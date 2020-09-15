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https://ria.ru/20200915/moshennik-1577240386.html
Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
Самое главное во время телефонного разговора с предполагаемым мошенником — говорить с ним негромким и уверенным тоном, чтобы он сам начал понимать, что его... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T02:19
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россия
телефон
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Самое главное во время телефонного разговора с предполагаемым мошенником — говорить с ним негромким и уверенным тоном, чтобы он сам начал понимать, что его "раскусили", рассказала агентству "<a href="https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200915/832022228.html" target="_blank">Прайм</a>" председатель коллеги адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим.Нередко на злоумышленника на том конце провода безотказно действует предупреждение, что у его собеседника якобы при каждом телефонном разговоре включается диктофон.
https://ria.ru/20200820/1576022352.html
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россия
РИА Новости
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Новости
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россия, телефон, общество

Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника

02:19 15.09.2020 (обновлено: 09:31 15.09.2020)
10555
© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Depositphotos / leungchopan
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Самое главное во время телефонного разговора с предполагаемым мошенником — говорить с ним негромким и уверенным тоном, чтобы он сам начал понимать, что его "раскусили", рассказала агентству "Прайм" председатель коллеги адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим.

"Для начала можно спокойно поинтересоваться, откуда он взял номер телефона, на который звонит, в курсе ли, что таким образом нарушает закон о защите персональных данных и будет отвечать за этой по всей строгости закона", — отмечает эксперт.

Нередко на злоумышленника на том конце провода безотказно действует предупреждение, что у его собеседника якобы при каждом телефонном разговоре включается диктофон.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 10:55
Эксперт Роскачества назвал способ распознать телефонные номера мошенников
1836834628
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РоссияТелефонОбщество
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