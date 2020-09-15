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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200915/moskva-1577253909.html
Оперштаб подтвердил готовность Москвы к изменению ситуации по COVID-19
Ситуация с коронавирусом в Москве остается контролируемой, поскольку уже сформирован запас мощностей для любого варианта развития событий, сообщает столичный... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:56
2020-09-15T11:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> остается контролируемой, поскольку уже сформирован запас мощностей для любого варианта развития событий, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в <a href="https://t.me/s/COVID2019_official" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Отмечается, что более 230 тысяч человек выздоровели от инфекции. Из них уже 1,5 тысячи стали донорами, что позволило сформировать огромный запас плазмы для помощи самым тяжелым больным - 752 литра. За месяцы пандемии коронавирус изучили намного больше: московские врачи – самые опытные в лечении инфекции. В столице сформирована крупнейшая в мире база КТ-снимков, а искусственный интеллект стал лучше распознавать ковидную пневмонию."Создана вакцина от коронавируса, которая уже прошла две стадии клинических исследований. После окончания пострегистрационного исследования она будет доступна широкому кругу лиц", - дополняется в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

Оперштаб подтвердил готовность Москвы к изменению ситуации по COVID-19

11:56 15.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается контролируемой, поскольку уже сформирован запас мощностей для любого варианта развития событий, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.

"Ситуация в Москве остается контролируемой, поскольку уже сформирован запас мощностей для любого варианта развития событий. Более 60% коек, специально выделенных под ковид, сейчас свободны. Сейчас создан постоянно пополняемый запас лекарств и средств защиты. Столица располагает парком необходимого медоборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 230 тысяч человек выздоровели от инфекции. Из них уже 1,5 тысячи стали донорами, что позволило сформировать огромный запас плазмы для помощи самым тяжелым больным - 752 литра. За месяцы пандемии коронавирус изучили намного больше: московские врачи – самые опытные в лечении инфекции. В столице сформирована крупнейшая в мире база КТ-снимков, а искусственный интеллект стал лучше распознавать ковидную пневмонию.
"Создана вакцина от коронавируса, которая уже прошла две стадии клинических исследований. После окончания пострегистрационного исследования она будет доступна широкому кругу лиц", - дополняется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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