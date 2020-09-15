https://ria.ru/20200915/nato-1577229642.html

"Перебросили "Абрамсы": что американцы затеяли у границ Белоруссии

Наземные войска, бомбардировщики, истребители и флотские ударные группировки — Пентагон и НАТО вновь активизировались у границ Союзного государства. На днях в... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T08:00

2020-09-15T08:00

2020-09-15T08:00

россия

прибалтика

министерство обороны сша

нато

m1 abrams

безопасность

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Николай Протопопов.</strong> Наземные войска, бомбардировщики, истребители и флотские ударные группировки — Пентагон и НАТО вновь активизировались у границ Союзного государства. На днях в Литве высадился танковый батальон США — он примет участие в учениях "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve). ВКС России все чаще фиксируют полеты стратегической авиации и воздушных разведчиков. С чем это связано — в материале РИА Новости.Прибалтийские "друзья"Несколько десятков танков Abrams, боевые машины пехоты Bradley, бронированные внедорожники — на полигоне в Пабраде развернулась целая мини-армия, а незадолго до этого американцы перебросили в Литву и авиацию — вертолеты Apache и Black Hawk.По данным Минобороны Белоруссии, на литовский полигон, всего в 15 километрах от границ Союзного государства, стянули пятьсот военнослужащих, 29 танков и 43 БМП.Власти прибалтийской республики объяснили, что американцы вместе с литовскими военнослужащими отработают совместные учебные задачи. Маневры плановые и против третьих стран не направлены. Надо отметить, Вильнюс просит американцев как можно чаще проводить учения на литовских полигонах, а обеспечение комфортного пребывания заокеанских союзников давно стало одной из приоритетных задач правительства. "Программа ротации американских войск "Атлантическая решимость" началась еще при предыдущем хозяине Белого дома, — отмечает в беседе с РИА Новости военный эксперт аналитического клуба "Валдай" Артем Куреев. — С событиями в Белоруссии она напрямую не связана. Но вместе с тем, даже невзирая на пандемию коронавируса, американские военные строго придерживаются графика ротации и не отменяют плановые маневры".Напомним, операцию "Атлантическая решимость" США затеяли сразу после воссоединения Крыма с Россией в 2014-м. Под предлогом "российской агрессии" американцы размещают войска в разных странах Европы, постепенно наращивая их численность.Нездоровая активностьПо оценкам экспертов, НАТО с 2014-го вдвое усилила военную активность у российских границ. А министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны: НАТО развивает военную инфраструктуру и продолжает развертывать систему противоракетной обороны в Восточной Европе."Группировка НАТО в Прибалтике точно не уменьшится, — уверен Куреев. — Элитам этих государств сотрудничество с США необходимо, чтобы продемонстрировать электорату защиту от "русской угрозы", на которую можно списать и провалы в экономике, и недозагруженность портов, и недовольство русскоязычного меньшинства".Более того, в отличие от Германии, Латвия, Эстония и Литва готовы сами кормить чужую армию — нести существенные расходы на инфраструктуру и размещение американских войск.Регулярные передвижения военных США по Европе — уже обыденность. Самый крупный плацдарм Пентагона в Восточной Европе находится в Польше. Сейчас здесь четыре с половиной тысячи военнослужащих. Скоро перебросят еще тысячу.Вашингтон и Варшава подписали соглашение о расширенном военном сотрудничестве. Согласно документу, в Польше улучшат командно-штабную структуру Вооруженных сил США, сформируют центры боевой подготовки, создадут благоприятные условия для развертывания подразделений армейской и транспортной авиации, а также сил специальных операций.При этом США ловко обходят положения Основополагающего акта Россия — НАТО 1997-го, согласно которому альянс обязался не размещать существенные силы на восточных рубежах на постоянной основе. Для "устрашения" России в Европу перебазировали десятки самолетов и вертолетов. Так, в Польше разместили истребители F-16 и транспортные самолеты C-17 Hercules. В Литву периодически перебрасывают истребители для воздушного патрулирования стран Балтии и акватории Балтийского моря. Для демонстрации силы на аэродромы союзников по НАТО Пентагон время от времени перегоняет и свои "невидимки" пятого поколения F-35 Lightning и F-22 Raptor. В Польше также сформировали эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper.Игра мускуламиВ Европе активно действует и стратегическая авиация США. Так, в конце августа три бомбардировщика В-52Н отработали удары крылатыми ракетами по Калининградской области. "Стратеги" взлетели с британской авиабазы Фэрфорд, проследовали над Нидерландами, Германией, Польшей в район эстонского полигона Тапа и выполнили условные пуски по объектам на территории России.В начале сентября "летающие крепости" барражировали над Украиной. B-52 впервые вошли в воздушное пространство Незалежной — три самолета в сопровождении украинских истребителей пролетели от западной границы страны до Азовского моря и обратно. По словам главкома ВКС России Сергея Суровикина, только за неделю — с 28 августа по 4 сентября — самолеты бомбардировочной авиации США совершили десять одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве Западной и Восточной Европы. Кроме того, десятки "разведчиков" еженедельно барражируют вдоль российских рубежей — истребителям ВКС порой приходится по несколько раз за день подниматься в небо на перехваты.Но, отмечает Куреев, в отличие от Китая, Россия гораздо спокойнее воспринимает различные "отработки ударов по своей территории", отвечая на них плановыми учениями. "Пекин, например, на такое реагирует крайне нервно, тут же пытается всячески продемонстрировать собственную военную мощь", — отметил эксперт.Соединенные Штаты не оставляют без внимания и водное пространство. Их корабли стали частыми гостями не только в Черном море. В конце лета в Норвегию перебросили атомную подводную субмарину USS Seawolf, а незадолго до этого корабли НАТО отрабатывали противолодочные действия в Северной Атлантике у берегов Исландии.В мае американский флот впервые более чем за тридцать лет вторгся в Баренцево море. Экипажи ракетных эсминцев "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт", а также британского фрегата "Кент" учились действовать в сложных климатических условиях.Все это свидетельствует не только о попытках альянса усилить военный потенциал на Севере, но и о растущей мощи ВМФ России и Северного флота в частности. Ведь после окончания холодной войны и распада СССР США даже не рассматривали российский флот в качестве серьезного противника. Теперь им приходится с ним считаться.

https://ria.ru/20200819/1575931984.html

https://ria.ru/20200615/1572812379.html

https://ria.ru/20200322/1568910170.html

Егор Панкратов Американцы сами воевать не будут. Но дураков поляков и прибалтов, могут настрополить. Придётся нашим ребятам пройти дорогами своих дедов и прадедов. До Варшавы как минимум. 27

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прибалтика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, прибалтика, министерство обороны сша, нато, m1 abrams, безопасность