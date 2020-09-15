https://ria.ru/20200915/moshennik-1577240386.html
Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
Самое главное во время телефонного разговора с предполагаемым мошенником — говорить с ним негромким и уверенным тоном, чтобы он сам начал понимать, что его... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T02:19
2020-09-15T02:19
2020-09-15T09:31
россия
телефон
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Самое главное во время телефонного разговора с предполагаемым мошенником — говорить с ним негромким и уверенным тоном, чтобы он сам начал понимать, что его "раскусили", рассказала агентству "<a href="https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200915/832022228.html" target="_blank">Прайм</a>" председатель коллеги адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим.Нередко на злоумышленника на том конце провода безотказно действует предупреждение, что у его собеседника якобы при каждом телефонном разговоре включается диктофон.
https://ria.ru/20200820/1576022352.html
9
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, телефон, общество