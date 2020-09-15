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"Перебросили "Абрамсы": что американцы затеяли у границ Белоруссии
Наземные войска, бомбардировщики, истребители и флотские ударные группировки — Пентагон и НАТО вновь активизировались у границ Союзного государства. На днях в... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T08:00
2020-09-15T08:00
россия
прибалтика
министерство обороны сша
нато
m1 abrams
безопасность
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Николай Протопопов.</strong> Наземные войска, бомбардировщики, истребители и флотские ударные группировки — Пентагон и НАТО вновь активизировались у границ Союзного государства. На днях в Литве высадился танковый батальон США — он примет участие в учениях "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve). ВКС России все чаще фиксируют полеты стратегической авиации и воздушных разведчиков. С чем это связано — в материале РИА Новости.Прибалтийские "друзья"Несколько десятков танков Abrams, боевые машины пехоты Bradley, бронированные внедорожники — на полигоне в Пабраде развернулась целая мини-армия, а незадолго до этого американцы перебросили в Литву и авиацию — вертолеты Apache и Black Hawk.По данным Минобороны Белоруссии, на литовский полигон, всего в 15 километрах от границ Союзного государства, стянули пятьсот военнослужащих, 29 танков и 43 БМП.Власти прибалтийской республики объяснили, что американцы вместе с литовскими военнослужащими отработают совместные учебные задачи. Маневры плановые и против третьих стран не направлены. Надо отметить, Вильнюс просит американцев как можно чаще проводить учения на литовских полигонах, а обеспечение комфортного пребывания заокеанских союзников давно стало одной из приоритетных задач правительства. "Программа ротации американских войск "Атлантическая решимость" началась еще при предыдущем хозяине Белого дома, — отмечает в беседе с РИА Новости военный эксперт аналитического клуба "Валдай" Артем Куреев. — С событиями в Белоруссии она напрямую не связана. Но вместе с тем, даже невзирая на пандемию коронавируса, американские военные строго придерживаются графика ротации и не отменяют плановые маневры".Напомним, операцию "Атлантическая решимость" США затеяли сразу после воссоединения Крыма с Россией в 2014-м. Под предлогом "российской агрессии" американцы размещают войска в разных странах Европы, постепенно наращивая их численность.Нездоровая активностьПо оценкам экспертов, НАТО с 2014-го вдвое усилила военную активность у российских границ. А министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны: НАТО развивает военную инфраструктуру и продолжает развертывать систему противоракетной обороны в Восточной Европе."Группировка НАТО в Прибалтике точно не уменьшится, — уверен Куреев. — Элитам этих государств сотрудничество с США необходимо, чтобы продемонстрировать электорату защиту от "русской угрозы", на которую можно списать и провалы в экономике, и недозагруженность портов, и недовольство русскоязычного меньшинства".Более того, в отличие от Германии, Латвия, Эстония и Литва готовы сами кормить чужую армию — нести существенные расходы на инфраструктуру и размещение американских войск.Регулярные передвижения военных США по Европе — уже обыденность. Самый крупный плацдарм Пентагона в Восточной Европе находится в Польше. Сейчас здесь четыре с половиной тысячи военнослужащих. Скоро перебросят еще тысячу.Вашингтон и Варшава подписали соглашение о расширенном военном сотрудничестве. Согласно документу, в Польше улучшат командно-штабную структуру Вооруженных сил США, сформируют центры боевой подготовки, создадут благоприятные условия для развертывания подразделений армейской и транспортной авиации, а также сил специальных операций.При этом США ловко обходят положения Основополагающего акта Россия — НАТО 1997-го, согласно которому альянс обязался не размещать существенные силы на восточных рубежах на постоянной основе. Для "устрашения" России в Европу перебазировали десятки самолетов и вертолетов. Так, в Польше разместили истребители F-16 и транспортные самолеты C-17 Hercules. В Литву периодически перебрасывают истребители для воздушного патрулирования стран Балтии и акватории Балтийского моря. Для демонстрации силы на аэродромы союзников по НАТО Пентагон время от времени перегоняет и свои "невидимки" пятого поколения F-35 Lightning и F-22 Raptor. В Польше также сформировали эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper.Игра мускуламиВ Европе активно действует и стратегическая авиация США. Так, в конце августа три бомбардировщика В-52Н отработали удары крылатыми ракетами по Калининградской области. "Стратеги" взлетели с британской авиабазы Фэрфорд, проследовали над Нидерландами, Германией, Польшей в район эстонского полигона Тапа и выполнили условные пуски по объектам на территории России.В начале сентября "летающие крепости" барражировали над Украиной. B-52 впервые вошли в воздушное пространство Незалежной — три самолета в сопровождении украинских истребителей пролетели от западной границы страны до Азовского моря и обратно. По словам главкома ВКС России Сергея Суровикина, только за неделю — с 28 августа по 4 сентября — самолеты бомбардировочной авиации США совершили десять одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве Западной и Восточной Европы. Кроме того, десятки "разведчиков" еженедельно барражируют вдоль российских рубежей — истребителям ВКС порой приходится по несколько раз за день подниматься в небо на перехваты.Но, отмечает Куреев, в отличие от Китая, Россия гораздо спокойнее воспринимает различные "отработки ударов по своей территории", отвечая на них плановыми учениями. "Пекин, например, на такое реагирует крайне нервно, тут же пытается всячески продемонстрировать собственную военную мощь", — отметил эксперт.Соединенные Штаты не оставляют без внимания и водное пространство. Их корабли стали частыми гостями не только в Черном море. В конце лета в Норвегию перебросили атомную подводную субмарину USS Seawolf, а незадолго до этого корабли НАТО отрабатывали противолодочные действия в Северной Атлантике у берегов Исландии.В мае американский флот впервые более чем за тридцать лет вторгся в Баренцево море. Экипажи ракетных эсминцев "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт", а также британского фрегата "Кент" учились действовать в сложных климатических условиях.Все это свидетельствует не только о попытках альянса усилить военный потенциал на Севере, но и о растущей мощи ВМФ России и Северного флота в частности. Ведь после окончания холодной войны и распада СССР США даже не рассматривали российский флот в качестве серьезного противника. Теперь им приходится с ним считаться.
https://ria.ru/20200819/1575931984.html
https://ria.ru/20200615/1572812379.html
https://ria.ru/20200322/1568910170.html
Американцы сами воевать не будут. Но дураков поляков и прибалтов, могут настрополить. Придётся нашим ребятам пройти дорогами своих дедов и прадедов. До Варшавы как минимум.
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россия
прибалтика
РИА Новости
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россия, прибалтика, министерство обороны сша, нато, m1 abrams, безопасность

"Перебросили "Абрамсы": что американцы затеяли у границ Белоруссии

08:00 15.09.2020
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© Фото : U.S. Army / Sgt. Leon CookАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : U.S. Army / Sgt. Leon Cook
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Наземные войска, бомбардировщики, истребители и флотские ударные группировки — Пентагон и НАТО вновь активизировались у границ Союзного государства. На днях в Литве высадился танковый батальон США — он примет участие в учениях "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve). ВКС России все чаще фиксируют полеты стратегической авиации и воздушных разведчиков. С чем это связано — в материале РИА Новости.

Прибалтийские "друзья"

Несколько десятков танков Abrams, боевые машины пехоты Bradley, бронированные внедорожники — на полигоне в Пабраде развернулась целая мини-армия, а незадолго до этого американцы перебросили в Литву и авиацию — вертолеты Apache и Black Hawk.
По данным Минобороны Белоруссии, на литовский полигон, всего в 15 километрах от границ Союзного государства, стянули пятьсот военнослужащих, 29 танков и 43 БМП.
Власти прибалтийской республики объяснили, что американцы вместе с литовскими военнослужащими отработают совместные учебные задачи. Маневры плановые и против третьих стран не направлены. Надо отметить, Вильнюс просит американцев как можно чаще проводить учения на литовских полигонах, а обеспечение комфортного пребывания заокеанских союзников давно стало одной из приоритетных задач правительства.
Совместные учения НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
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"Быстро стягивают войска": что происходит в Норвегии
"Программа ротации американских войск "Атлантическая решимость" началась еще при предыдущем хозяине Белого дома, — отмечает в беседе с РИА Новости военный эксперт аналитического клуба "Валдай" Артем Куреев. — С событиями в Белоруссии она напрямую не связана. Но вместе с тем, даже невзирая на пандемию коронавируса, американские военные строго придерживаются графика ротации и не отменяют плановые маневры".
Напомним, операцию "Атлантическая решимость" США затеяли сразу после воссоединения Крыма с Россией в 2014-м. Под предлогом "российской агрессии" американцы размещают войска в разных странах Европы, постепенно наращивая их численность.
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США рядом с батареей "Патриот" во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США "Патриот" в Литве
Солдаты армии США рядом с батареей Патриот во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США Патриот в Литве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты армии США рядом с батареей "Патриот" во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США "Патриот" в Литве

Нездоровая активность

По оценкам экспертов, НАТО с 2014-го вдвое усилила военную активность у российских границ. А министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны: НАТО развивает военную инфраструктуру и продолжает развертывать систему противоракетной обороны в Восточной Европе.
"Группировка НАТО в Прибалтике точно не уменьшится, — уверен Куреев. — Элитам этих государств сотрудничество с США необходимо, чтобы продемонстрировать электорату защиту от "русской угрозы", на которую можно списать и провалы в экономике, и недозагруженность портов, и недовольство русскоязычного меньшинства".
Более того, в отличие от Германии, Латвия, Эстония и Литва готовы сами кормить чужую армию — нести существенные расходы на инфраструктуру и размещение американских войск.
Датский танк Leopard 2 форсирует реку во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
15 июня, 08:00
"Там все серьезно": зачем НАТО форсирует реки у границ России
Регулярные передвижения военных США по Европе — уже обыденность. Самый крупный плацдарм Пентагона в Восточной Европе находится в Польше. Сейчас здесь четыре с половиной тысячи военнослужащих. Скоро перебросят еще тысячу.
Вашингтон и Варшава подписали соглашение о расширенном военном сотрудничестве. Согласно документу, в Польше улучшат командно-штабную структуру Вооруженных сил США, сформируют центры боевой подготовки, создадут благоприятные условия для развертывания подразделений армейской и транспортной авиации, а также сил специальных операций.
© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy HamlinАмериканские солдаты во время совместных учений войск НАТО в Польше
Американские солдаты во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy Hamlin
Американские солдаты во время совместных учений войск НАТО в Польше
При этом США ловко обходят положения Основополагающего акта Россия — НАТО 1997-го, согласно которому альянс обязался не размещать существенные силы на восточных рубежах на постоянной основе.
Для "устрашения" России в Европу перебазировали десятки самолетов и вертолетов. Так, в Польше разместили истребители F-16 и транспортные самолеты C-17 Hercules. В Литву периодически перебрасывают истребители для воздушного патрулирования стран Балтии и акватории Балтийского моря. Для демонстрации силы на аэродромы союзников по НАТО Пентагон время от времени перегоняет и свои "невидимки" пятого поколения F-35 Lightning и F-22 Raptor. В Польше также сформировали эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военные в Польше
Американские военные в Польше - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Американские военные в Польше

Игра мускулами

В Европе активно действует и стратегическая авиация США. Так, в конце августа три бомбардировщика В-52Н отработали удары крылатыми ракетами по Калининградской области. "Стратеги" взлетели с британской авиабазы Фэрфорд, проследовали над Нидерландами, Германией, Польшей в район эстонского полигона Тапа и выполнили условные пуски по объектам на территории России.
В начале сентября "летающие крепости" барражировали над Украиной. B-52 впервые вошли в воздушное пространство Незалежной — три самолета в сопровождении украинских истребителей пролетели от западной границы страны до Азовского моря и обратно.
Бомбардировщики B-1B Lancer на авиабазе Андресон на Гуаме - РИА Новости, 1920, 22.03.2020
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Нелетающие крепости: cтратегическую авиацию США сразил глубокий кризис
По словам главкома ВКС России Сергея Суровикина, только за неделю — с 28 августа по 4 сентября — самолеты бомбардировочной авиации США совершили десять одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве Западной и Восточной Европы. Кроме того, десятки "разведчиков" еженедельно барражируют вдоль российских рубежей — истребителям ВКС порой приходится по несколько раз за день подниматься в небо на перехваты.
Но, отмечает Куреев, в отличие от Китая, Россия гораздо спокойнее воспринимает различные "отработки ударов по своей территории", отвечая на них плановыми учениями. "Пекин, например, на такое реагирует крайне нервно, тут же пытается всячески продемонстрировать собственную военную мощь", — отметил эксперт.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет — разведчик НАТО, перехваченный над Черным морем. Скриншот видео
Самолет-разведчик НАТО, перехваченный над Черным морем. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самолет — разведчик НАТО, перехваченный над Черным морем. Скриншот видео
Соединенные Штаты не оставляют без внимания и водное пространство. Их корабли стали частыми гостями не только в Черном море. В конце лета в Норвегию перебросили атомную подводную субмарину USS Seawolf, а незадолго до этого корабли НАТО отрабатывали противолодочные действия в Северной Атлантике у берегов Исландии.
В мае американский флот впервые более чем за тридцать лет вторгся в Баренцево море. Экипажи ракетных эсминцев "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт", а также британского фрегата "Кент" учились действовать в сложных климатических условиях.
Все это свидетельствует не только о попытках альянса усилить военный потенциал на Севере, но и о растущей мощи ВМФ России и Северного флота в частности. Ведь после окончания холодной войны и распада СССР США даже не рассматривали российский флот в качестве серьезного противника. Теперь им приходится с ним считаться.
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020 - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS Kent
Эсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
828147529
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РоссияПрибалтикаМинистерство обороны СШАНАТОM1 AbramsБезопасность
Популярные комментарии
Американцы сами воевать не будут. Но дураков поляков и прибалтов, могут настрополить. Придётся нашим ребятам пройти дорогами своих дедов и прадедов. До Варшавы как минимум.
15 сентября, 08:29
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
2500101
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