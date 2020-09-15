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https://ria.ru/20200915/nornikel-1577242287.html
"Норникель" рассказал о претензиях к оценке ущерба по ЧС в Норильске
В "Норникеле"
2020-09-15T08:24
2020-09-15T08:30
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
транснефть
норильск
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 15 сен – РИА Новости.</strong> "Норникель" считает нуждающейся в серьезной корректировке объявленную ранее <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзором</a> сумму ущерба экосистеме в результате ЧС с разливом дизтоплива в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a>, для этого есть две причины, сообщил журналистам во вторник вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу."Есть два серьезных сомнения и подозрения в том, что цифра необъективна. Первый момент - это то, что цифра прозвучала 6 июля. После 6 июля и до окончания третьего этапа (ликвидации аварии) прошло два месяца, в течение которых мы еще собирали топливно-водяную смесь. И эта базовая цифра является опорной для расчетов, и это очень сложно сейчас говорить... А сейчас какая эта цифра будет? То есть мы еще за два месяца собрали дополнительно, и получается, что это не учитывается", - сказал Грачев.Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, нуждается ли оценка ущерба в пересмотре. По его словам, цифра должна быть "скорректирована".Вторым важным моментом, который, по мнению компании, был неверно включен в методику оценки ущерба, – штрафной коэффициент, определяющий бездействие собственника предприятия по устранению аварии."Коэффициент 5, который взят за основу, предполагает, что мы 500 часов бездействовали либо по невозможности, либо потому, что не хотели. Но этого нет. Мы сразу начали действия по ликвидации последствий,… и я лично 31 мая звонил Виктору Ивановичу Чернову. Это первый заместитель руководителя морской спасательной службы. Этот звонок зафиксирован, и через 12 часов они уже были на месте. То есть 1-го числа (июня) уже первые заградительные боны были поставлены. Какое же бездействие 500 часов?" - сказал Грачев.По его словам, если брать при расчете ущерба этот коэффициент, это значит согласиться с тем, что 25 суток не предпринималось никаких действий к ликвидации ЧС не только "Норникелем", но и специалистами "<a href="http://ria.ru/organization_Transneft/" target="_blank" data-auto="true">Транснефти</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Gazpromneft/" target="_blank" data-auto="true">Газпромнефти</a>", сотрудниками <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> и другими структурами."На самом деле это не так. Это не та ситуация, которая сейчас звучит. Поэтому вот эти два принципиальных момента свидетельствуют о том, что, вполне возможно, методика не совсем корректна", - добавил он.
https://ria.ru/20200904/nornikel-1576796736.html
https://ria.ru/20200810/1575592938.html
норильск
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), транснефть, норильск, происшествия

"Норникель" рассказал о претензиях к оценке ущерба по ЧС в Норильске

08:24 15.09.2020 (обновлено: 08:30 15.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Архивное фото
В "Норникеле"
НОВОСИБИРСК, 15 сен – РИА Новости. "Норникель" считает нуждающейся в серьезной корректировке объявленную ранее Росприроднадзором сумму ущерба экосистеме в результате ЧС с разливом дизтоплива в Норильске, для этого есть две причины, сообщил журналистам во вторник вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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Росприроднадзор выявил компании-загрязнители среди партнеров "Норникеля"
"Есть два серьезных сомнения и подозрения в том, что цифра необъективна. Первый момент - это то, что цифра прозвучала 6 июля. После 6 июля и до окончания третьего этапа (ликвидации аварии) прошло два месяца, в течение которых мы еще собирали топливно-водяную смесь. И эта базовая цифра является опорной для расчетов, и это очень сложно сейчас говорить... А сейчас какая эта цифра будет? То есть мы еще за два месяца собрали дополнительно, и получается, что это не учитывается", - сказал Грачев.
Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, нуждается ли оценка ущерба в пересмотре. По его словам, цифра должна быть "скорректирована".
Вторым важным моментом, который, по мнению компании, был неверно включен в методику оценки ущерба, – штрафной коэффициент, определяющий бездействие собственника предприятия по устранению аварии.
"Коэффициент 5, который взят за основу, предполагает, что мы 500 часов бездействовали либо по невозможности, либо потому, что не хотели. Но этого нет. Мы сразу начали действия по ликвидации последствий,… и я лично 31 мая звонил Виктору Ивановичу Чернову. Это первый заместитель руководителя морской спасательной службы. Этот звонок зафиксирован, и через 12 часов они уже были на месте. То есть 1-го числа (июня) уже первые заградительные боны были поставлены. Какое же бездействие 500 часов?" - сказал Грачев.
По его словам, если брать при расчете ущерба этот коэффициент, это значит согласиться с тем, что 25 суток не предпринималось никаких действий к ликвидации ЧС не только "Норникелем", но и специалистами "Транснефти", "Газпромнефти", сотрудниками МЧС и другими структурами.
"На самом деле это не так. Это не та ситуация, которая сейчас звучит. Поэтому вот эти два принципиальных момента свидетельствуют о том, что, вполне возможно, методика не совсем корректна", - добавил он.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
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5201321
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТранснефтьНорильскПроисшествия
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