководителя морской спасательной службы. Этот звонок зафиксирован, и через 12 часов они уже были на месте. То есть 1-го числа (июня) уже первые заградительные боны были поставлены. Какое же бездействие 500 часов?" - сказал Грачев.По его словам, если брать при расчете ущерба этот коэффициент, это значит согласиться с тем, что 25 суток не предпринималось никаких действий к ликвидации ЧС не только "Норникелем", но и специалистами "<a href="http://ria.ru/organization_Transneft/" target="_blank" data-auto="true">Транснефти</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Gazpromneft/" target="_blank" data-auto="true">Газпромнефти</a>", сотрудниками <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> и другими структурами."На самом деле это не так. Это не та ситуация, которая сейчас звучит. Поэтому вот эти два принципиальных момента свидетельствуют о том, что, вполне возможно, методика не совсем корректна", - добавил он.

https://ria.ru/20200904/nornikel-1576796736.html

https://ria.ru/20200810/1575592938.html

норильск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), транснефть, норильск, происшествия