Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/niderlandy-1577291334.html
Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Нидерланды не поддерживают экстерриториальные санкции США, которые затрагивают европейские компании, заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T22:25
2020-09-15T22:25
стеф блок
нидерланды
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151857/72/1518577209_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_65a12bab06e7519c0c8b2cb434029a84.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерланды</a> не поддерживают экстерриториальные санкции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые затрагивают европейские компании, заявил министр иностранных дел страны <a href="http://ria.ru/person_Stef_Blok/" target="_blank" data-auto="true">Стеф Блок</a>."Нидерланды не поддерживают экстерриториальные санкции США, затрагивающие европейские компании. Подобные санкции разделяют трансатлантических партнеров, а не объединяют их", - сказал Блок, выступая в ходе онлайн-конференции, организованной вашингтонским фондом "Наследие".
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/kongress-1577229390.html
То есть, европейские компании трогать нельзя..... Остальных можно. Нет ребята, хлебайте полной ложкой.
14
3
нидерланды
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151857/72/1518577209_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_786f9df89da1c8c0a2cc5ef72f06642f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стеф блок, нидерланды, сша, в мире

Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США

22:25 15.09.2020
2996
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок во время совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 13 апреля 2018
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок во время совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 13 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Нидерланды не поддерживают экстерриториальные санкции США, которые затрагивают европейские компании, заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок.
"Нидерланды не поддерживают экстерриториальные санкции США, затрагивающие европейские компании. Подобные санкции разделяют трансатлантических партнеров, а не объединяют их", - сказал Блок, выступая в ходе онлайн-конференции, организованной вашингтонским фондом "Наследие".
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 18:20
Кто бы подумал. В конгрессе США поспорили о санкциях против "Севпотока-2"
78274121
Обсудить 3
Стеф БлокНидерландыСШАВ мире
Популярные комментарии
То есть, европейские компании трогать нельзя..... Остальных можно. Нет ребята, хлебайте полной ложкой.
15 сентября, 22:35
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
1100003
Рекомендуем
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
Оператор за работой
Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
Михаил Горбачев и Гельмут Коль
Названа трагическая ошибка Горбачева
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков жестко ответил на слова Трампа об устранении Асада
Участники акции протеста в американском Луисвилле
Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
Алексей Навальный
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Глава ДНР назвал циничными высказывания Зеленского о ситуации в Донбассе
Скриншот видео про Даню Милохина
Популярный 18-летний блогер рассказал о миллионных тратах
Катер проекта 03160 Раптор
Российские военные спасли раненого иностранного моряка
Сторожевой корабль проекта 11356 Адмирал Эссен Черноморского флота на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле
Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
Алексей Навальный
В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
Рабочие на строительстве газопровода Северный поток-2
Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Жители 13 развитых стран доверяют Путину больше, чем Трампу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
Лента новостейМолния