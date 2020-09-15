https://ria.ru/20200915/nashli-v-slezakh-malysha-spasli-ot-ugrozhavshego-vykinut-ego-iz-okna-deda-1577279796.html

Нашли в слезах: малыша спасли от угрожавшего выкинуть его из окна деда

В Сургуте полицейские спасли двухлетнего мальчика от пьяного деда, который угрожал выкинуть его из окна пятого этажа.

2020-09-15T17:30

2020-09-15T17:30

2020-09-15T17:30

пьянство

сургут

дети

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Мужчину с мальчиком заметили жильцы дома. Один из очевидцев догнал проезжавший мимо экипаж ППС и рассказал о случившемся. Квартиру никто не открывал, дверь пришлось ломать. Ребенка нашли в ванной комнате всего в слезах. Против старика возбудили уголовное дело.

сургут

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нашли в слезах: малыша спасли от угрожавшего выкинуть его из окна деда В Сургуте полицейские спасли двухлетнего мальчика от пьяного деда, который угрожал выкинуть его из окна пятого этажа. Мужчину с мальчиком заметили жильцы дома. Один из очевидцев догнал проезжавший мимо экипаж ППС и рассказал о случившемся. Квартиру никто не открывал, дверь пришлось ломать. Ребенка нашли в ванной комнате всего в слезах. Против старика возбудили уголовное дело. 2020-09-15T17:30 true PT0M44S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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