https://ria.ru/20200915/moshennik-1577240386.html

Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника

Самое главное во время телефонного разговора с предполагаемым мошенником — говорить с ним негромким и уверенным тоном, чтобы он сам начал понимать, что его... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T02:19

2020-09-15T02:19

2020-09-15T09:31

россия

телефон

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Самое главное во время телефонного разговора с предполагаемым мошенником — говорить с ним негромким и уверенным тоном, чтобы он сам начал понимать, что его "раскусили", рассказала агентству "<a href="https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200915/832022228.html" target="_blank">Прайм</a>" председатель коллеги адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим.Нередко на злоумышленника на том конце провода безотказно действует предупреждение, что у его собеседника якобы при каждом телефонном разговоре включается диктофон.

https://ria.ru/20200820/1576022352.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, телефон, общество