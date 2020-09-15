https://ria.ru/20200915/moskva-1577253909.html

Оперштаб подтвердил готовность Москвы к изменению ситуации по COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Москве остается контролируемой, поскольку уже сформирован запас мощностей для любого варианта развития событий, сообщает столичный... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:56

2020-09-15T11:56

2020-09-15T11:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> остается контролируемой, поскольку уже сформирован запас мощностей для любого варианта развития событий, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в <a href="https://t.me/s/COVID2019_official" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Отмечается, что более 230 тысяч человек выздоровели от инфекции. Из них уже 1,5 тысячи стали донорами, что позволило сформировать огромный запас плазмы для помощи самым тяжелым больным - 752 литра. За месяцы пандемии коронавирус изучили намного больше: московские врачи – самые опытные в лечении инфекции. В столице сформирована крупнейшая в мире база КТ-снимков, а искусственный интеллект стал лучше распознавать ковидную пневмонию."Создана вакцина от коронавируса, которая уже прошла две стадии клинических исследований. После окончания пострегистрационного исследования она будет доступна широкому кругу лиц", - дополняется в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577243511.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва