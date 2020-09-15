https://ria.ru/20200915/niderlandy-1577291334.html
Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Нидерланды не поддерживают экстерриториальные санкции США, которые затрагивают европейские компании, заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T22:25
2020-09-15T22:25
2020-09-15T22:25
стеф блок
нидерланды
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерланды</a> не поддерживают экстерриториальные санкции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые затрагивают европейские компании, заявил министр иностранных дел страны <a href="http://ria.ru/person_Stef_Blok/" target="_blank" data-auto="true">Стеф Блок</a>."Нидерланды не поддерживают экстерриториальные санкции США, затрагивающие европейские компании. Подобные санкции разделяют трансатлантических партнеров, а не объединяют их", - сказал Блок, выступая в ходе онлайн-конференции, организованной вашингтонским фондом "Наследие".
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/kongress-1577229390.html
Егор Панкратов
То есть, европейские компании трогать нельзя..... Остальных можно. Нет ребята, хлебайте полной ложкой.
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нидерланды
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стеф блок, нидерланды, сша, в мире