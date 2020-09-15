https://ria.ru/20200915/moskva-1577242926.html

В Москве стартовал проект для помощи детям-сиротам

В Москве стартовал проект социального волонтерства "Давай дружить!", в рамках которого жители столицы смогут помогать детям-сиротам и ребятам, у которых трудная РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T08:50

2020-09-15T08:50

2020-09-15T08:53

анастасия ракова

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> стартовал проект социального волонтерства "Давай дружить!", в рамках которого жители столицы смогут помогать детям-сиротам и ребятам, у которых трудная жизненная ситуация, сообщается на <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> мэра Москвы."Москвичи смогут стать наставниками и старшими товарищами для детей из центров содействия семейному воспитанию. В столице стартовал проект социального волонтерства "Давай дружить!". Его цель — найти наставников и старших товарищей для детей-сирот и ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию", - приводятся на сайте слова заммэра столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Раковой</a>.Отмечается, что в Москве живут 20,1 тысячи детей-сирот, 93,1% уже устроены в приемные семьи, а остальные живут в центрах содействия семейному воспитанию.По словам Раковой, которые цитируются на сайте, опекунство - не единственный способ помочь. Проект "Давай дружить!" позволит неравнодушным москвичам посвятить время детям, а также провести мастер-классы и обучающие лекции.Добавляется, что все желающие стать наставниками могут узнать о будущих подопечных на сайте проекта, где уже собрано более 20 историй детей из центров содействия семейному воспитанию и семейных центров. Там же можно оставить заявку на участие.

https://ria.ru/20200911/vybory-1577097973.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ракова , москва, общество