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https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577273508.html
В бундестаге призвали поддержать расследование России по Навальному
Опрос Алексея Навального по факту его отравления должен быть организован в Германии, немецкая сторона должна всецело поддержать Россию в расследовании данного... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T16:13
2020-09-15T21:08
клаус эрнст
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
дмитрий песков
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости.</strong> Опрос <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> по факту его отравления должен быть организован в Германии, немецкая сторона должна всецело поддержать Россию в расследовании данного дела, заявил в интервью РИА Новости глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ <a href="https://ria.ru/person_klaus-ernst" target="_blank">Клаус Эрнст</a> ("Левые").Навальный в беседе с представителем прокуратуры ФРГ отказался сотрудничать с российской стороной в рамках предложенного Москвой совместного с Берлином расследования, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.Полный текст интервью читайте на сайте <strong>Полный текст интервью Клауса Эрнста читайте <a href="https://ria.ru/20200915/germaniya-1577271290.html" target="_blank">здесь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577269381.html
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577260931.html
Если Навальный гражданин России, то опрос "должны провести российские следователи", тут немецкие "левые" правы. И нет сомнения, что Россия готова на работу своих следователей в Германии. А вот Германия - вряд ли. Ляжет костьми, но не допустит. Ляжет, понятно, Германия. А не допустит Америка. Есть сомнения? :)
28
Организуйте допрос в психушке всем Бундестагом.....
13
8
германия
берлин (город)
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клаус эрнст, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, германия, берлин (город), в мире

В бундестаге призвали поддержать расследование России по Навальному

16:13 15.09.2020 (обновлено: 21:08 15.09.2020)
4345
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости. Опрос Алексея Навального по факту его отравления должен быть организован в Германии, немецкая сторона должна всецело поддержать Россию в расследовании данного дела, заявил в интервью РИА Новости глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст ("Левые").

"Со стороны Германии должно быть сделано все, чтобы поддержать это расследование, которое должны провести русские. На мой взгляд, к этому расследованию относится и опрос Навального", - считает Эрнст.

Навальный в беседе с представителем прокуратуры ФРГ отказался сотрудничать с российской стороной в рамках предложенного Москвой совместного с Берлином расследования, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 15:11
Президент Австрии прокомментировал ситуацию с Навальным
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Полный текст интервью читайте на сайте
Полный текст интервью Клауса Эрнста читайте здесь >>
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 13:21
В Кремле прокомментировали действия Берлина в ситуации с Навальным
46154118
Обсудить 8
Клаус ЭрнстМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйДмитрий ПесковГерманияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Если Навальный гражданин России, то опрос "должны провести российские следователи", тут немецкие "левые" правы. И нет сомнения, что Россия готова на работу своих следователей в Германии. А вот Германия - вряд ли. Ляжет костьми, но не допустит. Ляжет, понятно, Германия. А не допустит Америка. Есть сомнения? :)
15 сентября, 16:33
Александр ИАлександр И
2341000
Организуйте допрос в психушке всем Бундестагом.....
15 сентября, 16:17
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
1120000
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