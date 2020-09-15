https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577273508.html

В бундестаге призвали поддержать расследование России по Навальному

Опрос Алексея Навального по факту его отравления должен быть организован в Германии, немецкая сторона должна всецело поддержать Россию в расследовании данного... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T16:13

2020-09-15T16:13

2020-09-15T21:08

клаус эрнст

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

дмитрий песков

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости.</strong> Опрос <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> по факту его отравления должен быть организован в Германии, немецкая сторона должна всецело поддержать Россию в расследовании данного дела, заявил в интервью РИА Новости глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ <a href="https://ria.ru/person_klaus-ernst" target="_blank">Клаус Эрнст</a> ("Левые").Навальный в беседе с представителем прокуратуры ФРГ отказался сотрудничать с российской стороной в рамках предложенного Москвой совместного с Берлином расследования, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.Полный текст интервью читайте на сайте <strong>Полный текст интервью Клауса Эрнста читайте <a href="https://ria.ru/20200915/germaniya-1577271290.html" target="_blank">здесь >></a></strong>

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577269381.html

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577260931.html

Александр И Если Навальный гражданин России, то опрос "должны провести российские следователи", тут немецкие "левые" правы. И нет сомнения, что Россия готова на работу своих следователей в Германии. А вот Германия - вряд ли. Ляжет костьми, но не допустит. Ляжет, понятно, Германия. А не допустит Америка. Есть сомнения? :) 28

Егор Панкратов Организуйте допрос в психушке всем Бундестагом..... 13

8

германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клаус эрнст, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, германия, берлин (город), в мире