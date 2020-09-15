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Нашли в слезах: малыша спасли от угрожавшего выкинуть его из окна деда
В Сургуте полицейские спасли двухлетнего мальчика от пьяного деда, который угрожал выкинуть его из окна пятого этажа.
2020-09-15T17:30
2020-09-15T17:30
пьянство
сургут
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Мужчину с мальчиком заметили жильцы дома. Один из очевидцев догнал проезжавший мимо экипаж ППС и рассказал о случившемся. Квартиру никто не открывал, дверь пришлось ломать. Ребенка нашли в ванной комнате всего в слезах. Против старика возбудили уголовное дело.
сургут
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Нашли в слезах: малыша спасли от угрожавшего выкинуть его из окна деда
В Сургуте полицейские спасли двухлетнего мальчика от пьяного деда, который угрожал выкинуть его из окна пятого этажа. Мужчину с мальчиком заметили жильцы дома. Один из очевидцев догнал проезжавший мимо экипаж ППС и рассказал о случившемся. Квартиру никто не открывал, дверь пришлось ломать. Ребенка нашли в ванной комнате всего в слезах. Против старика возбудили уголовное дело.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
видео, пьянство, сургут, дети
Нашли в слезах: малыша спасли от угрожавшего выкинуть его из окна деда
В Сургуте полицейские спасли двухлетнего мальчика от пьяного деда, который угрожал выкинуть его из окна пятого этажа.
2020-09-15T17:30
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Нашли в слезах: малыша спасли от угрожавшего выкинуть его из окна деда

17:30 15.09.2020
1786
Читать ria.ru в
В Сургуте полицейские спасли двухлетнего мальчика от пьяного деда, который угрожал выкинуть его из окна пятого этажа.
Мужчину с мальчиком заметили жильцы дома. Один из очевидцев догнал проезжавший мимо экипаж ППС и рассказал о случившемся. Квартиру никто не открывал, дверь пришлось ломать. Ребенка нашли в ванной комнате всего в слезах. Против старика возбудили уголовное дело.
3103704
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пьянствоСургутДети
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