https://ria.ru/20200915/nashli-v-slezakh-malysha-spasli-ot-ugrozhavshego-vykinut-ego-iz-okna-deda-1577279796.html
Нашли в слезах: малыша спасли от угрожавшего выкинуть его из окна деда
В Сургуте полицейские спасли двухлетнего мальчика от пьяного деда, который угрожал выкинуть его из окна пятого этажа.
2020-09-15T17:30
2020-09-15T17:30
2020-09-15T17:30
пьянство
сургут
дети
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Мужчину с мальчиком заметили жильцы дома. Один из очевидцев догнал проезжавший мимо экипаж ППС и рассказал о случившемся. Квартиру никто не открывал, дверь пришлось ломать. Ребенка нашли в ванной комнате всего в слезах. Против старика возбудили уголовное дело.
сургут
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Нашли в слезах: малыша спасли от угрожавшего выкинуть его из окна деда
В Сургуте полицейские спасли двухлетнего мальчика от пьяного деда, который угрожал выкинуть его из окна пятого этажа.
Мужчину с мальчиком заметили жильцы дома. Один из очевидцев догнал проезжавший мимо экипаж ППС и рассказал о случившемся.
Квартиру никто не открывал, дверь пришлось ломать. Ребенка нашли в ванной комнате всего в слезах. Против старика возбудили уголовное дело.
2020-09-15T17:30
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PT0M44S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, пьянство, сургут, дети
Нашли в слезах: малыша спасли от угрожавшего выкинуть его из окна деда
В Сургуте полицейские спасли двухлетнего мальчика от пьяного деда, который угрожал выкинуть его из окна пятого этажа.
2020-09-15T17:30
true
PT0M44S
Нашли в слезах: малыша спасли от угрожавшего выкинуть его из окна деда
В Сургуте полицейские спасли двухлетнего мальчика от пьяного деда, который угрожал выкинуть его из окна пятого этажа.