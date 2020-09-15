Оперштаб подтвердил готовность Москвы к изменению ситуации по COVID-19
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается контролируемой, поскольку уже сформирован запас мощностей для любого варианта развития событий, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.
"Ситуация в Москве остается контролируемой, поскольку уже сформирован запас мощностей для любого варианта развития событий. Более 60% коек, специально выделенных под ковид, сейчас свободны. Сейчас создан постоянно пополняемый запас лекарств и средств защиты. Столица располагает парком необходимого медоборудования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более 230 тысяч человек выздоровели от инфекции. Из них уже 1,5 тысячи стали донорами, что позволило сформировать огромный запас плазмы для помощи самым тяжелым больным - 752 литра. За месяцы пандемии коронавирус изучили намного больше: московские врачи – самые опытные в лечении инфекции. В столице сформирована крупнейшая в мире база КТ-снимков, а искусственный интеллект стал лучше распознавать ковидную пневмонию.
"Создана вакцина от коронавируса, которая уже прошла две стадии клинических исследований. После окончания пострегистрационного исследования она будет доступна широкому кругу лиц", - дополняется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф