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В Москве стартовал проект для помощи детям-сиротам
В Москве стартовал проект социального волонтерства "Давай дружить!", в рамках которого жители столицы смогут помогать детям-сиротам и ребятам, у которых трудная РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T08:50
2020-09-15T08:53
анастасия ракова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> стартовал проект социального волонтерства "Давай дружить!", в рамках которого жители столицы смогут помогать детям-сиротам и ребятам, у которых трудная жизненная ситуация, сообщается на <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> мэра Москвы."Москвичи смогут стать наставниками и старшими товарищами для детей из центров содействия семейному воспитанию. В столице стартовал проект социального волонтерства "Давай дружить!". Его цель — найти наставников и старших товарищей для детей-сирот и ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию", - приводятся на сайте слова заммэра столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Раковой</a>.Отмечается, что в Москве живут 20,1 тысячи детей-сирот, 93,1% уже устроены в приемные семьи, а остальные живут в центрах содействия семейному воспитанию.По словам Раковой, которые цитируются на сайте, опекунство - не единственный способ помочь. Проект "Давай дружить!" позволит неравнодушным москвичам посвятить время детям, а также провести мастер-классы и обучающие лекции.Добавляется, что все желающие стать наставниками могут узнать о будущих подопечных на сайте проекта, где уже собрано более 20 историй детей из центров содействия семейному воспитанию и семейных центров. Там же можно оставить заявку на участие.
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РИА Новости
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анастасия ракова , москва, общество

В Москве стартовал проект для помощи детям-сиротам

08:50 15.09.2020 (обновлено: 08:53 15.09.2020)
559
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Москве стартовал проект социального волонтерства "Давай дружить!", в рамках которого жители столицы смогут помогать детям-сиротам и ребятам, у которых трудная жизненная ситуация, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Москвичи смогут стать наставниками и старшими товарищами для детей из центров содействия семейному воспитанию. В столице стартовал проект социального волонтерства "Давай дружить!". Его цель — найти наставников и старших товарищей для детей-сирот и ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию", - приводятся на сайте слова заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Отмечается, что в Москве живут 20,1 тысячи детей-сирот, 93,1% уже устроены в приемные семьи, а остальные живут в центрах содействия семейному воспитанию.
По словам Раковой, которые цитируются на сайте, опекунство - не единственный способ помочь. Проект "Давай дружить!" позволит неравнодушным москвичам посвятить время детям, а также провести мастер-классы и обучающие лекции.
Добавляется, что все желающие стать наставниками могут узнать о будущих подопечных на сайте проекта, где уже собрано более 20 историй детей из центров содействия семейному воспитанию и семейных центров. Там же можно оставить заявку на участие.
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Анастасия РаковаМоскваОбщество
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