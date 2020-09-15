https://ria.ru/20200915/mrot-1577255959.html
Эксперт оценил идею ввести почасовой МРОТ
Введение понятия минимального размера часовой ставки в России станет дополнительным бременем для работодателей, при этом мера выглядит разумно с точки зрения... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:20
2020-09-15T12:20
2020-09-15T13:04
россия
мрот
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Введение понятия минимального размера часовой ставки в России станет дополнительным бременем для работодателей, при этом мера выглядит разумно с точки зрения защиты прав работников, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.Ранее во вторник газета "Известия" со ссылкой на проект генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы сообщила, что в России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Министерство труда и социальной защиты РФ заявило РИА Новости, что готово к обсуждению введения этого понятия со сторонами социального партнёрства."Для работодателей почасовой МРОТ станет дополнительным бременем, им придется по-новому организовывать рабочий процесс и в целом немного повысить зарплатный фонд. Сложности могут возникнуть у тех, кто уже сейчас нанимает работников на сдельно-почасовую работу. Ведь существует целый класс работников, например, консультанты и юристы, которым и так платят за час работы", - сказал Микаелян.При этом, по его словам, с точки зрения защиты прав работников такая мера в целом выглядит достаточно разумно. "Однако ввести почасовой МРОТ для всех категорий трудящихся будет сложно. Во-первых, в России у каждого региона свой МРОТ. Кроме того, многие виды работ, например, сельскохозяйственные или аудиторские, являются сезонными", - рассуждает эксперт."Чтобы фиксированная минимальная почасовая оплата помогала защитить права работников, трудовое соглашение должно заключаться на срок не менее чем один месяц с полными рабочими днями и не давать возможность работодателю платить меньше, чем один месячный МРОТ. В противном случае работодатель при желании сэкономить на зарплатах сможет оформлять работников на частичную занятость, при этом они будут фактически работать полное время", - предупредил собеседник агентства.
https://ria.ru/20200622/1573312930.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мрот, экономика
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Введение понятия минимального размера часовой ставки в России станет дополнительным бременем для работодателей, при этом мера выглядит разумно с точки зрения защиты прав работников, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
Ранее во вторник газета "Известия" со ссылкой на проект генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы сообщила, что в России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Министерство труда и социальной защиты РФ заявило РИА Новости, что готово к обсуждению введения этого понятия со сторонами социального партнёрства.
"Для работодателей почасовой МРОТ станет дополнительным бременем, им придется по-новому организовывать рабочий процесс и в целом немного повысить зарплатный фонд. Сложности могут возникнуть у тех, кто уже сейчас нанимает работников на сдельно-почасовую работу. Ведь существует целый класс работников, например, консультанты и юристы, которым и так платят за час работы", - сказал Микаелян.
При этом, по его словам, с точки зрения защиты прав работников такая мера в целом выглядит достаточно разумно. "Однако ввести почасовой МРОТ для всех категорий трудящихся будет сложно. Во-первых, в России у каждого региона свой МРОТ. Кроме того, многие виды работ, например, сельскохозяйственные или аудиторские, являются сезонными", - рассуждает эксперт.
"Чтобы фиксированная минимальная почасовая оплата помогала защитить права работников, трудовое соглашение должно заключаться на срок не менее чем один месяц с полными рабочими днями и не давать возможность работодателю платить меньше, чем один месячный МРОТ. В противном случае работодатель при желании сэкономить на зарплатах сможет оформлять работников на частичную занятость, при этом они будут фактически работать полное время", - предупредил собеседник агентства.